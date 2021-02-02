專心做喜歡的事 他讓台灣文具紅到歐美日

Marco期待透過禮拜文房具傳達更多美感和溫度給眾人。（攝影／Jimmy Yang）

彎進樂利路小巷，市中心少見的平房花窗，鳥聲和樹響，在此相映成趣。坐落其間的「禮拜文房具」，同樣內斂低調，卻吸引眾多文具迷入內巡禮。從安靜寫字的年代，走向高速喧鬧的社群 時代，八年間，依舊保有自己的姿態。

「早期文具好像是個搬不上檯面的話題，現在卻可以是彰顯品味的配件了。」因注意到不少時髦男女，雖注意穿搭，手裡握的卻可能是路邊發送、沒什麼設計感的原子筆，Marco和太太Karen於是構思起開一間文具店的可能。「我們想做的，不只是改變桌上的風景，還要讓美感從細節擴散到整體。」

文具控太太的啟發

「這所有的一切，都是從Karen的興趣開始。」品味脫俗的夫妻倆，宛如設計界神鵰俠侶，從品牌視覺設計公司ADC STUDIO、禮拜文房具到琥泊茶苑和ROUND ROUND陶藝複合空間，二人聯手將個人品味化作台北的街頭風景。「Karen依興趣創造這些店，而我在這上面發揮擅長且熱愛的Branding，很剛好。」

戴著細框眼鏡，眼前的Marco語調輕緩，如他在業界聞名的穿搭風格，細緻卻不張揚。「做Branding就像當造型師，幫品牌穿上漂亮且適合的衣服，這是我喜歡做的。」禮拜文房具便是以此般思維出發的作品之一。「八年前的樂利路還很偏僻，一間店都沒有，不像現在這麼熱鬧。」

那同時還是個文具不被重視的年代，「當時一般人多是去金石堂、誠品買文具，還沒有我們這種類型的店。」但太太Karen自小就對老文具興致盎然，時常在國外網站上尋寶，「有天她就說想開間文具店，賣這些很有味道和質感的老文具，介紹給台灣 的同好。」

他坦言初期對開一間文具店有不少問號，但隨著閱讀太太認真做的簡報，加以過往兩人旅行歐洲、日本 時，總會耽溺在小巷內的風格文具店，憑著記憶裡的熱情，兩人大膽定調「復古創新」的風格，在台北巷內開始了這一切。

Marco與太太Karen興趣相投，一起創立許多品牌。（圖：Marco提供）

不打價格戰 走自創

「我們真的沒想過能走到現在這樣，當時想說只要賺得夠繳房租就好了。」不料一開店，就掀起討論熱潮，更讓質感文具成了彼時顯學。「當時從設定Logo、包裝到進的商品，都是扣著Vintage、Classic這樣的精神，看起來是個老包裝，但其實是個新樣子，讓新舊兩者融為一體。」

禮拜文房具的暴紅，不意外引起同業模仿，「大概開始一年多，就發現類似的文具店多了很多，到後來我們賣一枝筆90塊，另一間店可能就賣85塊，甚至有人會在下面留言『禮拜文房具都賣得特別貴！』」在同業以價格戰激烈夾殺下，Marco坦言曾動念降價來迎合市場。

「但後來發現愈改愈錯，大家永遠不會滿意，後來就決定不再調價錢。」他認清自己做的細節就是比別人多，成本自然比別人高。「大家只看到價格，但其實我們一直很有系統在規畫系列商品，包括一整年要做的活動、展覽，甚至是店內的陳列布置。後來想清楚我們要經營的客層，不是那些搶便宜的人，而是真心認同我們想法和概念的人。」

認清現況並重新釐清初衷後，Marco和Karen不再被競品動向帶著走，而是投入開發自製商品，除了復刻喜歡的經典文具，也提升禮拜文房具的獨特性。這個轉念，成了他們在市場站穩腳步的關鍵。

愛漂亮的小男生

談起從零到有的過程，外表淡然的Marco，話裡行間嗅得到熱情。Marco卻笑說，自己對事業其實沒有什麼雄心壯志，唯獨面對和美感有關的事物，就會無法抵抗。他憶起兒時住在永康公園旁，見到許多日本小孩冬天卻穿著白色短褲，「覺得好好看喔，就學他們買來穿。」

