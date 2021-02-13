逆著名利潮流 迪拉寫下「顏社」嘻哈傳奇

迪拉認為不跟風才能做出自己的樣子。（攝影／陳立凱）

「關於小熊的事，也關於你關於我，關於留關於走，關於喜歡與否。」2009年，8mm的鏡頭下，從一隻小熊的存在，蛋堡平緩地唱念出男女情感流變。沒有激烈的嘻哈節奏，卻織起獨特的詩意氛圍。坐在向親戚借來的小辦公間裡，聽著兄弟的新歌，迪拉心想「這個會中。」

20多歲，還不懂商業技巧與人情世故，他憑直覺帶著蛋堡作品，奔走尋找發片資源，卻處處碰壁。「那年代不像現在很多發片管道，沒有資金、平台跟人脈，基本上不可能被看見。」

咬著牙和父母借錢，迪拉決定「自己幹」。15年間，從蛋堡、葛仲珊、李英宏到Leo王等，在年輕族群間引發迴響，更在金曲獎大放異彩。帶著眾人，他一步步建起啟蒙八、九年級生的「顏社」，也為台灣 嘻哈音樂寫下精采一頁。

直覺闖出一片天

「一開始創業當然會說這個公司很厲害啊！覺得嘻哈就是厲害，但心裡其實沒這個底。大概做到第五年才覺得嘻哈在台灣是有機會的。」坐在比多年前大些、設備也精細數倍的錄音室裡，迪拉雙手插在夾克裡，表情沒太多起伏，卻難掩自帶的信心和冷幽默。

這般內斂不張揚，或許因一路以來總是不被看好。初期的蛋堡是，花心力端出的Miss Ko（葛仲珊）也是。「Miss Ko做完時我跟蛋堡都覺得很棒，但拿去給嘻哈圈同業聽，不是說音樂不好、中文不好，就是說長得不好看，不會成功。」Leo王和春艷搭擋的「夜貓組」更被笑是拐瓜劣棗，「結果得獎後，大家態度全變了。」

葛仲珊在不被外界看好的情況下，2013年拿下金曲最佳新人。（本報資料照）

相信直覺和堅持，敢冒險的迪拉慢慢建立起自己的眼光，「很多人認定沒搞頭的，我只要覺得有機會，就會硬碰硬下去試。」他眼中的獨立精神，不是反主流，「而是代表這個世代，盡全力做一個你的樣子出來，並且做得到位。」

挖掘歌手本質

相較其他唱片公司的財力和人力，「顏社」不算大廠牌，旗下歌手數量卻不少。「我一直沒有特地去找藝人，都是緣分帶來的。」他笑說簽藝人就像談戀愛，「有些聊了之後覺得他會中，但我可能沒能力做他。」面對這樣的歌手，迪拉不會強求，「就像你把妹時一定會感覺：這個是才女，可是我應該跟她個性不合，那我們當朋友就好，不要交往。」

Leo王便是他認為「可以交往看看」的對象。「那年他的團在金音獎拿到最佳演出，他透過我太太說想聊聊，一見到我就說他想轉職當饒舌歌手，我還滿驚訝的。在這之前我沒做過樂團的人，覺得好像有點機會就試了。」他形容Leo王是嘻哈圈裡少數直率熱情的類型，但這股熱情伴隨的卻是難以駕馭的倔脾氣。

「倔的意思是當下他想做什麼，就一定要做，沒什麼溝通餘地，除非你邏輯上可以說服他。」迪拉個性不如外型來得強勢，他擅於先觀察，再用適合的方式引導歌手本人自覺，做出改變。「像Leo是轉職做饒舌，雖然很有音樂天分，但以顏社的標準看，他的饒舌技巧不算完熟。創作人嘛，大多很難接受人家說他不夠好。」

看準這點，迪拉不直接批評，而是讓Leo王自己跟著蛋堡和國蛋製作專輯、四處巡演。「有一天他就自己跟我說：『我懂你一開始說我饒舌不夠好是什麼意思了。』」

迪拉(前)現身2019年Leo王的「無病呻吟」演唱會。（圖：顏社提供）

又如最開始合作的蛋堡，因個性低調，迪拉便邀他從幕後做起。「蛋堡個性比較謹慎孤僻，認識他時其實已經好幾個人想簽他，但他都持觀望態度。」迪拉坦言初期並不曉得蛋堡的饒舌功力，僅耳聞他音樂底子深厚，「所以一開始是找他進來做編曲、當製作人，他可能覺得我不是要找他當明星，就願意一起試看看。」

