50歲校長退休築夢 王國雄捏陶、蓋房子走出不一樣的路

台南市退休校長王國雄結合玻璃創作陶藝，並且轉行蓋房子，再將陶藝融入建物。(記者鄭惠仁／攝影)

退休 校長王國雄離開教育 界後退而不休，浸淫在陶藝世界，逐漸從杯盤、瓶罐創作轉為人物、自然景物創作，進而結合玻璃藝術，轉為更不一樣的情感創作。他曾夢想當建築師蓋房子，去年因緣聚合投入建築，並融入陶藝，要妝點出更亮麗的人生。

讀的是師專美勞科，王國雄年輕時就有藝術夢，曾走在巷道上看到剛蓋好的房子，心想「怎麼蓋得那麼醜？我來蓋都比它漂亮！」也有了想當建築師，蓋美麗房子的夢想。但當了老師，離夢想愈離愈遠。

不過，擔任學校的總務主任後，有機會參與庭園造景，也讓他對園藝產生興趣，自己逐步摸索，奠定基礎。而愛喝茶的王國雄，看到人家把杯陶做得那麼漂亮，也興起玩陶藝的念頭，學了一年多就自行研究，加上自己有美術底子，很快玩出成績，參加比賽獲獎，也在擔任台南市和順國小校長時，打造學校為陶藝風。

八年前台灣 教育界正吹起提前退休風，王國雄也搭上了退休潮，50歲就退休，全心投入他的陶藝世界，除了舉辦個展、聯展，並到學校傳承陶藝。2016年當選台南市陶藝學會理事長，也帶動台南陶藝風，會員由40多人曾為目前的120人，明年6月將與玻璃藝術家林文魁合作，舉辦陶玻合體展。

台南市退休校長王國雄浸淫陶藝世界，用柴窯燒出色澤富變化的作品。(記者鄭惠仁／攝影)

不過，去年間王國雄的退休人生起了轉折，因國中同學和他談起要蓋預售屋的構想，讓王國雄重燃蓋美麗房子的念頭，就這樣和朋友成立建設公司，推出建案並已動工。

王國雄以無心插柳柳成蔭，形容自己突然踏入建築界，他說，所推的都是精緻小建案，如在僅50坪的地蓋公寓，或是在鄉間蓋三、四棟景觀透天等，但都融入陶藝，且都有公共陶牆，營造適合退休族居住的空間。

王國雄的妻子徐淑娟也是退休老師，現在是跑腿小妹兼會計，她說，對丈夫踏入建築的決定並不驚訝，「這也是另種藝術的呈現」。王國雄則以「走出不一樣的建築之路」來期許自己。

校長退休後，當起陶藝藝術工作者，再回身轉變為建築商，實現年輕時想蓋美麗房子的夢想。他認為，過去自己老實做、認真做而獲得肯定，也都是自己再出發的資源，建議大家趁早築夢，豐富人生。