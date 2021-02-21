人物／我與英千里家族的三代情

2019年11月11日是英千里119歲冥壽，很巧的英千里基金會選擇了這一天，慶賀《三代缘》的出版。（圖：作者提供）

《三代緣：英千里家族與我》作者韓拱辰(Stella Shen)1940年生於四川重慶璧山，1949年隨家人到台灣 ，1963年畢業於台灣大學外國語文學系，1965年獲美國 肯塔基州聖博頂大學圖書館學系碩士學位。1968-2005在美國麻@州劍橋附近哈靈頓．羅賓斯總圖書館工作了37年，退休後2005-2009在上海市民辦中芯學校做了四年圖書館員。

《三代緣》作者韓拱辰。（圖：作者提供）

我在麻州住的Lexington萊克星頓小鎮是美國獨立戰爭的發源地，文化氣氛很濃，2020年2月小鎮在漫天飛雪的迷茫中發出各種通知，「捐助武漢抗疫醫療物資」、「發送愛心口罩」、「愛心午餐飯盒……」等等項目。

人在書途 內心不孤獨

那天在鎮通知上看到「有什麼人需要幫忙買菜的，可以報名，我們會安排人幫你。」結果來的是一位年輕的中國 人，我們一見如故， 戴著口罩也很談得來，他家中有位90多歲的媽媽一起住，我就送了他一本剛剛出版的書《三代緣：英千里家族與我》。

英千里（左）手持聖經與作者去教堂望彌撒。（圖：作者提供）

提到我這本回憶錄《三代緣：英千里家族與我》，有人問我，怎麼會想到寫這本書？其實我想寫我和英家的故事已經很久了，我是跟著英若誠的爸爸、英達的爺爺──英千里教授在台灣長大的。

我想把英千里的一生在天翻地覆的歷史洪流裡，顛沛流離、支離破碎的歲月中，他如何展現磊落的人品、廣博的學識，獻身國家，奉獻教育，豎起一代中國知識分子的豐碑等等寫出來。

1949年隨父母由大陸遷居台灣，由於英千里（英伯伯）和我父親都在台大工作，都住在台大臨時宿舍裡。

台大宿舍 結緣英千里

聽說英伯伯是一個偉大的教育家，英文頂呱呱，是抗日英雄，這對九歲的我都不重要，重要的是他有三貓牌的煙盒，總給我留著。我有不開心的事，也總是去找他，他總是拉拉我的小辮子「別難過了，周末帶你下小館。」這樣，我們竟然跨越了40年的歲月鴻溝，成了忘年之交。我一直叫他英伯伯，他叫我妞妞、小韓、拱辰。

英達（右）與作者一家人在美國。（圖：作者提供）

他一個人在台灣，太太及七個孩子都在大陸，怎麼會的呢？1948年北平情勢相當緊張，蔣總統緊急命令，最後一班飛機從北京把他們這些重要的學者接到台灣，飛機上有胡適、錢思亮、毛子水……等等，沒能把家眷帶出來，大家也都認為沒多久就要回去的。沒想到從此英伯伯不但有家歸不得，並且幾十年和家人音訊全無，已至天人永隔，這是那個時代多少人的經歷和遺憾，真是人間的一場大浩劫。

《三代緣：英千里家族與我》一書2020年獲得僑聯海外華文文學創作散文獎佳作。（圖：作者提供）

英伯伯因為在第二次世界大戰時，在北京的輔仁大學，領導抗日地下工作，兩次被捕，深受折磨，所以他的身體一直很不好。1969年英伯伯在台灣駕鶴西歸時，身邊一個貼親的人都沒有，他一直沒有再結婚，一個人孤孤單單的走完該走的路。我在美剛生孩子，也沒能送他最後一程，是我終身的遺憾。

2011年，我在麻州Lexington住了30多年的家失火，燒得精光。在灰堆裡，居然發現在我來美六年裡，英伯伯用蠅頭小字寫給我的61封英文家書，和英若誠的20多封書信，都還安然無恙。翻閱這些泛黃的老信，想想我和英伯伯的三兒子英若誠居然會在英伯伯仙逝11年後──1980年的復活節在哈佛大學相逢，是個奇蹟。因為英家人根本不知道有我這個人的存在呀！

我當時並不知道英若誠是大陸著名表演藝術家、翻譯家，當然更沒有料到他會被任命為文化部副部長。見面後，在半年的時間裡，1981年春，我把英伯伯的小女兒英若嫺辦來美國留學，進入麻州波士頓學院物理系。從此美國的大門就給英家打開了，也是個奇蹟！

