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台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

記者尹慧中／台北報導
台積電總裁魏哲家。(本報資料照片)
台積電總裁魏哲家。(本報資料照片)

台積電總裁魏哲家因為先前退休同仁致贈詹姆．柯林斯（Jim Collins）撰寫的《為什麼A+巨人也會倒下：企業從卓越走向衰敗的五個階段，以及如何谷底翻身、反敗為勝》，由這本書，讓他反思一家成功的公司是怎麼走向失敗的五個階段。

魏哲家先前在台積電創辦人張忠謀提名下，和董事長劉德音共同獲選為工研院第九屆院士。當時他提到，這幾個月來台積電股價走勢還不錯，這讓他想到以前創辦人跟他說過：當一個上市公司CEO的成績單之一是股價，看到這樣的表現不免有些沾沾自喜，但想到收到退休同仁致贈的這本書，心中有一絲惶恐。

魏哲家說，一絲惶恐來自反思該書中的描述，該書提及成功企業失敗的五階段，第一步是CEO「忘了我是誰」；第二步是生意好的不得了，因此瘋狂擴張。他當時還向媒體幽默提及「有沒有看到台積電最近在買土地？」

魏哲家歸納書中內容指出，企業衰敗的第三步，是沒有注意風險管理，第四就是開始找（管理顧問公司）麥肯錫，第五步就是坐著等死。

魏哲家說，一個CEO絕對不會承認「自己忘了我是誰」，但當CEO得到他沒有資格得到的榮譽，譬如榮譽博士或院士之類的，這就到「忘了我是誰」的第一步，「想一想心裡覺得毛毛的」。

話鋒一轉，魏哲家說，想到這裡又趕快回想一下，「我是張創辦人提名的（院士），在我心中他是我的導師、長官，他的判斷從來不會有錯，他怎麼可能有錯」，讓他心裡又踏實一點。

台積電 CEO 提名

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