那是80年代，當同學乖乖穿著運動服，他又因嚮往電視裡那些網球員的穿搭，戴起手腕、頭巾，「我還記得小學三、四年級，我媽媽去學校參加母姊會，回來就跟我說『老師說你是個愛漂亮的小男生。』我覺得美感是這樣，很多都從模仿開始。」

擔任電台主持人同時也是配音員的媽媽，一個人養大Marco和哥哥，開明的教育方式和藝術天份，也成了他的啟蒙。「我媽光看五線譜就能直接唱出一首歌給我聽。她從以前就很尊重我們的興趣，算是滿放手讓我們去摸索。」當時四點多放學，Marco就在外面玩到天黑，餓了才回家吃飯，「我跟我哥哥從沒上過一天補習班，媽媽也沒逼過我們。」

求學期間，Marco只對畫畫、音樂跟體育有興趣，小學開始就常代表學校參加漫畫、寫生等比賽，「我沒去念大學，當時根本不曉得要讀大學這件事，身邊的人都跑去讀美工，我就想我也要讀這個，因為我只對畫畫和勞作有興趣，不知道還有其他出路。」也因資訊不發達，Marco更專注投入在喜歡的領域，進入高職美工科後，他選念平面設計與繪畫，就此開啟設計界大門。

Marco就讀高職美工科時期就展現繪畫天份。（圖：Marco提供）

領低薪從零學起

「其實我所有的技能都是出社會後才學的。」18歲剛畢業，那正是動畫在台灣起步的年代，Marco考上當時最熱門的宏廣，在動畫部門負責迪士尼的卡通繪製。「有點像大型代工廠，專門幫美國代工卡通和動畫，盛況時公司內有上百位員工，幾乎都是美工科畢業，每個人都超會畫圖。」

退伍後，他發現自己想做些更有創造性的工作，而非只是複製別人的成果，無奈投給知名廣告公司的履歷幾乎石沈大海，讓他決定重拾平面設計本業，到雜誌社從美術編輯助理做起。「那時沒有電腦，雜誌都是手工完稿，我什麼都不懂，就從零開始學。」

和現在的電腦排版不同，所謂手工完稿，指的是排版後送照相打字，打完字再一個個割下貼好，用描圖機描圖而成。雜誌內的插圖，也多由Marco一個個手繪畫出。「當時在做美術編輯的，手上功夫都很厲害，每個人都有很豐富的實戰經驗。」儘管月薪僅五、六千塊，他卻因每天都能累積新技能而甘之如飴。

熬了一陣子，他如願轉入廣告公司，再學起發想腳本、拍攝廣告的能力，「每天都在想idea拍片、做腳本，搞到半夜，隔天再進公司繼續腦力激盪。」那幾年的訓練，讓Marco如今不論接案做設計或開店，都會先發想出一個中心概念，「所有創意都一定要被轉換過，才能傳達給消費者。就算只是Logo或包裝，也不能只有純設計或純視覺，要有idea在裡面。」

禮拜文房具開發許多自製商品，外銷世界。（圖：禮拜文房具提供）

台灣製造紅到國外

走進禮拜文房具，從剪刀到迴紋針，近九成商品上都寫著「Made in Taiwan」。「其實自有商品是Karen的想法，她自己就是使用者，發現很多喜歡的老文具已經不生產了，就想來復刻這些東西，做出新的樣子。」

如黃銅迴紋針便打破一貫的橢圓外型，復刻百年前歐美就有的各式造型迴紋針。「我們做文具很重要的一個想法，就是這些東西不只是文具，還要有可以被蒐集或玩賞的價值。」外型上，他參考歐洲老式包裝，只以簡單圖案和字體呈現，材質則改以黃銅打造，「黃銅彈性沒那麼大，製作打樣時很容易折斷，加上量少，一開始其實找不到工廠願意幫忙做。」

