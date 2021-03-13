相信愛情才離婚 高愛倫61歲再婚：一輩子都要戀愛

高愛倫（左）與吳定南的第一張合照。（圖：高愛倫提供）

我們在人生不同階段有不同的追求，對婚姻關係也會有不一樣的期待。有人勇敢離婚自在過日、有人在伴侶外遇後踏上和解旅程、有人結婚30多年後決定和相同的對象「再結一次婚」；資深媒體人高愛倫選擇離婚、再婚，一輩子都要談戀愛；薇姐張郎從初戀相守到老，找到了親密關係得以延續到老的祕訣。

長壽帶來了更寬廣的生命視野，也改變了現代人對於婚姻關係的期待。相守到老已經不是唯一選擇，相互陪伴的形式也愈來愈多。

資深媒體人高愛倫在61歲第二次結婚。2014年那場甲子婚禮，歷屆影后影帝排排坐，照起相來媲美金馬獎頒獎典禮，當初還轟轟烈烈上了媒體。

時光倒回到40年前，高愛倫走進第一段婚姻，那段婚姻維持了17年，「但是只有10年是快樂的，」後來的7年，她在和前夫爭吵、互相消耗中度過，同時期又遇上父親久病、中年職場倦怠，引發她的憂鬱症，那幾年是生命裡最慘澹的時光。

高愛倫（前右）人緣好，很多演藝人員、影帝影后都是她好朋友。（圖：高愛倫提供）

首段婚姻 沒有愛的她不要

離婚，在俗世眼光中就是婚姻失敗，許多人在離婚後認定婚姻裡沒有真正的愛情。但高愛倫相反，她因為始終相信愛情才選擇離婚。

當第一段婚姻裡已經感受不到前夫的愛，高愛倫做了許多努力仍不見改善，她決定放棄。那時，很多好友勸她：「妳是女生，離婚對妳在社會上的觀感不好。」但高愛倫在乎感情品質，她感受到彼此的虛耗，知道單方努力無法改善這段沒有愛的婚姻，她不相信大家說的「婚姻就是這樣。」如果婚姻只能這樣，她寧願不要。

40多歲結束第一段婚姻，高愛倫重整了不快樂的生活，也讓她後來對於朋友們的婚姻諮詢，多半勸離不勸和。「我不是說一定要離，而是先去算改善的機會有多少？」高愛倫認為，多數人都是因為相愛結婚，能夠在一起或許是因為天作之合，但是擁有良好的親密關係一定因為用心經營，除非兩人都願意努力改善自己促成更好的關係，否則就算單一方做到兩百分，也不可能擁有理想的關係。

永遠相信愛情的高愛倫，提醒經營婚姻「永遠不要把你的另一半當家人，要當情人」。（記者胡經周／攝影）

熟齡相戀 背景財產全都問

單身幾年後，高愛倫遇到了屬於她的愛情。

高愛倫56歲時認識了現在的先生吳定南，高愛倫喜歡吳定南沒有負面思想，跟他在一起時很自在、不需要任何隱瞞。認識三個多月就在一起，自認為「非常保守」的高愛倫也被快速進展的戀情嚇了一跳。

戀情急速加溫，有一部分來自於信任感。認識不久，吳定南就帶高愛倫去探望爸爸，姊姊從澳洲 打電話跟高愛倫聊天，長住國外的妹妹也是一回國就來看高愛倫，「整個背景都知道了就有信任感，信任是能夠付出感情的前提。」高愛倫說，熟齡談戀愛跟年輕時不同，不再看對眼就義無反顧地投入感情，她甚至在第四次約會時就要吳定南把戶口名簿帶來，「看是不是身家清白。複雜背景我不要，就是這麼簡單。」

不只看戶口名簿，她也問財產。朋友覺得高愛倫太嗆，但她覺得到了這個年紀談感情要更清楚明白，「能夠承擔、願意承擔的是什麼？與年輕時兩個人白手起家共同奮鬥是不同的。」高愛倫曾有朋友結了婚之後才覺得受騙。對方並非蓄意欺騙，只是談戀愛時對彼此了解不夠，婚後生活在一起才發現有落差。

