華裔鋼琴家傅聰2010年曾赴台舉行鋼琴演奏會。（本報資料照片）

這篇文章我仍然在依循傅雷家訓給予的指南——第一先做人，來寫我認識的傅聰，何其有幸與他相識58載，希望世人在認識一位「詩人鋼琴家」之外，也認識這位富有赤子之心、獨立思考、一生追求精神理想的「人」。

華裔鋼琴家傅聰。（圖：新象文教基金會提供）

這幾天老天「眼」下雨沒有停過，雨點颼颼敲打著玻璃窗滴答、答滴，令人心碎。天冷夜長的北歐，北風呼嘯搖動著窗外的老松樹，剛才，我站在窗前久久凝視著，耳邊響起傅聰的長嘆聲，哎——

聊天時唉聲嘆氣是傅聰一貫的情緒表達，他早已養成習慣，習以為常不自覺。他在人生的歷程中，憂心的事、在乎的人、承載的包袱、內疚的心結、家庭的巨變、追求的完美，都太沉重、太龐大、太繁多、太勞累⋯⋯；但有幸的是他對音樂的愛以及對愛的毫無保留地謙卑和奉獻，精神和理想上無止境的追索支撐了他的一生。

認識傅聰是1962年，到香港 不久，朋友林楓是上海人，和傅聰在上海是舊識。當年傅聰經常在香港演出，離他最愛的祖國——家和親人，一步之遙，但有家歸不得，他對祖國的一切都關心，從政治到普羅大眾的衣食民生都牽掛。林楓知道我剛離開大陸不久，就約了傅聰一起在他家聚，傅聰完全是個性情中人，不拘小節、喜怒溢於言表、熱情、透明、真摯、好辯、獨一無二，叼著菸斗講到興奮處，他慷慨激昂、眉飛色舞「哇哩哇啦」的響聲，好像連房頂都可以掀起來。每次有機會相聚都無拘無束十分愉快，講話投機就會投緣，至今算來有58年的緣分，不會在2020年12月28日他生命終止時緣盡。這幾天聽他的錄音和看訪談視頻，感到他的腦仍然永遠在思想，心仍然永遠在感受，那份赤誠、投入和對音樂的癡情，無以復加的美和精采！有赤子之心的人性光輝永不熄滅，會在那裡延續地照耀閃亮！

性情中人 喜怒溢於言表

70年代在歐洲旅行，不超過26歲便可以享受長達兩個月周遊列國的優惠火車票。1971年夏天，離我26歲生日還有幾個月，趕緊把握機會，由洛杉磯飛往巴黎，第一次踏上了歐洲大陸。在巴黎受到了趙無極的熱忱接待，最佳導遊帶我參觀了巴黎的各重要景點。一周之後第二站是倫敦 ，傅聰說家裡有許多空著的客房邀我去住，他怕我人生路不熟，來機場接了我。

一周的近距離接觸，我才了解到在倫敦家的傅聰和在外面巡迴演出中的他，絕然判若兩人，令我十分震驚。記得最清楚的場景是一踏進門，整個屋內昏暗陰氣沉沉，因為家中的窗簾是拉上的，他的表情和語氣也同樣是陰氣沉沉：「哎——我一個人的時候怕陽光、怕亮，你如果不習慣，自己的那間房可以拉開窗簾，已經收拾好了。」然後遞給我一串鑰匙，要我出入自便，廚房自理，不必理會他的作息時間，他要保證每天練鋼琴八至十小時，其他都沒有心思。倫敦的景點他都沒有去過，所以也無法給我當導遊，又一聲嘆息：「哎——！」看他一臉的苦笑和愧疚的語氣，我不知道該說什麼？

我那時剛剛開始復「功」，在電影界七年沒有練舞，70年到美國後認識到回到本行舞蹈，才是我自食其力的唯一出路。這個年紀想要復功，沒有任何捷徑，唯每天獨自苦練，無伴也無伴奏，乾疼、乾累、乾熬，一年下來復功的成績使自己恢復了自信，所以即使我在旅行的路上，也不敢有一絲一毫的鬆懈。於是打定主意，傅聰練琴時就當彈奏的音樂是在伴奏，在同一個屋簷下也是個伴，就不會感到復功的乾苦。傅聰欣然同意我這個「餿」主意，當然我不可能練舞八小時，練舞之餘伴著他的鋼琴聲燒上海家常菜，等他一天工作結束歇下來吃飯聊天喝茶（那時我完全不會喝酒）。傅聰離婚後的單身漢生活簡單的出奇，罐頭義大利肉醬、罐頭湯、煮雞蛋，其餘他不會，現在每天有家鄉的熱菜熱湯，有人作伴聊天，他陰氣沉沉的臉好像慢慢地舒緩起來。

傅聰最大的痛苦是1966年父母自殺雙亡，巨大陰影始終糾結著他，他不開窗簾不透陽光，完全是在自責自罰作繭自縛，直至他辭世，始終無法走出夢魘、內疚, 罪與罰撒下的天羅地網。

華裔鋼琴家傅聰。(本報資料照片)

先學做人 成為他座右銘

那次探訪傅聰有三件事印象最深：其一，聊天時我們在談人生價值觀時，傅聰告訴我，他父親傅雷的家訓——修身指南：原則是第一先做人、第二藝術家、第三音樂家、第四才是鋼琴家。傅聰說：「我認為這個位置次序排的很對，也是我為人行事的座右銘⋯⋯」那時，影響了中國 幾代人的《傅雷家書》十年後才出版，當年親耳聽傅聰既理性又感性，雙眼發亮的向我道來，這條真知灼見讓我牢牢的記住了。如今，已經50年過去了，我仍然在依循這個家訓給予的指南，在前行的道路上要求自己。