尊重每個歌手自己的姿態，不過度介入雕琢，是顏社與眾不同的地方。但何謂自己的樣子？大概就像Leo王在拿下金曲歌王時那席得獎感言：「媽，不要情緒勒索了，我也愛妳，但我不一定要聽妳的話。」迪拉直言，那是Leo王星運打開的關鍵，「他發表前沒跟我對過，但我覺得很好，那就是他那個世代的Statement，定位了他的性格，也說出很多年輕人的心聲。」

青春期的衝撞

迪拉本名張逸聖，人如其名，專注裡見得到某種慵懶自得。「以現在來講就是很Chill。我國中老師常說我是『逸中之聖』，覺得我是最偷懶的那個。」但他不是懶，也非沒有主見，只是彼時父親的傳統威權管教，加上升學壓力的折磨，讓他選擇將真實想法隱藏起來。

「其實我國中就發現自己不適合坐辦公室，我喜歡丟出點子、帶領別人，開創一些活動或想法，那讓我很有成就感。所以當時我在『我的志願』裡就寫下我要創業。」他坦言國中過得痛苦，源於父親的高期待。因祖父母輩環境不好，父親靠己力念書出頭、白手起家，自然也希望兒子循著軌跡走。

「其實可以理解他那種萬般讀書高的觀念，但那段時間真的很不快樂。」因文筆不錯，大學想選念文學、歷史系，卻被父親打回票，迪拉最終只得選讀電機系，孰料卻成了靈魂解放的轉捩點。「要說淡江電機留下什麼給我，就是超精彩的大學生活吧！」

他形容當時像被放出牢籠的困獸，每周聯誼、跳舞、玩社團，交了不少女朋友，也接觸到影響一生的嘻哈音樂。在大家都選進最夯的吉他社、熱音社時，迪拉相中冷門的DJ社，在那裡，他認識了活躍於台北地下音樂圈的人物，也開始吸收各種音樂流派。

「因為當時還沒有YouTube ，所以大家會交流各種錄影帶、雜誌，或跑一些獨立唱片行。」聽著聽著，他發現沒什麼人在意嘻哈和電子樂，便果斷創立「摩登音樂社」，投入研究。也就是那時，他想通了自己畢業後的出路，不是繼續念書，也不是進體制內被管理，而是「創立自己的音樂品牌」。

但這話聽在保守的父親耳裡，就只是不切實際的刺耳宣言，「我爸當然很生氣，還好媽媽和阿姨那邊都很支持我。借了一些創業資金，就找蛋堡、國蛋他們，在姨丈的辦公室裡開始這一切。」

2017年顏社世界巡迴演唱會日本站。（圖：顏社提供）

不做調和式咖啡

迪拉創立「顏社」時僅25歲，彼時台灣文青意識抬頭，陳綺貞等創作歌手大行其道，「我大學其實就認識熱狗跟大支了，他們算是從地下出來最紅的兩個饒舌創作者，但當時一般人對饒舌的印象還停留在反叛、兇狠，接受度不高。」

其他同期如鐵竹堂、大囍門雖也走嘻哈路線，但為接觸更多大眾，不是定調為輕鬆的Funky路線，就是在本格派饒舌裡塞幾首情歌。鑽研手沖咖啡多年的迪拉，最常以咖啡豆形容這波華語音樂演變。「很多人會一刀切開主流跟獨立音樂，我覺得不是這樣，以前的華語音樂沒在分類型，比較像調和式咖啡。」

但咖啡喝到一個程度，總有人會開始追求更細緻的單品風味，「我就是從這個脈絡裡發現嘻哈是可以做的。」打破眾人對Hip hop的刻板印象，迪拉先將蛋堡「軟」的一面抓出來，「當饒舌多選擇走Hardcore時，蛋堡唱一些花花草草、收斂水、小熊，我就用輕饒舌來做出區隔。」

替蛋堡取了藝名「軟嘴唇」，以平易調性包裝硬頸精神，讓更多人願意認識嘻哈。「剛出來雖然沒到大爆紅，卻有了一群很固定的支持者。」隨著入圍金曲獎，YouTube的推波助瀾下，顏社的歌手逐漸展露頭角。

不跟風做出質感

將深度內涵置入易拆封的包裝裡，是迪拉慣用也喜歡的方式。「我的話是絕對不追潮流。我覺得所謂帶風潮，應該是把有深度的東西包裝在軟的外殼下，讓大家接觸。」他以去年成功引發討論的「顏社煮場秀」為例，當大家一窩蜂直播、推線上演出，熱衷做菜的迪拉選擇跳出窠臼，加入「吃」的元素。

