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逛市集當作「中年抓周」 慢熟黃子佼擁童心

文／陳思瑜
黃子佼的收藏品從潮牌公仔到台灣新銳藝術家畫作、雕塑等都有，風格與類型超跨界，藝術圈稱他是「非典型藏家」。記者陳軍杉／攝影【作者：楊俶儻，日期：2021-03-06，數位典藏序號：20210305234933211】
黃子佼的收藏品從潮牌公仔到台灣新銳藝術家畫作、雕塑等都有，風格與類型超跨界，藝術圈稱他是「非典型藏家」。記者陳軍杉／攝影【作者：楊俶儻，日期：2021-03-06，數位典藏序號：20210305234933211】

一踏進黃子佼位於台北市區的工作室，彷彿進入小型博物館，一樓挑高的三面牆掛滿各式風格畫作，各地買回來的公仔、古蕫家飾、黑膠唱片，甚至還有一座紅綠燈。

黃子佼指著滿室藏品說：「工作室裡所有的畫、公仔都是我自己掛、自己擺的」，他說如果有時間的話，可以一整天待在工作室都不會無聊。他表示：「以前我一直想無憂無慮，躲在自己小宇宙裡」，直到30多歲第一次要買車，他卻完全不懂車，甚至連問誰都不知道，才驚覺自己的世界如此封閉。

自此，他開始增加與他人的交流，漸漸發現眼界開闊了，懂的語彙變多、主持能力也升級，這一切在他快40歲時才發生，讓黃子佼自認：「我真的是滿晚熟的。」

靈魂伴侶 互補也互相配合  

或許，黃子佼的晚熟，是為了要與孟耿如相遇。

孟耿如14歲就出道，演藝工作讓她經常與年長的人共事，使得心態比同齡人來得成熟，與黃子佼相遇後，即便兩人年紀相差19歲，卻意外契合。

生活上，兩人吃飯都很快，做事都追求效率；興趣上，黃子佼熱愛收藏藝術文創品，孟耿如喜歡動手創作，讓兩人互為知音，黃子佼說：「我們真的是soul mate（靈魂伴侶）。」

然而，婚姻是兩個家庭的結合，這對國小時經歷父母離婚，與家族親緣淡薄的黃子佼坦言，生活中的姻親關係，讓他一開始不太適應。

他說：「我下班或過年只想回家放空，但她（孟耿如）是戀家的人，所以很堅持，我就是配合，剛開始確實有點勉強，不過時間久了也跟孟家人處得不錯，我等於也多了孟爸、孟媽疼。」

奔橘世代 工作生活懂平衡  

隨著黃子佼事業再攀高峰，每日工作行程緊湊，如何不讓生活因工作過度緊繃焦慮？黃子佼說：「我會一直做家事」，像洗碗、洗衣服、起床澆花等，只要專注做日常事務就能讓大腦放鬆不緊繃，是他目前平衡生活與工作壓力的重要儀式。

黃子佼認為45+族群要多培養興趣，而且無論幾歲開始都不嫌晚，像逛市集是他認為很有效率的方式，他形容這就像「中年抓周」：「攤位這麼多東西擺在你面前，讓你挑有興趣的，不是很像抓周嗎？只是這次不是爸媽要你抓了，是你要為中年的自己而抓，把小時候沒玩過的樂趣抓回來。」

至於他理想的退休生活是什麼模樣？他環顧工作室後說：「你看現在這裡亂成這樣，我都沒時間整理，我退休不會無聊啦，我很忙的。」

黃子佼工作室裡的收藏櫃，放滿他從各地買回來的公仔，他說退休後有這些收藏品陪伴，他...
黃子佼工作室裡的收藏櫃，放滿他從各地買回來的公仔，他說退休後有這些收藏品陪伴，他一點都不怕無聊。記者陳軍杉／攝影【作者：楊俶儻，日期：2021-03-06，數位典藏序號：20210305234951839】
黃子佼與孟耿如交往後，發現兩人從興趣到行事風格都很契合，讓他覺得遇見了真命天女。...
黃子佼與孟耿如交往後，發現兩人從興趣到行事風格都很契合，讓他覺得遇見了真命天女。記者陳軍杉／攝影【作者：楊俶儻，日期：2021-03-06，數位典藏序號：20210305234944277】

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