曾賠光1億日圓… 日本31歲「青汁王子」狂賺百億再起

有「青汁王子」之稱，31歲就身價上億的三崎優太。取材自NEWSポストセブン

日本 有一位販賣青汁被稱為「青汁王子」的企業家三崎優太，儘管年僅31歲，但靠著傑出的能力，已經是身價破億的成功創業者。最近他出書，在媒體上大方公布自己起落的經歷與成功的祕訣。

根據日本媒體「NEWSポストセブン」報導，出身於北海道的三崎優太，過去在高中時期其實被視為問題兒童，才17歲就兩度被退學。後來他在偶然之下，學習到架網站、藉由廣告賺錢的方法，於是合夥同學們，先架設了電玩遊戲「人中之龍」的攻略網，開始了白手起家的第一步。

由於三崎本身就是遊戲的粉絲，對電玩內容瞭若指掌，也很積極的學習如何架設吸引人的網站，因此很快就賺進超過10萬日圓的月收，也讓被體制內排擠的他開始對自己產生了信心。之後網站事業更是越做越大，後來竟然達到月營業額400萬日圓的程度。

不過隨著規模擴張，本來和三崎一起合作的友人們畢竟都還是學生，逐漸退出了事業。居住在北海道的三崎決定搬到東京，持續找尋志同道合的夥伴。然而即使他已貴為「社長」，但很多來面試的人好像都看不太起他的低學歷似的，即使進了公司後也對他不理不睬。

後來，有員工將公司的機密情報賣給對手企業的事，讓三崎心裡更是挫折，只好暫且關閉公司。此時的他其實已存下1億日圓（約94.6萬美元 ），但充滿野心的三崎決定挑戰投資 理財，並且費心研究股市等分析。然而在複雜的金融遊戲中，三崎的1億日圓本金竟然通通賠光。

不過三崎靠著研究，找到了分析企業的方法，後來瞄準了美容行業進行投資，成功再度翻身。之後更開始經營「青汁」的販賣事業並取得成功，年營業額高達130億日圓，成為赫赫有名的「青汁王子」。

2019年，三崎因為涉嫌逃漏稅遭到逮捕。他保釋出獄後，決定捐出1億8000萬日幣當作「贖罪捐獻」。並且在2020年設立幫助年輕人的基金會，並將他大起大落的經歷寫成「過去は変えられる」（過去可以改變，暫譯）一書，分享自己的成功經驗。