「配客嘉」打造零浪費生態系 網購包裝 循環利用
每年雙11購物節，網購族趁機撿便宜大舉採購之餘，一箱箱網購來的商品，也帶來一個又一個用過即丟的紙箱、塑膠袋。曾是電商業者的配客嘉（PackAge+）創辦人葉德偉，決定針對大量一次性使用的包裝材找出解決方案。配客嘉設計出可以重複使用的包裝袋，透過歸還點回收消毒再用。葉德偉說，配客嘉希望「建立一個零浪費的O2O（線上與線下）生態系，減少所有一次性的耗材。」
葉德偉表示，自己曾是3C配件的電商中盤商，每天都要出貨300件到400件的包裹，除了紙箱、包裝袋，找不到其他的替代材質，「透過重複的系統解決一次性的問題」想法因此萌生。
以一般紙箱來說，不管是環保或非環保材質，約產生0.8到1.2公斤的碳排放，但重複使用時，每次的碳排放都會遞減。但要讓網購族方便歸還包裝袋重複再用，就要串連包括電商平台、歸還點、物流夥伴、政府，加上消費者等夥伴。
有了重複使用的基本思維，從零開始的配客嘉為了建立商業模式，先是找小型電商賣家合作，所用的包裝袋是購物袋。還在碩士班的葉德偉從政大附近的店家合作，透過大學生團購後，將購物袋送回歸還點，試行約3000件，並持續優化，包括探討是否採用押金制等，於是有了「網購包裝循環系統」1.0版商業模式。
有了商業模式，2019年配客嘉參與全國大專院校商業個案大賽競賽（ATCC），當時參與的贊助企業台積電以「零浪費」為主題，與配客嘉商業模式相當契合，配客嘉一路過關斬將，獲得台積電組冠軍，也代表台積電組獲得ATCC亞軍。傑出的表現讓配客嘉獲得台積電文教基金會贊助與識富天使會的天使輪資金投入，才得以生產自家的重複使用包裝袋，並進行區域性測試，與訴求社會企業及環保的電商業者合作，同時將試行點拓展到更多學校，建立「網購包裝循環系統」2.0版。
由於網購包裝循環系統成功的關鍵在「歸還」包裝袋，配客嘉必須讓合作的電商與通路，確信有足夠的網購族，會將包裝袋歸還，同時可以帶來客戶導流、回購的效益。
為此配客嘉決定在flying V進行群眾募資，去年6月，配客嘉獲得600萬元的群募資金，這些資金有純粹贊助，也有在合作的電商購物選擇使用重複包裝材的貢獻，共有約6,000個消費者參與了此次眾募。
葉德偉指出，眾募成功的意義不僅在於配客嘉的品牌建立，也讓有意參與的大企業看到民眾的想法，當然最重要的是讓配客嘉有資金，可以生產更多重複使用的包裝袋。目前配客嘉的重複使用包裝袋有六種尺寸，防撞與非防撞各有三種，約可囊括電商平台上46%的用品，如書籍、服裝、3C配件、美妝品等。
同一時間，包括政府、消費者都開始意識到網購一次性包材，將造成環境負擔，因此包括環保署號召成立「網購包裝減量聯盟」，鼓勵更多電商業者可以加入包裝減量行列。
為了讓電商業者、消費者更加了解網購包裝循環系統運作，配客嘉也成立「環還購」電商平台，讓提供循環包裝與想使用循環包裝的人都可以在平台上交易，目前環還購約有逾4000個會員。
配客嘉的模式是讓消費者自行選擇要不要使用循環包裝，葉德偉強調自行選用的重要性，依配客嘉的測試，如果強制網購族使用循環包裝袋，歸還率不到一成；若由消費者自行選擇，歸還率則可達到九成。而環還購平台的歸還率甚至達到93%，剩下7%的消費者是來自尚無歸還點的中南部地區。
目前配客嘉循環購物袋在市面上共約1萬件，眾募資金讓配客嘉可以生產更多循環購物袋，目標是逐步增加到20萬件，所以配客嘉正在進行新一輪的募資。
配客嘉小檔案
資本額：736萬元
成立時間：2019年4月
主要股東：團隊、天使投資人
募資過程：種子輪資金、群眾募資，目前正展開新一輪募資
主要業務：網購包裝循環系統
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