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「小孩大了，50歲後再回來組團」 搖滾農夫熱血登台

記者徐白櫻／高雄報導
黃盟生愛熱愛搖滾樂，學生時代就自創樂團，擔任吉他手。（記者徐白櫻／攝影）
黃盟生愛熱愛搖滾樂，學生時代就自創樂團，擔任吉他手。（記者徐白櫻／攝影）

高雄市圓富社區以「阿嬤的咖啡館」建立知名度，許多社區與遊客慕名來旗山喝老阿嬤賣的咖啡。每逢外賓來訪，社區發展協會總幹事黃盟生穿上圍裙，神情專注地沖泡手工咖啡，這樣態度也反映在他組樂團、種稻、開餐廳的多元工作上。

黃盟生愛彈吉他，熱愛搖滾樂，學生時代創立樂團，為開演唱會不惜延畢；成年後為照顧雙親返鄉開樂器行，後來又因家中農務無人分擔，關掉樂器行專心種稻。父親過世後，從慣行農法走入有機栽種，從耕作、碾米到銷售，全一手包辦。

他發現住家農地出現大冠鷲、烏秋等飛禽，打造樹屋與鳥架給好夥伴歇腳。有了友善舉動，稻田害鳥變少，也吸引學術單位合作，從學校老師獲取更多專業知識。

為行銷家中六分農地有機稻米，黃盟生開餐廳賣火鍋，打造土窯烘烤米麵包、披薩，多角化經營。專心種稻後，樂團成員為生活各奔東西，有人當美髮師，也有人成了汽車銷售員，平常只能在自家音樂室練團。直至一年多前「搖滾農夫」重新運作，五位中年大叔在台上又唱又跳，熱血不輸年輕人。

黃盟生說，不後悔24年前為家人中斷音樂之路，「專心陪伴兒子長大是一件有意義的事」，務農時間彈性，天天在家彈吉他自娛，從沒離開音樂。樂團重新運作後，團員們有機會登台演出，雖然年紀增長，大家對音樂的熱愛沒有改變，很滿意這樣的人生規畫。

搖滾農夫黃盟生的生活離不開音樂，但他小時候最大心願是希望成為翱翔天際的飛官，年輕時為家人中斷音樂路，更將飛行夢藏在內心深處。他一路走來沒放棄夢想，將家人安頓好後拿起吉他重回舞台，飛行夢則預約不遠的將來要去實現。

黃盟生小學畢業離家求學，父母讓他去做想做的事情，五專念8年才畢業，唯獨不准他去念軍校，因他是家中獨子。父親知道他想成為飛官，不允許他圓飛翔夢。

黃盟生說，他很幸運，當年為音樂把五專念成比醫學院還要多一年，父母沒有一句責備。後來玩音樂與生活無法兼顧，家中農務又日漸繁重，他與團員相約先解散再復團的心願也能實踐，心中唯一缺憾是飛行夢。

「先把小孩照顧長大，年滿50歲之後才回來組團。」黃盟生說，玩音樂無法養家活口，團員當年約定各自為生活打拚，等生活安穩再回來。這個約定大家都做到了，中斷20年的樂團在前年正式復出公演。

屏東是南台灣飛行基地之一，飛行傘與輕航機運動蓬勃發展。黃盟生說，雖然沒機會當飛官，可換個方式開飛機，他已打聽過了，從基礎課程學到拿到執照單飛，要花24萬元台幣學費，等兒子年紀再大一點會來圓夢。

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