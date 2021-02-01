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水下攝影冠軍 吳永森「最初只為打發時間」

記者釋俊哲／專題報導
寶珀長期投入海洋保育文化，展開「寶珀心繫海洋」(Blancpain Ocean Commitment)計畫。（圖：Blancpain提供）
寶珀長期投入海洋保育文化，展開「寶珀心繫海洋」(Blancpain Ocean Commitment)計畫。（圖：Blancpain提供）

環境保育刻不容緩。鐘表品牌寶珀（Blancpain）從2009年始發行以水下生態影像特刊「五十噚（Fifty Fathoms）」，2019年更收錄一位台灣水下攝影師吳永森的作品，但可能沒人想過：「世界冠軍的煉成最初只是為了打發時間」。

台灣出生、越南結婚的吳永森，2009年去泰國開旅行社，因熱愛潛水每次一待兩、三個月，後來他開始學水下攝影，但水下攝影比陸地更難，他發揮實驗精神記錄每次數據，土法煉鋼最終磨出真功夫。

2016年他一舉得到菲律賓SNUPS攝影比賽微距組第一名，2018年再於加拿大亞當河中完成「鮭魚洄游」照，最後拿下2019年World ShootOut攝影大賽廣角組第一名和Sony世界攝影大獎台灣區首獎，站上世界舞台。

「多數時間 觀察比攝影還重要」

「多數時間，觀察比攝影還重要，你才會知道按下快門的最佳時機。」對他而言，攝影最重要的就是有耐心，他把自己想像成狙擊手，為提高成功率，把自己逼到極限。

2020年，吳永森轉而思考在台灣能拍攝的題材，最後選定達悟族拼板舟的水下畫面，也讓他對海洋文化有更深的瞭解，「在蘭嶼，一艘木船的形成，是由阿公種樹、孫子長大才能去砍樹做船，砍掉時要再種一棵，這就是Balance。這對我是很震撼的，如果沒有這個機會，不會知道世界上有人比我更愛海洋，這是蘭嶼人的民族性。」

為了10分鐘可以拍完的畫面，吳永森耗費45個工作天等待，最後拍得世界首個水下拼板...
為了10分鐘可以拍完的畫面，吳永森耗費45個工作天等待，最後拍得世界首個水下拼板舟的畫面。（圖：吳永森提供）

「電子設備會出錯 機械才可靠」

擅長等待的他也是裝備控，採訪當日，吳永森手上配戴寶珀的五十噚潛水腕表。「在水下，機械表是備用、但比主用更可靠，因為電子設備會出錯、但機械才是可靠的。」他並對50噚的表圈情有獨鍾，「看起來叫老派，但這個設計為什麼能存在那麼久？一定有它的價值。」

拍海洋的美「喜歡它才會去保護」

原來他和寶珀的相識，是品牌贊助紀念潛水先驅Hans Hass的活動，他進一步發現「以商業經營，寶珀可能是全世界投入最多資源的品牌。」寶珀長年持續「寶珀心繫海洋」計畫，2020年聯合國的可持續性發展計畫中有10%屬海洋保護區，便有1.2%透過寶珀所達成。此後吳永森的攝影作品，也入選寶珀2019年發行第11冊的Fifty Fathoms並登上封面。

事實上，因接觸水下攝影，令他自然湧現環保意識。但如何推己及人？吳永森說，「我希望能拍出海洋的美，你要喜歡它，才會去保護它。」透過水下攝影，一個更美好的水下世界，或將在不遠的未來，奇蹟重生。

如何保護海洋？吳永森希望透過攝影讓人感受到美，因而興起保育意識。（記者吳致碩／攝...
如何保護海洋？吳永森希望透過攝影讓人感受到美，因而興起保育意識。（記者吳致碩／攝影）

攝影 台灣 越南

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