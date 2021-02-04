陳季敏 X 謝文智 時尚與空間對話 讓服裝是移動的風景

陳季敏(左)再度找來空間設計師謝文智，操刀設計JAMEI CHEN大安概念店。（記者吳致碩／攝影）

台灣 設計師陳季敏同名品牌JAMEI CHEN，於2020年10月開設了全台灣第10個品牌據點「大安概念店」，在複合精品店、自然保養品牌的環伺街廓，清爽自在地、自成一片天地，店內的小小生態池仰望著窗外的晴空，映照之間像是援引了一座大自然，提供了一個換氣、換心情、換上新衣服的悠然空間。

相隔近10年 再度合作

相隔近十年，陳季敏找來2011年曾經合作過的設計師謝文智，「那是我們創作的第一個空間，我就超愛他。」這個彼此信任的起點來自一場對話，「我問他，『文智，你覺得衣服會是什麼？』」謝文智以「衣服會隨著時間改變，而在這種改變之中自成時尚」回應，運用海綿手工剝、撕打造牆面仿造石頭的意象，其實闡述了海綿的可塑與異變，牆壁上養了金魚，陳季敏喜歡金魚擺尾就像魚尾裙的神祕華麗，當時共同合作的美好，也促成了這次再度相遇。

2019年的最後兩天，謝文智接到了陳季敏的電話，邀請他承接大安概念店的設計，在各自前往東京、法國旅行之後，過了一個年，疫情就爆發，謝文智說，「她其實對我們很好，給我們很長的一段時間去把圖做出來。」陳季敏認為要做、就要好好地做，「很多美的事物，不可能是快速的，會有這個店也是因為之前去南歐旅行的時候，在旅程中感受到快時尚的衝擊，我不是在想別人在做什麼，而是從中去想我應該要做什麼，也就想到不要用純商業的模式打造這家店，就和他說你不要急、好好做。」

大安概念店的設計概念。（記者吳致碩／攝影）

米蘭大教堂外部的歌德式建築，也成為店內木質柵欄的靈感。（記者吳致碩／攝影）

店內物件都能動 讓空間活著

而大安店在10月初開幕了，來自品牌藝術總監郭英聲所提出的「信仰」、謝文智拋出的「歐洲繪畫之父」喬托（Giotto di Bondone）濕壁畫「信念」，構成了起點，從而以水平、垂直開始的一切，直橫交錯地延伸、滋養出立體空間和思考厚度，正是謝文智鍾愛的設計過程，「腦海裡閃過的一個個元素，就變成大安概念店的手圖，到後來做成模型，例如裡面的礦石，她對我來說就像女裝的意象。以居禮夫人為例，她拿過兩屆諾貝爾獎 ，她穿的衣服是那麼拘謹、但她的思想卻無比自由，就像其他領域很有成就的女性，她們身上都有壓抑的、和與之相對應的能量，抑或是把這樣的相對，擴大到時尚面臨快時尚的衝擊，在這種對立、拉鋸當中，這空間作為一個展場，可以極致到什麼程度，也是讓空間活著的概念。」

因此大安概念店的所有物件，除了柱子、告解室無法移動，所有物件都是可以搬遷的，在換季的時候，道具高的變成矮的，換上不同的擺件，牆壁上的鉤子、磁鐵、木頭的螺栓施展魔法，在星辰落、太陽升的一夜之間，就足以換上另一個季節。移轉與變換，讓空間自由，就像推開一面寫著「服裝是移動的風景」的透明落地玻璃，就會走到原本是車庫、現在是小院子的戶外Café，擺放著英國設計師Faye Toogood的象腿椅和汽油桶做成的桌子，一旁的洗手間是品牌好友們喜愛的隱密小天地，引進自然天光還有植物，解放時刻也有好風景。

34年的品牌 還有新的可能性

34年的品牌歷史在此以無時間性（timeless）的美感存在，灰泥做出的白牆是去回應濕壁畫，店內的裝飾雕塑 上有著數學算式、泰戈爾詩詞、天文學手稿等等，分別象徵了理性、感性與未來，米蘭大教堂外部的歌德式建築，也成為木質柵欄的靈感。謝文智表示，「商業空間設計案有主軸，其他東西就不會憑空而來，因為命題或出發點很明確，就去尋找它原本的元素。」而對於所設計的空間很有場景或劇場感，常神來一筆幽默應對的謝文智說，「因為我天分不足啦，就是要去找一些設計來當作場景。」陳季敏馬上補充，「在我眼中他很有原創性，這是最難的，而不是拼拼湊湊。」

店內裝飾雕塑上有著數學算式、泰戈爾詩詞、天文學手稿等等，分別象徵了理性、感性與未來。（記者吳致碩／攝影）

而謝文智的幽默還包括自陳設計是給小時候不太會念書的人一條生路、自己只是一個商人，「把客戶服務好、理解他在想什麼，客戶提出問題之後你要怎麼解？然後自己也出一個問題，讓它去衝撞，很可能就會生出所謂的創意，客戶在他的線上比我更懂，那我就要用另一條線去回應他，取得資源不同、回應不同、大家再討論，這就是我說的商人，要對得起業主。」

陳季敏回應，「他一直很寶貝他的作品，對作品有愛，像店裡有一個小水池生態，現在有水獺、駱馬、鯨魚，我們都喜歡動物，之後可能會再加上石頭房子、青苔，變成一個生活聚落，也有可能歸零再一次，就好像我們一起在觀察著34年的品牌JAMEI CHEN，還有什麼新的可能性。」

詢問陳季敏之後還有什麼計畫？她說，「我還是很想能夠在郊外有一個地，那個空間是我可以想怎麼做、然後把它做起來，或許我又回到小時候的四合院，也不一定；一個空間，它會來找你、不一定是你找它。哎呀現在每天帶我家的大狗小公主去上安親班就很忙了，牠需要社會化、牠出去都很怕狗、因為牠覺得牠不是狗，我可以把家裡這些貓貓狗狗都照顧好，就是一件不容易的事情，過個小日子就很開心了。」