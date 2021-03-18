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台灣警變「樓鳳」碩士 紅到出書揭密性產業

記者／陳宛茜
張榮哲出版台灣首部田調樓鳳性產業專書。（記者陳宛茜／攝影）
張榮哲出版台灣首部田調樓鳳性產業專書。（記者陳宛茜／攝影）

去年高雄市長候選人李眉蓁論文抄襲事件，掀起一場「論文抓鬼大賽」，讓台北大學犯罪學碩士張榮哲論文「大台北地區旅遊樓鳳新興性產業分析」意外暴紅，登上「台灣博碩士論文知識加值系統」點閱排行榜冠軍，進而受邀出書「樓鳳，性淘金產業大揭密」。這位被網友封為「老司機」、「樓鳳碩士」的新銳作家，真實身分是新北市三峽派出所基層警察

「樓鳳」指的是透過LINE或微信通訊軟體聯絡進行交易的性產業。台灣犯罪學論文研究性產業者不算少，而張榮哲是首名運用田野調查方式研究樓鳳的碩士。張榮哲說，當時他有四個題目選擇，「樓鳳」是其中最艱難者，他一度欠缺人脈想放棄。某天值班時，他意外認識一名在大陸租機房做樓鳳生意的更生人，填補了最需要的產業鏈空白。

「每天都在LINE看美女照做研究的我，在別人眼中就像色情狂。」張榮哲說，為了完成論文，他深入調查四家應召LINE、每天比對機房班表、花名冊，足足花了360個小時擷取LINE資料、400小時過錄機房資料、40小時訪談研究對象。而在台灣犯罪論文的倫理審查中，樓鳳研究中的「小姐」被視為被害者，必須通過重重嚴格審核才能放入論文。他所做的大量訪談因此一字未放入論文中，此次出書才選擇部分放入書中。

身為警員卻做樓鳳研究，會不會有職業道德問題？張榮哲說，他訪談前都會告知研究目的，受訪者也統統以匿名呈現。他透露，「社會人士(角頭)」往往對「讀書人」很尊敬，願意接受匿名訪談。頂多是知道他出書後，開玩笑「要把他的照片貼在招待所」。

張榮哲從經濟學、犯罪學角度解讀新興地下性產業「樓鳳」。張榮哲表示，此一產業反映台灣許多社會問題，如旅館及日租套房控管失能、外籍人士來台限制放寬卻無配套等。

台灣 LINE 警察

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