英若誠為了拍攝《馬可波羅》、在密蘇里大學做客座教授……等等，我們家也成了他在美國的家。他被邀請給美國作家Arthur Miller頒獎，我也沾光和他一起去了白宮。最好玩的是他當文化部副部長時，義大利導演Bernardo Bertolucci去找胡耀邦總書記，請他批准英若誠參加《末代皇帝》的演出，英若誠可算演藝史上官職最高的演員了。

回台灣掃墓一直是英若誠的心願，1993年5月在馬英九的安排下，英若誠終於跟隨北京人藝訪台一周，圓了他見爸爸的夢。他因為肝病，進出醫院多年，2003年安然離開了人生的舞台，享年74歲。

我和英家三代人的因緣，見證了中國社會幾十年的變遷，跨越清朝、民國、抗戰、文革……，訴說著兩岸中國人的喜怒哀樂。此書現於英千里紀念網上連載：ying.forex.ntu.edu.tw. 打開後在關鍵字上打「韓拱辰」就可閱讀。

與北美女作家歡聚一堂。（圖：作者提供）

雲端會議 學者回饋多

其實疫情期間，日子也挺忙的，主要是各種的雲端會議（Zoom meeting），這些主辦雲端會議的人，他們花的時間與精力，真值得誇獎與敬佩。

而我最興奮，最感恩的是有兩個團體邀請我在雲端介紹我的新書《三代緣》，第一場負責人是湯耀武，發通知的是趙寧。

韓拱辰（右二）1984年在華府甘迺迪中心會見雷根總統。（圖：作者提供）

雲鶴社是我們當地中國退休族的社團，我也是會員之一。這個團體人才濟濟，有醫生、教授、科學家，反正都是高級知識分子，很多是來自台灣，所以大概知道英千里。海外華文女作家協會執行長張鳳還通知了天南地北不少作家，也有從遙遠的德國來的。

講完以後有不少人發言，我最喜歡的是一位楊教授。他說小時候在家裡看到過英千里，最喜歡那口好聽的京片子，還有就是他的幽默。那個時候台灣輔仁大學正在籌備中，打算在新莊買地造房子，英千里帶著一些神父從台北到了新莊。小車子來接他們，他問還要開多久，那人回答「鳥飛一里，人開車大概要四個鐘頭！」「怎麼會這麼久呢？」「因為都是田地，羊腸小徑，從仇家走到親家，要繞好幾個圈子。」

這話聽了，倍感親切，英千里在北平輔仁大學當秘書長的時候，曾領導抗日地下工作，兩次被捕，雖然在監獄裡被日本人折磨，後來體弱多病，但在別人面前，永遠是幽默的談笑風生。他總是說「要哭，自己一個人哭；笑和大家一起笑。」

也有幾位台灣輔仁大學的學生，他們都很驚訝，困惑的表示為什麼他們從來不知道有英千里這個人的存在，當然更不知道他跟輔大的關係；我一點都不驚奇，因為幾年前，當我拜訪台灣輔大的時候，就沒有在輔大看到創辦人英斂之(英千里父親)的痕跡呀！

第二場是北美輔大校友總會主辦的，會長吳光昱發出來的邀請函提到：英斂之只活了58歲，卻做了三件大事，一是在天津創辦「大公報」; 二是創辦了北京的輔仁大學；三是創辦香山孤兒院。英千里是教育家、著名教授、抗日英雄，到台灣後，擔任過台大外文系主任、台灣輔仁大學副校長。他在大陸失聯的三兒子英若誠才華橫溢，能導能演能譯，後來做了中國文化部副部長。現在英若誠的兒子英達有「大陸情景喜劇之父」的光環，也是紅遍中國的大明星。

子承父志 25歲扛起輔大

英千里的家族是滿洲正紅旗人，世襲旗兵，個個都是習武之人，西元1664年隨順治入關。父親英斂之（1866-1926）原名赫舍里．英華，字斂之，號安蹇齋主，晚號萬松野人，是民初著名的報人，也是北平輔仁大學的創辦人。輔仁大學1925年正式成立，英斂之因過度辛勞，健康每況愈下，最後積勞成疾，於1926年辭世。那一年英千里25歲，他以輔仁大學秘書長名義，承擔起這沉重的責任，並教授英國文學。

1937年7月7日盧溝橋戰火扭轉了近代中國的命運，一個月後日本軍隊進入北平，京城淪陷。英千里力邀輔大文學院院長沈兼士，及教育學院院長張懷等，以研究明末的愛國志士顧炎武的學說為名，共同成立「炎武學社」，鼓勵「人心不死、國家不亡」，實際上從事地下工作。1941年11月底，日本人已經注意到沈兼士和英千里是抗日地下組織的重要人物。