「我讓場景發生在餐廳和廚房裡，門票就是食物，集人物力雕琢出一場完美的線上演出。剛好疫情掀起外送風潮，這件事就滿被大家討論。」今年，他更規畫結合嘻哈和瑜伽、露營等元素，創造另一波革命。「別人組合的話會覺得是不是在濫用當紅符號，但我顏社的作法是：要做就一定做得有質感、有特色。」

音樂亦然，如今顏社許多專輯和宣傳文案仍出自迪拉之手，遇到一些經費不足的小案子，他也會親自進錄音室混音。「台灣目前在嘻哈這塊雖然有點產值了，但還是處於一個做精緻手工業的階段。」他直言自己秉持的不追風潮、佛系經營理念，在利字當頭的商業社會裡，「其實是身在活地獄。」

但他認為，這就是修行。「我心裡一直知道，名利、上市這些不是我想追求的終點，怎麼在要花錢請員工、付錢給藝人的狀態下，還能完成想做的。我滿想看看自己可以走到什麼程度。」

迪拉嘗試在「顏社煮場秀」裡結合嘻哈音樂與台灣人最愛的吃食元素，引起討論。（圖：顏社提供）

柔軟的雜學系男子

一路走來，無論對人還是音樂，迪拉總不忘探究本質，這讓他找到讓彼此都能舒服的相處方式。他笑說自己私下是個「雜學的科技宅」，沒事就喜歡研究說明書、上網看各種電器、電玩評測。但對他影響更深的，是鑽研多年的玄學相關典籍，其中又以莊子思想最為他推崇。

「做這行會累積很多人與人之間的摩擦跟晦氣，所以每天早上起來，我就會看一看莊子，然後得到某種啟發：『對！我要當一個真小人。』」開著玩笑，他再說起家裡冰箱有不少中藥材，也是他感興趣的領域。「會接觸這塊是因為以前去看中醫，覺得有些滿兩光的，就決定自己看書研究，學一些穴道、氣啊這些，發現很有趣。」

入行多年，他稱音樂這一行「心理折磨超乎常人想像」。如今許多心理上的壓力，都化作生理上的不適。「我現在如果開一個會發現沒搞頭，整個腳都會是冷的。」看來充滿距離的保護色下，斑斑點綴的是信手捻來的幽默感。褪下武裝，其實平易近人，他更自曝前陣子連追當紅影集《后翼棄兵》都能落下男兒淚。

「我個性滿軟的，不太跟人起衝突，但我很容易被人相關的事情影響。」這或許和他出身大家庭有關，「我跟媽媽那一邊關係很緊密，幾乎每一兩個禮拜就會回去外婆家，20、30人在那打麻將、吃東西。」在團體裡長大，讓他格外重視人與人的連結，「公司內如果有人離開，不管歌手還是同事，我都會很在意，有時還會去自我鞭打，想說我這個家長是不是哪裡沒做好？」

善感的靈魂在看似堅硬的外殼下住了多年，受過的傷不計其數，儘管他總是不動聲色。在社會價值評判下、在追逐名利的洪流裡，迪拉試著抓住自己相信的價值，偶爾踉蹌，卻仍咬著牙站穩腳步。「做這行以來，我也不求大富大貴什麼的，能做出到位的樣子，證明自己就夠了。」

擺上唱片和唱針，他隨著拍子自在擺動。旋律裡，有他不懈追逐的原點，那不是金錢，也非追捧，而是當年在嘻哈音樂裡被解救的少年，最珍惜的自我。

紓壓出口：咖啡、做菜

迪拉研究手沖咖啡多年，也收藏不少咖啡相關器具。（攝影／陳立凱）

除了嘻哈音樂，私下的迪拉對手沖咖啡和做菜其實都相當有Sense。「我本來就是很喜歡買玩具的人，接觸手沖咖啡後，才發現這嗜好真不錯，可以買很多小器具，漂亮又不貴。」他笑說比起收集跑車、名表，研究咖啡的CP值更高。每天一早起床，他會在家中廚房設立的「小型咖啡實驗室」為自己沖杯咖啡，透過量粉、測水溫，找到心裡的平靜。

做菜亦然，兩三年前被工作擠壓到斷線時，他開始耽溺在廚房，鑽研廚藝，如今已能駕馭各國菜系，甚至開起小型家宴，宴請如陳陸寬、索艾克等美食圈好友們。「做菜時我會進入另一種模式，還是會緊張，但緊張的部位跟工作不太一樣，對我來說是個很好的釋放。」