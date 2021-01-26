幫張清芳打離婚官司的「她」 捍衛婦幼 不怕得罪人

兒少權心會理事長賴芳玉(右)邀藝人徐若瑄(左)擔任芯光天使，關心性侵被害人。（記者林孟潔／攝影）

許多人對律師賴芳玉的印象，可能停留在曾處理女明星張清芳與富商前夫的離婚協議，或是王靜瑩、何如芸等女藝人與富商丈夫的離婚案件；但實際上，她投入婦女、兒少等公民運動的時間更久、更長，很多人可能不知道的是，她律師事務所的收入，幾乎轉手就投入公民運動。

採訪當天，賴芳玉穿著一身大學生模樣的打扮，踏進她與其他家事律師、臨床心理師、社工等各領域助人工作者發起的「兒少權心會」，一進門就跟工作夥伴們討論起某件家暴 案件，從母親與孩子的關係、在司法體系裡遇到的困境等，一連串需要處理的事情，讓她幾乎沒時間休息。

「持續在前線，才看得到真實的問題。」賴芳玉說，很多人空談理想，但在一件又一件的真實案例中，讓她更接地氣，更了解社會各角落的真正樣貌。

一邊要接案子經營律師事務所，並藉此導入公民團體量能，為婦幼發聲多年的她，走得很辛苦，但也因體會到，理想與現實要取得平衡，才能持續往前走，才能走得長。

號召專業人士 組兒少權心會

2017年，她號召一群常在兒少案件中共同努力的專業人士組成兒少權心會，就是因為在處理許多家事或性侵 案件中，察覺到許多孩子在不同處境下，留下的內心創傷，往往既深又長，她希望藉由心理諮商、兒少職能等專業人士跨領域的協助，包括幫助年少時曾遭性侵者，重新找回與這個社會、與他人正向連結的力量。

許多人不知道的是，東海大學法律系畢業的賴芳玉，柔美的外表，早年卻是主要從事刑事、商務案件，不但曾接手轟動一時的東隆五金案，後來因一起被控殺死同居人孩子的案件，攤在她眼前的證據，都顯示兇手是她的當事人，因為過不去自己心裡那一關，加上考量律師要為當事人利益考量，她選擇解除律師委任，後來更直接轉向協助往往是弱勢的婦幼被害者。

看似溫婉的外表，賴芳玉卻有著不易妥協的個性；訪問中，她多次笑著說，「我又得罪人了」。

捨棄商務賺錢 站在「雞蛋 」那邊

「公平跟正義是我認為很重要的事。」賴芳玉形容自己追求的法律人之路，捨棄了屬於高牆的商務賺錢律師，選擇和「雞蛋」站在一起的律師，尤其當她從愈來愈多受家暴、性侵的被害人身上，看到滿身傷痕。

賴芳玉說，一個健康、進步的社會，不但應能讓每個人安心處理自己的創傷、能直視創傷；唯有看清楚發生了什麼，才能活得更坦然。

儘管為兒少議題努力20多年，也知道兒童沒有選票、政治上總容易被忽略，曾是司改國是會議委員的賴芳玉說，兒少案件向來是司法最容易被攻擊的一塊，可惜政府態度仍然過於疏離。

因為律師工作，不管在法庭上或是私下協商，看過人生百態，多年來站在實務第一線的她發現，故事看得愈多，更理解到人世間的事情很少簡單。

辯護庭上震撼 體悟司法距離

年輕時，賴芳玉曾幫同事為一起兒子被控弒母的案件出庭辯護，吸毒的兒子在家中對母親砍數十刀，導致母親身亡，一般人多會認為簡直是天理不容、罪大惡極；當天她原本只是幫同事要讓死者兄長、也是兇手的舅舅在法庭作證時證明兇手平常並非忤逆的不孝子，卻沒想到會聽到令整個法庭震驚的事實。

證人說，行凶的兒子平常事親至孝，卻因誤信弟弟讒言，以為母親報警要來家中抓他，事實上，是弟弟通報警方家中有毒品，也是弟弟在母親被刺死當天，就回家拿走母親存摺、以母親名義領走帳戶內數百萬存款。

兇手當庭聽到舅舅的證詞，也嚇得瞪大雙眼，轉身向舅舅一鞠躬說：「謝謝您還我清白」，包括她和法官、檢察官也都被證人的一番話感到震撼。賴芳玉說，真實世界裡故事的發展，有著許多一般人難以想像的劇情。

當初行凶兒子在法庭上的眼神，至今仍讓她難忘，故事中弟弟借哥哥之手殺人，卻沒有法律責任的現實情況，都讓賴芳玉更深切了解，司法離真實人生很遙遠，人世間，法律解決不了的事太多太多。

看盡人生百態 執筆創作小說

不管在法庭上或處理家事案件的協商過程，律師往往會看到人性中脆弱、醜陋的一面，不願讓負能量承載滿身的賴芳玉，漸漸的，她寫專欄文章、寫小說，把在法庭上、現實裡看到的人生，轉化成一個又一個的故事；甚至一度加入影劇圈，擔任過植劇場的好風光創意公司執行長。

談起那段受王小隸老師之邀參與的戲劇之路，賴芳玉笑說：見識到戲劇圈的浪漫。她說，所謂的浪漫是為理想不顧一切的浪漫，賴芳玉笑說，參與之後才知道拍片真的很燒錢，後來因為律師事務所收入大受影響，她只好請辭回歸本業，「才有本錢持續投入公民行動」。

賴芳玉（右二）在司改國是會議中，疾呼政府重視兒少保護。（本報資料照片）

加入播客節目 踏入斜槓人生

另外，她也和于美人透過直播介紹好書，也曾受邀與心理醫師鄧惠文、作家吳淡如主持電視節目，以女性角度討論公共議題，如今，為了兒少權心會，她也投入播客（Podcast）的聲音節目，提供許多真實的人生故事。不斷地嘗試，為她人生開創出各種新的可能性，也展開她愈來愈斜槓的生命之路。

有人形容這是「愛失能的世代」，或像日本已出現的「孤獨死」的現象。賴芳玉說 「每個世代有每個世代要面對的問題」。

如今回頭看自己年輕時，賴芳玉笑說，或許太過於尖銳。對事、對人常以二元論評價是非對錯；隨著年紀增長，加上工作的關係，慢慢感受到，不管「人」或「事」，往往不是簡單的黑與白，如今的她，漸漸開始體悟「人生不要過得太重」，對許多人、事，也有了更多理解、更多包容。

就像在許多婚姻案件的協調過程中，賴芳玉重視的不僅是當事人權益，更會想到雙方、甚至雙方的子女未來如何可以過得更好，在她眼中，就算夫妻無法再一起生活，分手絕非只計較財產、子女監護權這些事。

以前面對再困難的事、再為難自己，都會拚命一搏，如今，賴芳玉寧可選擇讓自己開心的事做，改變過去經常堅持事情非得要怎樣的心態，不只因愈來愈明白自己的局限，也想把人生過得輕一點，就算幫助人，也可以嘗試不同或者更有趣方式，不用執著於特定方法。

即使處理過許多婚姻失和案件，但賴芳玉跟另一半從大學認識至今，數十年倏忽而過，談起夫妻關係，賴芳玉笑說，誰也不知道未來會發生什麼事。但可以確定的是，能夠相互扶持，到老還有話聊，都是幸運的事，現在的精彩，也是為了儲存老後說南道北談天用。