1941年12月30日深夜，英千里在睡夢中被搖醒，被拿槍的一個日本人和三個偽警（中國人）帶上手銬，押到了北平公安局。1942年4月4日英千里終於被釋放回家，結束了這100天的牢獄之災。英千里出獄後又回到輔大任教，同時負責華北文教界的地下組織。

抗戰勝利後，日本台北帝國大學由政府接收，於1947年成立國立台灣大學。1949年1月傅斯年接任台大校長，他以「北大經驗」，將戰後陷入混亂的台大校務導上常軌，並以自己在學術界豐沛的人脈，號召了多位一流的學者到台大任教，包括英千里、董作賓、毛子水、薩孟武、李濟等等，奠定了台大續為台灣第一學府的堅實基礎。英千里於1950年8月接掌台大外文系。

1949年隨政府到台灣的北平輔仁大學校友，多達數百人，希望去教書、找兼課機會的；畢業證書未帶出來，學籍是否可承認的，紛紛找上英千里幫忙。英老師一律來者不拒，能幫助學生的都盡量幫忙，甚至提供經濟援助，希望這些去國懷鄉的青年都能得到妥善的安置和照顧。所以輔大的校友們，對英老師都有一份特殊的感情。

《三代緣：英千里家族與我》一書2020年獲得僑聯海外華文文學創作散文獎佳作。（圖：作者提供）

1956年輔仁大學在台校友會成立，將近700位旅台的校友，每年總會聚上幾次。

校友曾憲定記得，只要英老師在現場，同學們立刻歡聲雷動。英老師每回都是盛裝出席，他和藹的笑容，安慰著每個漂泊他鄉的遊子，每個人瞬間都活潑起來；當天如果英老師還沒到，同學們就好像群龍無首，英千里儼然成為輔大旅台校友們的精神支柱。

輔大能在台復校，是這些校友最熱切期盼的，在英千里的鼓勵下，校友們三度上書教廷，呼籲教宗支持復校。1959年教宗若望23世任命于斌總主教負責籌備，于斌則委請英千里幫忙協助規畫。經過三年的醞釀籌備，終於在1963年於新莊開始招收輔大復校後第一屆學生，于斌為首任校長，英千里被聘為董事會董事兼副校長，他特地向台灣大學請求休假一年，全力協助于校長，並兼任教務長。

于斌主教要出席大公會議，經常在國外，主持輔大校務的重責大任全落在英千里身上。英副校長大聲疾呼輔大的兩項基本精神：「學術鑽研的風氣」與「人格的陶冶」，鼓勵師生們要保持輔大光榮的歷史，更求「新的創造」，為了國家民族的學術文化而努力。由於英先生曾遭日軍酷刑折磨，體力大不如前，不久便體力難支，不得已辭去副校長職務，但每次的大學行政會議，英先生以顧問的身分一定會出席。

于斌主教回憶：「每次見到英先生面色漸形憔悴，都勸他要多注意身體。但英先生是一位勇於負責、願意做事的人，他一直是口若懸河，言無不盡，從沒看見他在人前露出衰弱無力的樣子。」英千里到台灣後，與家人分離，夫人蔡葆真女士與七個子女都身陷大陸，音訊全無。

1968年才有家人平安的消息。1964年英千里因病辭去輔大副校長職，1966年辭去台大外文系系主任職。1969年夏天英先生突然感覺左肩疼痛，失音嚴重，語不成聲，晚上無法入眠，經三軍總醫院醫生診斷，認為左肺主動脈瘤，壓迫到肺部神經。治療後病情稍有起色，便返回寓所療養。1969年10月6日英千里又覺身體不適，10月8日午睡後，英先生只輕嘆了一句：「塵歸塵，土歸土」。隨後，在吃點心時，蛋糕卡在英先生的喉嚨，英先生的頭即垂下，雖經主治大夫打強心針，用人工呼吸急救，均回天乏術，英千里溘然而逝。

基金會設立紀念網站

收到北美輔大校友總會邀請，我非常感恩，非常興奮，當然更是誠惶誠恐。主要我很想給輔大重要人物介紹一下為輔大鞠躬盡瘁的英千里，但又怕自己描繪不出這賢者之貌。1949年冬，英千里為什麼一個人被蔣介石從北平接到台灣？他在台灣的身體為什麼這麼壞？為什麼這麼多年一直沒有再結婚？他怎麼從來沒有跟我提過他以前在北平的家有多大，單單書房就有三個；而在台灣蝸居的日式小房子，連一個書架都沒地方放？這麼壞的身體他又能為輔大復校做什麼？這樣一位有高職有學問的國大代表，為什麼會兩袖清風到沒有辦法付台大醫院的開刀醫藥費？總統把錢送來後，為何他又退回去？輔大成立後，于斌主教是第一任校長，英千里是第一任副校長，為什麼做了一年副校長後就辭了？