性格相反 水火同源過日子

高愛倫與吳定南兩人一快一慢、一熱一冷，個性完全不同。高愛倫能言善道、喜歡甜言蜜語，吳定南不說話、不答話、不對話，一天說不到十句話；兩個人都有快走習慣卻無法一起走，因為步調完全不一致。戀愛時，他們因為相異的個性互相吸引，但回到日常的生活，吳定南的情緒太穩定反而成為高愛倫不穩定的原因。「過著水火同源的日子。」高愛倫這樣形容他們的夫妻生活。

許多人笑著對高愛倫說，安靜彼此作伴也很好。「甜蜜一點不好嗎？」高愛倫不服氣，「如果只是作伴，我有很多這樣的朋友啊！」在認識吳定南之前，高愛倫已經和兩個小她10幾歲的女性預約，老了之後一起住，「一個很會整理家愛乾淨、一個會換燈批土粉刷……全部都是功能性考量，哈哈。」熟齡再婚，經濟、人際和生活向來獨立的她不是要找個男人來倚靠、相互作伴而已，她嚮往伴侶間心靈的甜蜜感。

木訥寬容 珍惜另一半的愛

這幾年，高愛倫努力看懂吳定南有著與她不同的表達愛的方式——為心愛的人做菜，也珍惜他木訥卻溫柔寬容的性格；多數時候會疼愛地想著這個人的好。但也有些時候，在吳定南持續的緘默帶來排山倒海的孤獨感時，高愛倫會發起連自己都招架不住的火氣。

採訪末了，高愛倫在基隆飄雨低溫 的路上對記者說，她很喜歡一個在網路上看過的、關於經營婚姻的提醒：「永遠不要把你的另一半當家人，要當情人。」永遠相信愛情，想方設法經營親密關係的高愛倫，真的一輩子都在談戀愛。

白髮是高愛倫最時尚的裝扮。問她如何做到愈老愈美麗？她說這一切起於無意的巧合。

高愛倫少年白，年輕時每三周就要染一次頭髮，後來覺得頻繁染髮恐有礙健康，她乾脆不染了，痛下決心好好跟白髮相處。

一開始，高愛倫還需要戴帽、戴髮片遮住頭頂長出的白髮，親朋好友看見白髮照也驚訝：「妳怎麼了？」以為她生病。後來她剪起俐落短髮，開始適應短髮白頭的自己時，大家紛紛傳來世界各國的銀髮時尚風人物照，高愛倫歪打正著成了白髮時尚的代表。

高愛倫（右）生命裡的兩段婚姻，都感謝有相識超過30幾年的好友、聯合大地工程顧問公司董事長王美娜相伴。（圖：高愛倫提供）

「我黑頭髮的時候從來沒人說我年輕；我留了白頭髮之後，每個人都說我年輕耶。」高愛倫才發現自己真的很適合白髮；過去她被朋友戲稱「自來舊」，新衣服穿起來都像舊衣，現在穿衣服被稱讚好看、詢問在哪裡買，但其實都是穿了好幾年的舊衣。

除此之外，高愛倫也開始擦口紅，年輕時不打扮鮮少化妝，現在一定得擦了口紅才願意出門。另一個裝扮是黑框眼鏡，整個抽屜的眼鏡成了她最時尚的配件。

好玩的是，高愛倫真正的年輕活力來自於「承認老」。高愛倫說，髮白讓她難掩年紀，但服老之後卻也讓她展現年輕之外的活力——生理上有必然的衰退，心理上卻有更多超然的壯大，自在過每一天。

高愛倫的臉書 貼文裡已經透露了她愈老愈美麗的祕訣：「只有一種顏值所向無敵，那就是笑容，我一輩子沒有漂亮過，直到老了，我的笑容和我的心情總算合而為一。」