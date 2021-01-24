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投入近半世紀 老師傅造逾200艘王船 職人典範

記者謝進盛／台南報導
王船師傅林良太48年來建造王船逾200艘，展現職人精神典範。記者謝進盛／攝影
王船師傅林良太48年來建造王船逾200艘，展現職人精神典範。記者謝進盛／攝影

台灣70歲王船老師傅林良太，22歲退伍投入造王船迄今，48年來在南台灣建造王船逾200艘。他貫徹施工不得飲酒鐵律，以虔誠心投入每次香科王船，王船工作不穩定高，年輕人不願意學，他擔心未來恐會失傳。

台南安定蘇厝第一代天府真護宮3年1科王船醮典，「南瀛號」王船造型華麗，造價近新台幣百萬元，長、寬分別36尺、12尺，由林良太建造，這也是林為廟方所建的第11艘，今年3月28日將辦理壓軸的「送王」燒王船科儀。

林良太是高雄市茄定區人，13歲時入行，起初是漁船學徒，因身手俐落很快闖出名氣，22歲退伍後，意外學做寺廟王船累積口碑，48年來所建造的王船，散布南台灣各主要王爺廟，估計逾200艘，其中在真護宮已累積11艘，鄰近西港慶安宮更達12艘。

「每一艘王船，都嚴肅代表虔誠職人精神，不容馬虎。」林良太說，王船在王爺信仰代表非凡意義，上工時除得步步為營，如王船船身接縫及尺寸、配色等，不容有絲毫差錯。他帶領師徒在王船廠建造時，數十年來嚴格貫徹不容許飲酒鐵律，就怕誤事對神明不敬，要用最虔誠的心，確保每次施工順利。

林良太說，學造王船真功夫可不簡單，要有一點天才和不怕苦精神。這一行充滿不確定性，有時拚命趕工或賦閒，更得要有耐性，許多年輕人不願意學，擔心會失傳，他趁著還稍有體力，帶領學徒不藏私傳授箇中竅門，要讓傳統技藝傳承下去。

台灣

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