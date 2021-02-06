開書店辦課輔 世貿館長花光千萬退休金 翻轉2000學子人生

台北世貿二館前館長黃金山退休後返民雄，花光千萬退休金成立二手書店，還免費課輔。（記者莊祖銘／攝影）

前台北世貿二館館長黃金山退休後，返鄉嘉義縣民雄開設薪傳二手書店 ，免費輔導清寒學生課業、提供晚餐至今已10年，花光上千萬台幣退休金 仍樂此不疲，努力不懈的精神，獲得外界不少援助。

黃金山說，退休返鄉是想照顧年邁的父母，開二手書店是他在當館長時的夢想，2009年台北國際書展時，他發現追求知識的人如過江之鯽，但他的故鄉民雄，卻連一間二手書店都沒有。

為了回饋鄉里，黃金山成立薪傳二手書店，但「書店只是幌子」，黃金山統計每個月靠賣書的收入不到5000台幣，店內除了提供民雄地區清寒學生免費看書，黃金山更希望能提升孩子們的課業成績，便開設課後輔導班教他們讀書。

原本一對多的教學方式未收成效，學生課業未見起色，於是改為一對一、一對二的小班制教學，原本預估花費約3至400萬，然輔導學生從一學期10多名暴增到170多名，歷年課輔、獎學金及晚餐等費用已花光他千萬退休金。

事實上，黃金山多數的錢都花在晚餐的費用，清寒學生多數家境不好，放學後到書店課輔，「讓學生餓著也不是辦法」，因此他免費提供晚餐、零食與飲料，平均1個月花費11萬元以上。

薪傳書店這學期課輔班學生158人，義務家教老師250人，每次段考都會發出6萬多元獎金，學生只要成績進步也會給獎金，至今已「翻轉」逾2000名學生的人生。

「貧窮是框架，學業低成就是標誌，唯有解開學業低成就的恥辱，才能改善他的品性」，黃金山談起教育 方式，有其獨樹一格的邏輯，他說，學業拉起來品行就能改變，品格會因此而成長，「品格不可能受到評價」，要先把成績拉起來才有自尊、榮譽感。

黃金山在國中二年級才感受到讀書的重要，家中務農的他放學後便回家幫忙，班上來了一位年輕女老師，知道黃下課要幫忙處理農務，於是跟他說「老師教書輕輕鬆鬆，賺的錢比你們家裡種三甲田的收成還要多。」

黃金山回家問爸媽果真如此，他頓時領悟，原來讀書可以改變他的人生，於是他發憤讀書，「誰會相信我念到博士？」知識真的能翻轉命運。

黃金山說，清寒學生若再加上學業差，很難把他們「抓」上來，如果讓他們學業有進步，想法就會改正，因此每學期課輔成績的頒獎典禮，就是要讓孩子們更加被肯定。

基本上功課好，孩子有自信，正向思想就會更強，「一個被人家瞧不起的人會有什麼道德？」黃金山說，讀書是翻轉命運最快的捷徑，社會救濟、捐獻再多物資沒法增加知識，「道德、知識、學習」都是環環相扣的。