三位台裔第二代 催生動人英文童書

三個年輕人攜手合作的童書「我夢見婆婆」。（圖皆為作者提供）

今年1月甫出版的《我夢見婆婆》（I dream of Popo）英文童書，描寫在美華人第二代對父母家鄉與遠方親人的深切回憶。新冠疫情前，許多華人第一代移民經常利用寒暑假帶孩子返國探親，不僅是出於對故鄉親人的思念，也盼望將華人文化傳承給在美國 長大的下一代。如今卻因疫情不得不暫停，尤其當國內的親人生病時，不能及時相見叫人更是煎熬。

這本書由三位台裔第二代製作：作者金立葳（Livia Blackburne）、插畫家郭香宜（Julia Kuo）與編輯徐康妮（Connie Hsu），目前分別住在洛杉磯、克里夫蘭和紐約市，今年因舉辦新書發表會，透過網路隔空相會，分享他們成長的記憶以及對父母故鄉的感念。

「我夢見婆婆」作者金立葳。（圖皆為作者提供）

作者金立葳：理科博士轉行全職寫手

擁有哈佛大學生化科技學士和麻省理工學院（MIT）認知神經科學博士的金立葳，走上全職寫作這條路，令許多人不解。

金立葳讀研究所時一個寒冷冬天走進一家書店避寒，坐下來讀完一本小說，思緒回到高中時，她很不喜歡每年規定必須參加的野外露營活動，「因為沒有抽水馬桶啊，想跟老師商量，用寫作來代替參加，沒想到老師竟然答應了。」當時她以幾個高中同學為角色，寫下60多頁的奇幻小說《Midnight Thief》，內容是關於一個叫凱拉的神偷，面對道德良知的挑戰。

由於研究所功課繁重，「為了抒解課業壓力」，金立葳在12年後重新翻出這本處女作，完成370頁的小說。這本書於2014年出版，並在2015年獲得紐約時報 最佳暢銷書。比起研究工作，透過寫作「使讀者感受到我要傳達的思想讓我更有成就感」，因此她畢業後放下找博士後研究工作的計畫，開始步上全職寫作生涯。

在台北出生的金立葳，五歲之前一直由外婆照顧，之後隨父母搬到新墨西哥州阿布奎基市（Albuquerque）。父母和其他華裔第一代移民一樣，寒暑假經常帶她回台灣 省親；但是她的英文愈說愈流利，中文卻漸漸淡忘，如她書中所寫：「那些遺忘的中文像井底的魚，看得到但抓不到」。

金立葳的父親金陵和母親張麗君，都是台大畢業的高材生。父親30多歲來美經商，母親除了協助父親的事業之外，成為全職家庭主婦照顧獨生女。外文系畢業的母親常常念書給她聽，她回憶小時候跟母親要糖吃，母親只給她一顆M&M巧克力，她以為別人家的小孩也都這樣，好處是她長大後不嗜甜食。

她說自己是個nerd，個性沉靜，數學和科學成績優異，曾參加奧林匹克數學競賽獲獎。父母對她的課業成績相當看重，鼓勵她往理工科發展。但是因「父親曾在大學棄理科改學商」，她覺得自己可能跟父親一樣，循著內心聲音的引導而轉換人生跑道。

金立葳寫作的興趣是抒發壓力的管道。她說，信仰基督教的父母也常為她的課業和未來婚姻禱告。父母的禱告蒙垂聽了，她和丈夫是在MIT唸書時，參加聖經查經班認識的。兩人現在有個四歲的女兒，她像母親當年一樣常唸書給女兒聽；當她看到女兒與祖父母之間的互動，促使她想把父母親的語言、文化傳承給她的下一代，因此動筆寫下《我夢見婆婆》。

喜歡攀岩的郭香宜。（圖皆為作者提供）

繪者郭香宜：台美兩地跑適應不同文化

郭香宜在《我夢見婆婆》每一頁插畫中，把台灣的日常生活歷歷呈現在讀者眼前，豐富文字之外的風景。郭香宜把對台灣的記憶與她認為象徵台灣的事物繪入書中，像是廚房的大同電鍋、小黃計程車、阿公騎著摩托車載小孫子等，勾起台灣移民共同的記憶。

郭香宜的畫風相當多元，從人物、動物，到風景、食物等內容，有寫實的美感，也有夢幻的童趣，可以用複雜的筆觸，也可以是簡單抽象的線條。她除了為十多本童書插畫以外，還為報紙、網站、公司行號等繪製社論插畫、海報、書籍封面、商業廣告等；她的客戶有紐約時報、華盛頓郵報、芝加哥公立圖書館、Scholastic和Hachette Book Group出版社等。

郭香宜在洛杉磯長大，四歲時曾搬回台灣一年。她回憶人生第一次上美術課是在台北，阿公會騎摩托車載她去上課。由於喜歡畫畫，回美國後跟同一個老師學畫將近10年，因此熟悉各種繪畫技法。小時候父母常帶她到書店，特別在清倉打折時購買乏人問津的大部頭攝影書籍，她很喜歡描繪那些相片。

