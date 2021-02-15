塞爾維亞藝術家 將武器變為樂器

馬庫拉每周都去武器廢棄場尋找可用來製作樂器的零件。(Getty Images)

全球許多藝術家經常透過創意及巧思，將垃圾或廢棄物改造成美麗藝術品，透過藝術來傳遞不同理念，塞爾維亞雕塑 家馬庫拉就是這樣一位藝術家，他把昔日摧毀生命的武器製作能奏出美妙音符的樂器，藉此表達對殘酷戰爭的控訴，並期許世界和平。

法新社報導，馬庫拉每個禮拜都會在一個凌亂的武器廢棄場內徘徊尋找樂器。他拿起廢棄的步槍、頭盔與飛彈，在這些退役武器上輕敲、吹氣和拍擊，尋找能帶回工作室變成樂器的零件。

在一個仍承受1990年代導致南斯拉夫解體戰爭所留下創傷的地區，42歲的馬庫拉正試圖將這些以前用來破壞的工具，轉變成創意的工具。

他已成功將火箭筒和軍用汽油桶改裝成大提琴、用Zastava M70步槍及南斯拉夫軍隊頭盔改裝成吉他，以及用突擊步槍彈夾改裝成小提琴和急救箱等等。

目前在塞爾維亞北部的諾維薩德藝術學院擔任助理教授的馬庫拉說：「我們周圍都是槍。我們被如此多的毀滅包圍，以致於我們不再注意它了。」

自戰爭以來，以幾分錢價格出售退役軍隊裝備的倉庫，已成為塞爾維亞全國各地一種普遍景象，因此有大量材料可供馬庫拉使用。

這些廢棄場滿是銷毀的槍支 、炸彈、防毒面具、戰鬥車輛及雷達，甚至是大塊的戰機殘骸。

馬庫拉的目標是建立一個完整的管弦樂隊，在區域內巡迴演奏，其中一些演奏者請退伍軍人來擔任。「我的目的是給那些參與戰爭的人一個機會，利用自己用來發動戰爭的武器來創作音樂。」

馬庫拉已招募到退伍軍人薩洛維奇，這位視覺藝術家喜歡用步槍和頭盔製成的吉他來演奏音樂。

馬庫拉說：「它不再是步槍，而是一種樂器。當我把它拿在手裡彈奏時，我所擔心的就是如何跟樂器協調一致。」

馬庫拉下個計畫是將一輛坦克變成五個音樂家的打擊樂器，他還打算把它漆成粉紅色。

馬庫拉笑說：「用一輛坦克製作一個樂器？這跟用步槍製作樂器一樣。怎會不可能。」