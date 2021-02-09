教出53名醫師 陳守仁引領科學研究 為學生退而不休

陳守仁退而不休，持續耕耘教育，義務指導學生科學研究。(記者鄭惠仁／攝影)

78歲的陳守仁教師退休 後繼續堅守教育崗位，13年如一日，每天在台南市東光國小科學中心指導學生科學研究。他說，每當畢業生回來探望，就燃起繼續耕耘下去的動力，這把年紀還能有幾個年頭？有能力、有時間就要教下去，不能停止。

目前擔任教育部 低年級生活課程研究委員的陳守仁，對科學研究相當有興趣，師專畢業後調派到屏東服務，就開始指導學生科學研究，到台南大學拿科學教育碩士，每年指導學生參加全台科展都獲獎。1990年調台南，並在兒童科學館指導學生科學研究直到退休。

13年前陳守仁退休，沒有放棄他最愛的教育工作，持續義務指導學生科學研究，而且每天都到東光國小科學中心上班，並結合老師、家長成立教學團隊，大家出錢出力，充實設備，吸引校內外對科學有興趣的學生來學習，每年科展都是大贏家。

陳守仁經常獲邀到他縣市演講，傳承「形成性評量」的經驗，教導老師如何落實科學閱讀。他談起自然科學就眉飛色舞，展現活力與幹勁，他細數10多年來指導過的學生已有53人考上醫學系；也有全台科展名列前茅的學生讀中文、戲劇系，他說，科學研究可培養邏輯思考能力，不管是讀那一系所或做什麼工作，都有幫助。

一句「老師好」 教學最大動力

傳承教育理念、引領對科學有興趣的孩子做研究，是陳守仁退而不休的目的，他說，每當寒暑假，已經在工作或讀大學的學生回來探望，一句「老師好」的問候，就是他教下去最大動力。

「把學生當孩子來教，可能會比自己的孩子還孝順！」陳守仁一貫以引導方式教孩子，讚美多於責罰，和學生的感情如朋友，有學生29年來每年三節送禮未曾間斷，有學生回台南第一個探望的是祖母，第二個就是陳守仁。他建議家長不要干擾孩子想法，老師則應勇於接受挑戰。

陳守仁說，53年從師專畢業，第一個任教的學校是海東國小，每天都騎單車到校，因他習慣帶香蕉到學校吃，有天忘記買了，便請學生葉天明幫他買香蕉，自此葉天明就常幫他買香蕉。

後來他回屏東家鄉服務，直到1990年才再回台南任教，葉天明獲知後每年三節都帶兩串香蕉來看他，持續了九年。到了第十年，葉天明問他，「老師你是不是最喜歡吃香蕉？」他說起早年水果，香蕉最便宜，因此都買香蕉，香蕉並不是他最愛吃，且自己有糖尿病 ，不適合吃，學生自此改送養生用品。

陳老師說起這段故事，感動中帶著驕傲與喜悅，並說葉每次都帶著妻子一起來。

父母都想望子成龍，陳守仁建議家長不要去干擾孩子的想法，因為對與錯常只是自己的認為，有時孩子的想法可能比老師還正確。