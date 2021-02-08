用實力撕掉「二代」標籤 宋安從站櫃到喜事集團營運長

在家族企業中工作也經歷過磨合期的宋安，以兩年時間得到家人和同事的認可，尊重來自自己爭取。（記者吳致碩／攝影）

喜事集團營運長宋安，不笑時臉上隱約透出天蠍座的冷凝氣場，雖然仍不免常被貼上「二代」的標籤，但如果瀏覽她的社群 帳號卻會發現：自許「安安正常發揮」的她，貼文有著大量和家人的生活點滴、街拍、喜愛的事物分享，即便掛上營運長(COO)職稱，回到生活卻是有點鬧、真性情的女孩日常。

22歲進入喜事擔任商品部助理的宋安也經歷過陣痛期，相對於母親顯赫的光環，宋安直言「教育訓練是我覺得人生的惡夢」，因為「在台上講話、台下完全沒有人要理你。」私底下對女兒非常疼愛的父親宋毅回到工作「說一是一、說二是二」，即便當時宋安和同事一度磨合辛苦，但父親對女兒的溝通直來直往，完全不讓宋安隨心所欲。

決心證明自己的宋安，從親自站櫃、蹲點、調整接待客人的應對、理解如何改善業績，讓不被看好的五坪空間以兩年時間達成70%的業績成長，進而得到同事認可，證明珍貴的事物不會從天而降、還需時間經營，自己爭取。

雖在家族企業中工作，但宋安的尊重靠自己爭取、不靠家人庇蔭，同樣抬頭挺胸。（記者吳致碩／攝影）

Quality Time與家庭時間

在工作逐漸步上軌道的同時，宋安自陳現階段「Quality Time對我非常重要」，她近兩年每周一到五，有三天會跟朋友hangout，但至少排兩天跟爸媽散步。「六日我會先陪爸媽一起午餐，星期日則一定和爸媽泡老人茶再出門」，顯示家庭在她人生中占有一定比例。每次散步一個半小時左右的時光，宋安和父母親聊生活、聊工作，也在這樣的傾談時光裡，宋安發現自己的渺小，也意識到父母親給的意見總超越她目前的視野，更因有了家人的支持，面對生命中的壓力，她始終覺得「過得去、沒什麼好怕的。」

在家人、朋友、工作間找到平衡的同時，相對也讓宋安開始思考，「自己的時間還是需要的。」於是畫畫成為宋安「送」給自己的另一段Quality Time。社群帳號「aninterestingpersong」是宋安的另一分身，內容天馬行空。畫畫時她總將手機 切換成靜音、無振動，鎖門，心無旁騖，「那兩三個小時就是給自己的時間。」

愛穿經典風格 搭配幽默感

出身精品世家的宋安日常穿搭喜歡經典風格，但細節則以閃亮、幽默感當變奏，並表示「人生最重要的就是幽默感。」她舉例近期與插畫家Kevin Lyons合作，由於藝術家無法來台，團團則將兩個插畫家創作的小怪獸化身「團長」和「副團長」，帶著小怪獸暢遊台灣 ，意外帶來童趣玩心。

原本就喜愛閃亮事物的宋安，以銀絲上衣搭配了Boucheron的Reflet腕表。（記者吳致碩／攝影）

專訪當日，宋安分別以銀絲上衣和垂墜長裙搭配了法國珠寶老牌Boucheron的Reflet腕表，以及桃紅收腰廓型洋裝搭配伯爵（PIAGET）的Limelight Gala腕表，一金一銀、形體各異，各有巧妙。坦承比較喜歡黃K金的宋安，原本對PIAGET印象為經典、優雅，在戴上Limelight Gala後發現腕表顏色也襯膚色，「感覺玫瑰金也滿不錯。」而由於母親馮亞敏收藏有Boucheron的動物造型珠寶，讓宋安原本就對品牌別有好感，加上Reflet的表帶磁扣設計，也讓宋安對Boucheron留下幽默、創新的不同印象。

而從國中開始戴到大學的Georg Jensen Vivianna腕表，對她而言有設計感、表圈鑲上一圈鑽石，經典中有差異；常戴Apple Watch則是宋安的另一面，智慧型穿戴裝置不時跳出的提醒，提醒工作的下一行程，但時間究竟怎麼安排？最終還是回到自己的自主管理。

特別感謝：場地提供、巧偶花藝