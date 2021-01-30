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退休才是開始！六旬師先登百岳 再徒步環島慶生

文／記者潘欣中
64歲的「不老鐵人」周文賢，教職退休後開展「壯遊」圓夢旅程。（圖：周文賢提供）
64歲的「不老鐵人」周文賢，教職退休後開展「壯遊」圓夢旅程。（圖：周文賢提供）

64歲退休老師周文賢一直有著征服台灣百岳、單車或徒步環島的夢想。過去因工作、家庭忙碌無法實現，退休後盡情開展「壯遊」圓夢旅程，先後完成登百岳、泳渡日月潭、單車和徒步環島。60歲時以徒步環島「慶生」，明年65歲生日又策畫台灣南北雙燈塔徒步縱走，用行動證明挑戰自我年齡不是問題。

周文賢學生時代就是運動健將，曾獲全國大專盃十項全能亞軍。50歲自高雄市瑞祥國小退休，在屏東縣滿州鄉永靖村買下一塊農地，和妻子連淑燕開設蝴蝶農場，過著怡然的鄉野退休生活。

退休10年內，他相繼完成攀登百岳、泳渡日月潭和單車和徒步環島。58歲時，又隻身完成單車踏遍全台246個海巡安檢所的紀錄。「海岸線環島才是挑戰！」公路環島約1000公里，海岸線環島距離1800多公里，周文賢說，「不少想陪同挑戰的朋友，都打退堂鼓」，他花16天完成。

年屆六旬首次嘗試徒步環島，家人擔心他無法負荷而反對。周說，有天對太太開玩笑說，「如果半途體力不支，我就搭車回家，但一定要幫忙守住秘密，不然會被親友笑！」最後辛苦完成。

他說，用步行放緩環島速度，才能感受台灣之美。沿著西部一路北上，過去的學生和久未謀面的友人透過臉書，知道他走到附近鄉鎮，會騎車送補給或陪走、熱情提供食宿，沿途感受暖呼呼的人情味，「所有挑戰中，收穫最多的是徒步環島！」

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