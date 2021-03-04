上山下海護生態 27年資深志工 退休比上班更忙

荒野保護協會推廣友善耕作，徐爸會跟著夥伴們一起參加「土壤研習」課程，研究土壤與種菜。（圖：徐朝強提供）

你想過什麼樣的退休 生活？每天睡到自然醒？還是四處遊山玩水？

這一題，人稱「徐爸」的荒野保護協會宜蘭分會分會長徐朝強早在退休前12年就思考過了。徐爸因偶然讀到《思源埡口歲時記》書中的一席話：「21世紀最好的消遣活動是當志工」，讓他在尚未退休前，就決定展開自己的志工人生。

70歲的徐爸至今已有27年的志工經驗，從搶救生命到環境保育的志願服務項目，他無一不涉獵，這使他在宜蘭小有名氣，卻也使退休生活變得比工作時還要忙碌。但他一點也不在意，反而笑著說道：「我很享受，而且忙得很痛快！」

到底是什麼樣的契機，讓徐爸如此熱愛當志工，而且願意無償投入環境保育工作，再忙也不說累呢？這就要從他到空中大學上課談起了。

喜歡嘗新的徐爸原本在學校當公務行政人員，秉持活到老學到老的精神，他向空中大學申請進修。「當時的老師說，如果想讓人生像彩虹一樣的繽紛，就應該有第二人生，在人生不同的階段做不同的事。」

偶然一句話 開啟第二人生

這麼簡單的一句話，就激發他規畫起第二人生，想找到工作以外的興趣。好巧不巧，他在翻書時又瞧見一句話：「21世紀最好的消遣活動是當志工。」這句話出自荒野保護協會創辦人徐仁修的著作《思源埡口歲時記》。

徐爸前後被這兩句話深深影響，於是主動報名成為荒野保護協會的志工，那時是1993年，他還沒從工作崗位退休。此外，他也同時報名擔任太平山的國家森林解說宣導志工，以及生命線協會的協談志工。

換句話說，他不只要學習與求助的民眾對談，還要了解太平山國家森林公園的人文歷史，同時跟著荒野保護協會一起關注自然生態及環境保育的相關議題。

徐爸的志工帽沿還打印「徐爸」專屬字樣，陪他上山下海。（記者吳貞瑩／攝影）

怕錯過傻勁 退休前就投入

人都還沒退休，要顧及工作，又要兼顧志工服務，不累嗎？徐爸坦言不簡單，但他也相當幽默地比喻道：「如果想結婚卻不趕快結，會錯過那股傻勁；如果想當志工卻等退休後才投入，也可能因為無法即時轉換心態而放棄。」

憑著這股傻勁，徐爸再陸續加入不同的單位當志工，包括：宜蘭監獄、宜蘭縣政府警察 局與少年隊、冬山河生態綠舟森林公園、仁山植物園、羅東水資源回收中心、羅東運動公園等。

這讓徐爸在1994年退休後，很快就習慣四處跑的全志工生活。當時的他只有52歲，算是退休族裡的「年輕人」，常常戴上一頂漁夫帽、披上一件防風衣、套上一雙防水登山鞋，再帶著一台相機，就「出任務」去了。

也因為他對志願服務有極大的熱愛，不只得過多項獎章，2012年更獲得「全國志願服務績優金牌獎」，算是志工界的最高榮譽。

荒野保護協會 影響他最深

不過，影響徐爸最深遠的志願服務，還是在荒野保護協會當志工。荒野保護協會2002年成立宜蘭分會，徐爸是分會的重要幹部，近年則接下分會長一職。

為什麼影響最深？徐爸說，人們對所處的環境本就應當善盡關懷責任，例如他前陣子才和夥伴們沿著北橫公路，一路從桃園拉拉山行腳回到宜蘭，一邊走一邊淨山，同時向路過的當地居民和遊客宣導「無痕山林運動（Leave No Trace）」的概念，降低環境迫害。

什麼是「無痕山林運動」？徐爸解釋，這是林務局的政策，呼籲人們以減少衝擊的活動和行為，達成親近山林的體驗，愛護台灣 這塊美麗寶島。

推動環境保育之餘，徐爸也會跟著荒野保護協會到野外做動植物調查與研究。（圖：徐朝強提供）

維護無痕山林 記住七準則

無痕山林有七大準則，包括：事前充分的規畫與準備、在可承受地點行走宿營、適當處理垃圾維護環境、保持環境原有的風貌、減低用火對環境的衝擊、尊重野生動植物、考量其他的使用者。

由於一般人到山上健行多是一天來回，徐爸又將七大準則簡化為八個字：輕裝、簡食、慢行、寂靜。

徐爸舉例，想帶午餐上山吃，午餐就應使用最簡單的包裝，最好是可再利用的塑膠盒，下山帶回家清洗再用；若用塑膠袋則應帶回家丟棄。另健行應安靜不喧嘩，別干擾到動物的作息。「而且到野外首重安全，可別穿著高跟鞋上山。」

憾山間垃圾 籲培養生態心

「可惜的是，百姓需要更多的教育來培養『生態心』。」徐爸感慨，山路邊坡或懸崖下方常見被遊客隨手亂丟的垃圾，例如去拉拉山一趟就撿了10大袋垃圾回來。「最常看到的垃圾就是飲料瓶和菸蒂。」

如何培養「生態心」？徐爸說，他們習慣在上山行腳後的回程路上，在車上做分享會，回想當天一路上的所見、所聞與所學，最後進行反省與檢討。

此外，荒野保護協會也會主動向國中小學接洽，派志工前往校園授課，讓「生態心」能從小培育。

徐爸不只是與荒野保護協會的夥伴倡導無痕山林，也相當關注全台各地的保育議題，例如他們曾經響應全國環保團體，反對國光石化在彰化大城濕地開發；或發起桃園大潭藻礁的公投，拒絕中油新建天然氣接收站，目前還在連署中。

為倡導環保 不惜跟監抗爭

「我們對環境保育的倡導是非常認真的，比政府更積極而且出力更多。」徐爸很直白地表示，如果道德勸說無法阻止業者開發，他們就會發動連署抗爭、跟監查察或向民代陳情，「我們時常笑稱自己是荒唐野蠻的一群人。」

這也代表荒野保護協會的志工為了宣導環境保育，必須上山下海，不像一般志工待在同一地點就好。「幸虧我們很有熱忱，否則真的又耗時又花錢。」

徐爸目前的生活是一周七天都當志工，雖然忙碌，但也忙得精彩。「鐘鼎山林，各有天性。」他強調，退休後做什麼都好，日子開心最重要。他也會偶爾排假，暫時放下志工工作去旅遊，放鬆身心，也能發現更多環境保育的好教材。

荒野保護協會宜蘭分會前陣子沿著北橫公路，一路從桃園拉拉山行腳回到宜蘭，一邊走一邊淨山，撿了10大袋垃圾。（圖：徐朝強提供）

聊天互動健行 當志工養生

徐爸會當志工到什麼時候呢？他笑道：「等到有人叫我這位阿伯別再出現為止。」他說，其實當志工也是一種養生方法，因為心有歸屬就有固定的生活節奏，又能常常與他人聊天互動、爬山健行，有助熟齡族保持身心健康。

面對自己的退休生活，徐爸可是給自己打了高分。他認為，人生說長不長、說短不短，只要沒有財務困難，建議在經濟許可下早點退休，開展第二人生，「心態上比較能笑話由他，也不用再過於在意別人的評價，人生更瀟灑自在！」