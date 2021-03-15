規畫好「離開時間」 科技業老總精采過退休生活

卸下英業達總經理的工作，王智誠（中）在EMBA結識了一群好友，開始不同退休人生。（圖：王智誠提供）

職涯跟著台灣 電子產業一同起飛，卸下英業達總經理的擔子後，王智誠才開始體會更多工作以外的生活，跟著EMBA（高階管理碩士學位班）認識的一批好朋友遊山玩水，王智誠認為這是他人生中最好的決定之一。

1975年，王智誠剛從台北工專電子工程科畢業，同年，「台灣積體電路之父」潘文淵說服美國 無線電公司（RCA）技術移轉，開始培育未來的台灣電子產業人才。

乘著電子產業蓬勃發展的浪潮，王智誠先後擔任過迪吉多電腦工程師，台灣IBM產品經理、專案經理等職務，1993年回鍋迪吉多電腦一路升上副總經理，1998年加入英業達後，在2008年升任總經理，直到2012年決定退休 。

不到60歲的年紀離開職場，王智誠主要考量是身體免疫功能出現狀況，加上兼任英冠達董事長，蠟燭兩頭燒，壓力不小，長考後決定離職，「掙扎了一年，還是想說身體健康最重要」。

「不能沒事做」是王智誠的第一個想法，想起年輕時面臨建中、台北工專的就學選項，在家境考量下選擇後者，退休後重拾課本也是圓夢，加上欣賞的宏達電創辦人卓火土也在退休後就讀EMBA，王智誠在2013年考上台大EMBA，開始新生活。

在EMBA學習中，王智誠因為有著豐富的職場資歷，能夠連結實務與書本，讓自己有了更多自信，回顧職涯也有不同反思，「過去習慣把所有事情都擔在身上，認為這樣做最快，但其實管理上有更好的方法，應該要建立起一支團隊」。

除了書本上的知識，在EMBA認識到不同行業人士、培養出好交情，對王智誠來說是更大的收穫。即使畢業多年，彼此都還是會相約環島、爬山，2019年更一起到日本爬富士山，這樣的生活，王智誠說：「我想都沒想過的。」

還記得2015年一場EMBA同學的活動辦在花蓮，王智誠跟兒子兩人坐火車的路上話題不斷，讓鄰座的朋友好生羨慕，退休後最大感想，王智誠說：「家人才是最重要的。」

60多歲的王智誠已經開始人生倒數計時，為自己設定「85歲健康離開」的目標，他認為才能在有限時間裡，排出優先順序。

「人生能帶走的只有記憶。」王智誠說：「蘋果創辦人賈伯斯曾說把每一天當最後一天，這樣可能太累，也因為之前PM（產品經理）的經驗，用倒數去看最後一天，才知道什麼是你真正想要的。」

「快樂」是王智誠在退休人生最想要的，為了這個目標，他必須保持健康，並且讓家人、身邊朋友也都感到快樂，2年前到大溪齋明寺遊訪，王智誠指著四個字說：「這就是我的目標。」牆上的字寫著：「滿願、無憾。」