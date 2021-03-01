「配客嘉」打造零浪費生態系 網購包裝 循環利用

配客嘉執行長葉德偉。（記者季相儒／攝影）

每年雙11購物節，網購族趁機撿便宜大舉採購之餘，一箱箱網購來的商品，也帶來一個又一個用過即丟的紙箱、塑膠袋。曾是電商 業者的配客嘉（PackAge+）創辦人葉德偉，決定針對大量一次性使用的包裝材找出解決方案。配客嘉設計出可以重複使用的包裝袋，透過歸還點回收消毒再用。葉德偉說，配客嘉希望「建立一個零浪費的O2O（線上與線下）生態系，減少所有一次性的耗材。」

葉德偉表示，自己曾是3C配件的電商中盤商，每天都要出貨300件到400件的包裹，除了紙箱、包裝袋，找不到其他的替代材質，「透過重複的系統解決一次性的問題」想法因此萌生。

以一般紙箱來說，不管是環保或非環保材質，約產生0.8到1.2公斤的碳排放，但重複使用時，每次的碳排放都會遞減。但要讓網購族方便歸還包裝袋重複再用，就要串連包括電商平台、歸還點、物流夥伴、政府，加上消費者等夥伴。

有了重複使用的基本思維，從零開始的配客嘉為了建立商業模式，先是找小型電商賣家合作，所用的包裝袋是購物袋。還在碩士班的葉德偉從政大附近的店家合作，透過大學生團購後，將購物袋送回歸還點，試行約3000件，並持續優化，包括探討是否採用押金制等，於是有了「網購包裝循環系統」1.0版商業模式。

有了商業模式，2019年配客嘉參與全國大專院校商業個案大賽競賽（ATCC），當時參與的贊助企業台積電 以「零浪費」為主題，與配客嘉商業模式相當契合，配客嘉一路過關斬將，獲得台積電組冠軍，也代表台積電組獲得ATCC亞軍。傑出的表現讓配客嘉獲得台積電文教基金會贊助與識富天使 會的天使輪資金投入，才得以生產自家的重複使用包裝袋，並進行區域性測試，與訴求社會企業及環保的電商業者合作，同時將試行點拓展到更多學校，建立「網購包裝循環系統」2.0版。

由於網購包裝循環系統成功的關鍵在「歸還」包裝袋，配客嘉必須讓合作的電商與通路，確信有足夠的網購族，會將包裝袋歸還，同時可以帶來客戶導流、回購的效益。

為此配客嘉決定在flying V進行群眾募資，去年6月，配客嘉獲得600萬元的群募資金，這些資金有純粹贊助，也有在合作的電商購物選擇使用重複包裝材的貢獻，共有約6,000個消費者參與了此次眾募。

葉德偉指出，眾募成功的意義不僅在於配客嘉的品牌建立，也讓有意參與的大企業看到民眾的想法，當然最重要的是讓配客嘉有資金，可以生產更多重複使用的包裝袋。目前配客嘉的重複使用包裝袋有六種尺寸，防撞與非防撞各有三種，約可囊括電商平台上46%的用品，如書籍、服裝、3C配件、美妝品等。

同一時間，包括政府、消費者都開始意識到網購一次性包材，將造成環境負擔，因此包括環保署號召成立「網購包裝減量聯盟」，鼓勵更多電商業者可以加入包裝減量行列。

為了讓電商業者、消費者更加了解網購包裝循環系統運作，配客嘉也成立「環還購」電商平台，讓提供循環包裝與想使用循環包裝的人都可以在平台上交易，目前環還購約有逾4000個會員。

配客嘉的模式是讓消費者自行選擇要不要使用循環包裝，葉德偉強調自行選用的重要性，依配客嘉的測試，如果強制網購族使用循環包裝袋，歸還率不到一成；若由消費者自行選擇，歸還率則可達到九成。而環還購平台的歸還率甚至達到93%，剩下7%的消費者是來自尚無歸還點的中南部地區。

目前配客嘉循環購物袋在市面上共約1萬件，眾募資金讓配客嘉可以生產更多循環購物袋，目標是逐步增加到20萬件，所以配客嘉正在進行新一輪的募資。

配客嘉小檔案

資本額：736萬元

成立時間：2019年4月

主要股東：團隊、天使投資人

募資過程：種子輪資金、群眾募資，目前正展開新一輪募資

主要業務：網購包裝循環系統