但Marco夫婦不氣餒，逐間探訪在地工廠說明理念，最終找到願意一塊嘗試的老闆。「台灣很多工廠很棒，以他們的規模，其實不用賺我們這個錢，但他們還是願意幫忙，我真的很感謝。」隨著被倫敦知名文具品牌Present & Correct注意並進貨，禮拜文房具在歐洲逐步打開知名度，「現在光是倫敦就有十幾家店在賣我們的自製商品。」

這一路上，Marco夫婦與台灣工廠並肩前行，也讓台灣技術被世界看見。他卻笑說一開始並沒有「推廣台灣製造」這麼宏大的理想。「當時沒那麼大自信說，外國人會對『台灣製造』買單，但我相信他們現在都知道了，台灣文具真的滿厲害的。」如今歐美、日本等國，已有將近四百多間店販售禮拜文房具的自製商品，「連北歐、丹麥這些設計強國，也買得到我們的東西。」

對Marco來說，不是非得印上台灣圖騰，才能傳遞台灣精神，「我們是在台灣土生土長的人，受的教育、被薰陶的文化，讓我們做出這些東西來代表台灣，我覺得我可以很有自信地說，禮拜文房具就是台灣的品牌。」

Marco受太太影響，對陶藝也很有興趣。（攝影／Jimmy Yang）

Marco將茶葉分裝，降低單價門檻，期望讓更多人輕鬆進入茶的世界。（圖：禮拜文房具提供）

跨界推廣茶與陶藝

坐在和太太一同打造的「琥泊」茶苑，Marco趁空品了口茶，茶香氤氳，在日韓客人間已小有名氣。「我跟Karen本來就不太喝咖啡，有次去銀座的百年茶店，發現太有趣了，就想台北應該也有個這樣的空間。」在日本茶店裡，低調的茶Bar邊，聚集的皆是穿著得體、氣質高雅的長輩，大夥自在地輕聲聊天、喝茶，身後映著銀座街景，「那氛圍太讓人喜歡，就像長輩們的星巴克。」

於是Marco夫婦開始走訪台灣茶山，挑選高品質茶葉，做成小包裝，拉低價格門檻，再透過設計讓「琥泊」風格年輕化，也讓品茶變得親民而不失質感。「我希望大家到店裡，可以沒有壓力地坐下來，喝上茶師幫你泡的一壺茶，不用花太多錢，就能享受整個空間和氛圍。」

「ROUND ROUND」亦然，因太太Karen本身是陶藝愛好者，便與新生代陶藝家合作，善用ADC的品牌設計專業，針對年輕族群設計環境與課程，打造出陶藝複合空間，未來也將規畫展覽與選品零售。從自身興趣出發，讓品味延伸至更多領域。

Marco至今仍對畫畫有著濃厚興趣。（圖：Marco提供）

永遠做喜歡的事

外人看Marco，創業路上似乎相當順遂，和太太Karen始終在熱愛的領域裡耕耘，但對有些人將他歸於人生勝利組，他有些困惑。「我其實完全不是，我從小在單親家庭長大，也不是什麼富二代，媽媽一個人養大我跟哥哥。真要說，我只是一直投入自己喜歡的事情而已。」

他稱自己夠幸運，雖沒有亮眼學歷，卻因做的是設計，作品實力比表面履歷更為人看重。而他認為，資訊不發達的時代，也是成就他的關鍵。「現代人資訊太多，年輕一輩可能看到朋友在斜槓，就會想東想西，但我們當時不知道外界在幹嘛，選定一件事，就是專心朝著目標去達成。」

這樣的精神，也體現在禮拜文房具和後續創立的各品牌。「很多人好奇我們沒去參展或比賽，為什麼能在國際上做出知名度。但其實我們就是嚴謹地把商品做好，然後認真經營社群、店內視覺，這樣來維持品牌高度。」而他認為，支撐這一切的，還是興趣。「選擇自己真正喜歡的，才可能永久且專注地投入。」

拿出鋼筆，Marco隨意在紙上手繪起來，墨水在紙上染出隨性而優雅的線條。店外人車浮動，他卻沈浸其內，用筆觸，為自己也為每個拿起筆的人，留下安定的溫度。