還有一個顧慮就是這次演講安排台灣的時間是晚上10點，我怕大家都要休息了，沒人來聽，結果全球也有50多位參加。

輔仁大學外語學院院長劉紀雯及陳碧珠主任還在雲端和我見面了，並且聽完後，來信希望在輔大為英千里安排些活動等等，他們兩位都是英千里獎學金輔仁大學的代表，所以對英千里是知道的。

「英千里獎學金基金會」是英千里仙逝後，台大、輔大師生及校友們為了紀念英千里而設立的，獎學金也很不容易的度過了半個世紀。近幾年在王華燕董事長的帶領下，設立了「英千里教授紀念網站」 ying.forex.ntu.edu.tw點擊率越來越高，成了系友懷念老師、同學及校園生活的平台，也利用這平台收集交換大家的資訊。

英伯伯何其有幸，有這些可愛的學生為獎學金的繼續成長不遺餘力，傾情奉獻，默默耕耘。2019年10月8日適逢英伯伯半個世紀的忌辰，為紀念他，這本《三代緣》就是英千里獎學金基金會負責出的。

節錄自「英千里紀念網站」 (ying.forex.ntu.edu.tw)

我讀《三代緣》：真實浪漫的大時代小故事

／徐鐵

Stella(韓拱辰)慈眉善目，謙和文雅。她說要給我一本她寫的書。這倒讓我有些驚奇（她還能寫書！）她說書是關於和英千里、英若誠、英達他們家族的交往。這讓我驚奇裡又添了好奇。幾天後打開《三代緣》。一開始便停不住，很快把書就看完了。

第一個感覺是文字流暢，讀起來順。青少年起的生活經歷、情感，心路歷程，眾多的人物，信件，時光的流逝，以及和以中國近代史，兩岸為背景的歷史事件／人物的描述，Stella娓娓道來。讀者好像被引領，在記憶的小道上一路領略佳境。我不由想起讀過的另外一本台灣作家寫的書，齊邦媛的《巨流河》。齊邦媛是民國時代的外文系畢業生，要比Stella大不少。（Stella 是台大外文系）但文風，格調在我看來有那麼一點相通。就是那種對自己感覺的誠實，看待生活的浪漫情懷，和與人為善的做人原則。

英千里是近代名人，才華橫溢，學貫中西。看了《三代緣》才知道原來他還是抗日英雄，曾因為參加地下抗日活動在日本憲兵隊受過酷刑折磨。Stella得以在青少年時期和英千里認識，受其關愛，教誨，真是一個讓人羨慕的緣分。

書裡回憶了好多少年時，英先生教的英文經典，詩歌等。有一首是英先生最喜歡的詩，史蒂文生寫的。以前知道膾炙人口的《金銀島》，不知還有這麼優美的詩。

“Under the wide and starry sky,

Dig the grave and let me lie.

Glad did I live and gladly die...”

史蒂文生死在海島上的家裡（和英先生一樣），應該是“under starry sky”。

書裡一些細節的描寫也讓人印象深刻。有一幕看完以後一直盤桓在腦子裡。改革開放後，1980年英若誠到美國訪問，被Stella找到，方才知道1949年一別，杳無音訊的父親早已於1969年在台灣去世。後在Stella家裡看到了英千里寫的信。他「遮不住眼前的激動，直說，這是爸爸的字，這是爸爸的字」。看到這裡，你還能想什麼呢？再過兩星期就是父親節了。父子一場！

寫一本書，有關幾個名人。我讀完此書的另一個感覺是作者的誠實與卑謙。看看這段文字「當我面對自己的孩子，同事，或朋友，待人處事時，也很想把英伯伯給我的撫愛，鼓勵，和快樂播送給別人。可是我缺乏他的大仁大智和大勇，我沒有他的大愛，就無法像他那樣愛人如己。自己沒有英伯伯的雅量和喜樂，就不能像他那樣，使人鼓舞，快樂。連模仿都不像，我這樣一個凡夫俗女，又怎麼能把自己沒有的，或借來的給別人呢？」這種誠實待己的態度對於我們讀者來說就像金子一樣，因為我們知道我們讀的是真的。

Stella年近80。有勇氣，體力，和才華，直面逝去的歲月和過世的親人，寫出了這麼一本好書，是我們萊克星頓華人的驕傲。我們祝福她健康長壽，並祈求上蒼給我們勇氣與智慧，讓我們堅強而不麻木，敏感而不脆弱，帶著愛去生活。