她的父親30多歲到美國念結構工程研究所，母親念幼兒教育所。兩人畢業後在美經營銷售K-12教具，她小時候常在放學後到店裡幫忙。她說「阿公在台灣開五金行，父親和自己遺傳了阿公的生意頭腦」，因此在聖路易斯市華盛頓大學（Washington University in St. Louis）主修商業，但因興趣也選修很多藝術課程。

但是她後來決定當一個自由插畫家，因此她大學畢業後搬到俄亥俄州的克里夫蘭市，一邊在American Greetings卡片公司工作，一邊累積經驗。住在克里夫蘭時，每天繪畫記錄日常生活去處，之後和都市計畫者Justin Glanville合作集結出版《初到克里夫蘭》（New to Cleveland）一書。

「我夢見婆婆」內頁充滿童趣。（圖皆為作者提供）

她很佩服30多歲才移民到美國的父母，因為深黯適應不同文化的困難。她小時候在家父母對她說中文，她每周末到中文學校上課直到高中畢業。由於在洛杉磯長大，有很多亞裔朋友，到了中西部讀大學後，才瞭解美國白人看她的眼光不同。11年前父母搬回台灣照顧年邁的祖母，她也常回台灣探親並一邊從事插畫的工作。由於常回台灣，她瞭解到中西文化對她有不同的影響，漸漸培養出用不同的方式與人溝通的能力。

父母尊重她工作的選擇和想法，她也常貼心與父母溝通，使他們放心，但唯一最叫母親不放心的是她對攀岩的熱愛。她花很多時間攀岩，她說「爬一條繩子，我們叫做一個問題（problem），爬完一條繩子就是解決問題。這很像工程師用頭腦想辦法去挪動身體往上爬」，她很喜歡攀岩帶來的心理挑戰。她希望推廣這種促進社交、與同伴互相支持又不爭競的運動，因此目前正在撰寫繪製一本攀岩運動的書籍。

徐康妮高中時穿旗袍參加選美。（圖皆為作者提供） 編輯徐康妮：因非裔運動遇見《婆婆》

徐康妮熱愛編輯的工作，她不僅對文學、出版市場有專業素養，還能細心與作者、繪者溝通，成為每個書籍背後的重要推手。

徐康妮出生於台北，在阿拉巴馬州長大，獲得香檳伊利諾大學廣告學士和新聞碩士的學位之後，在《芝加哥雜誌》（Chicago magazine）工作一段時間。但她嚮往寫作，因此搬到紐約，一邊在星巴克打工，一邊在雜誌社當intern工讀，一邊找工作。

在五光十色的紐約市，她寫有關生活和美食的文章，但是心裡仍希望有一份穩定的工作。她後來到Little Brown出版社面試，遇見當時的主管，「像看到自己的大姊一樣」，同是台裔第二代的林佑珊（Alvina Ling），後來傳授給她許多當編輯的經驗。

她的父親徐鈞來自南京，13歲時因戰爭的緣故與父母到台灣，後來到明尼蘇達大學讀工程系、普度大學核子工程研究所。回台灣後與母親董寒松結婚再回美國。父母兩人都愛好文學藝術，父親曾經參與戲劇活動，徐康妮小時候常聽父母討論中文電影、故事等藝文內容，父母把圖書館當她的保母，培養出她對閱讀與文藝的愛好。

當徐康妮到紐約發展時，父親為她選擇追求夢想而高興，她回憶母親當時給她一張空白支票，「我留著這張支票，從來沒用過，告訴自己家人的支持是我最大的鼓勵。」當她遇到困難時，就想著從中國逃離戰爭到台灣的祖母，顛沛流離卻不被打倒的精神支持她堅持下去。

她說隨著「黑人的命也是命」運動興起，美國出版社為了讀者的需要，尋找多元化題材滿足各族群的閱讀市場，因此她將個人文化經驗帶入專業中，找尋合適的作者，像是《我夢見婆婆》這本書就喚起她的童年記憶。

她說書籍如同電影一樣有不同型態，童書可以是有趣的、知性的、情感抒發的，她認為童書不一定要說教，但一本書的背後一定有值得訴說的意義。童書不僅要吸引掏錢購買的父母，也要吸引孩子。她說《我夢見婆婆》既感動父母，小孩也能看圖片想念食物與朋友。

她說編輯的工作像是專案管理。她建議新手編輯，找尋意氣相投的作者，分享他們的感動，幫助他們說故事。

徐康妮繼承了母親的美麗基因，在阿拉巴馬州讀高中（Huntsville High School）時參加選美比賽得了第二名。由於學校裡的亞裔少，學校內所有亞裔學生都成了好朋友。她上大學時參加Alpha Kappa Delta Phi的亞裔姊妹會，想要更多探索自己的身份。

疫情期間，她說美國人在家烤餅乾，但是她卻憑著在台灣吃過的記憶煎蔥油餅，因為故鄉味能帶給她心靈的安慰。徐康妮希望將來出版更多亞裔作者的書籍。