其二，傅聰特別喜歡詩詞，認為毛澤東幾乎是位前無古人不同凡響的大詩人，大氣磅礴的氣勢和意境完全能與李白比美。朗誦起毛澤東的詩詞來誏誏上口，最愛《沁園春•雪》倒背如流，寫到這裡我閉上眼睛，似乎又看到他洋洋得意孩子氣的神情，高聲朗誦末一句：「俱往矣，數風流人物，還看今朝！」然後感嘆地說：「啊——太好了！奇才！有味道、有氣魄。一位詩人氣質、藝術家脾氣去治國的結果，中國才會被他搞的陰晴莫定一塌糊塗⋯⋯」我在做學生時，毛主席詩詞在文學課本上，非背不可，所以可以跟他對背。但僅僅因為毛澤東是大詩人，其他就可以原諒？一筆勾銷？忘記國仇家恨？他個人的遭遇，父母的遭遇，還有千萬中國人的命運⋯⋯這點我絕對不能苟同，但跟他辯論，口才絕不是他的對手。傅聰黑白分明相當固執，他不巡迴演出時情緒極低落，這樣朗誦毛澤東的詩詞他開心陽光的像孩子，也不是件壞事，他認為的就讓他這樣認為下去吧，開心就好啦，我當時作如是想。

其三，英國藝術評論家Jonathan Benthall是雕塑家蔡文穎的知音，文穎知道我要去倫敦，從紐約寫信要Jonathan盡地主之誼，Jonathan知道我住在傅聰家，非常欣賞他的音樂，便建議邀請傅聰同往他家晚餐，意外的是傅聰欣然同意了。

猜想Jonathan大概拿出了看家本領，做了幾道精緻美味菜色，吃到最後一道甜點時，主人終於可以坐下來陪客人聊天了。彬彬有禮的主人跟傅聰一樣對政治有興趣，他們高談闊論，我英文有限根本插不上嘴。主人小聲細氣而客人聲大氣粗，出乎意外的是，沒談多久，傅聰就按捺不住光火，猛的站起來調頭就走，主人束手無策尷尬的站在飯桌邊，我恨無地洞可鑽，只好邊跟著傅聰撤退，邊連聲向主人道歉。回到家中，傅聰邊抽菸斗邊批評：「西方上流社會其實最俗氣，裝模作樣的空談政治、高談文化，談得天花亂墜⋯⋯」一會兒他又唉聲嘆氣地自責起來。

料想不到的結果是尷尬事居然變成了喜事，不久Jonathan在一個社交場合見到傅聰前妻Zamira Menuhin，想她會是知音罷，於是把他耿耿於懷的不愉快，跟一位首次相見的人和盤托出，從那次起，他們開始約會進而步入婚姻。Jonathan對傅聰和Zamira的兒子傅凌霄勝同己出，傅聰一直慚愧又內疚，後來跟我說：「老實告訴你，Jonathan是位紳士，作為父親的我自嘆不如。哎——我更不能跟我父親相比，尤其在督促兒子學習中國文化和做人方面，他盡全力要把我培養成一個德藝俱備、人格卓越的藝術家，他的愛太偉大了。」停頓了一下，忽然又想起什麼：「哎——說給你聽良心話，其實做這樣一個人的兒子太累、太痛苦、壓力太大了，我沒有什麼童年⋯⋯」「這也是我心中一直想問你的問題，看了《傅雷家書》我很感動，對你父親也佩服的五體投地，可是，你作為兒子應該是會吃不消吧？」我問，傅聰隨著吐煙又吐了一口氣：「哎——」

2016年，作者（左）在傅聰倫敦家門口。（卓一龍攝）

70年代末期至80年代中期，是與傅聰接觸最頻繁的幾年。

1979年文革結束後，傅聰回國參加父母的平反昭雪大會和骨灰安放儀式。此後，傅聰開始在中國頻頻演出、教大師班；我也開始經常性回母校教學、演出。在北京時結交了傅聰的好友義大利籍德國《明鏡》周刊（Der Spiegel）記者Tiziano Terzani，他熟諳中文、熱愛中國，給自己取了中文名字鄧天諾，太太Angela善良又好客加上一手好廚藝，夫妻倆帶著兩個稚齡孩子住在外交公寓中。80年代初期，我和傅聰工作之餘經常在他們家出入，大家氣味相投無所不談，特別是政治觀點上Tiziano和傅聰完全一致。義大利人熱情如火，兩人之間的交往感情是那那麼樣的稚樸，沒有半點功利、虛偽，沒有半點裝腔作勢。Tiziano喜歡到民間底層採訪。走街穿巷，結果引起懷疑，1984年因「反革命活動罪」在公寓中被逮捕，出獄後被勒令驅逐出境，走前他哭得像個孩子，一直說：「我太愛中國了⋯⋯」傅聰跟我唏噓感傷不已。事件發生後Tiziano痛心疾首，不再使用他的中文名字，並根據在中國的經驗，寫了《禁忌之門》，（《 Porta Proibita》，義大利文，1984年出版；《Behind The Forbidden Door: Travels in Unknown China 》英文，1985年出版）。最近跟仍然在寫作，已經孀居多年的Angela打電話，憶往事，我們禁不住在電話中抽泣，Angela說：「知道聰和Tiziano又可以在天國開懷暢聊了！」我說：「我敢保證話題只會是一個——中國！」她破涕為笑：「妳太知道聰啦！」

那段時間文革剛剛結束，北京又恢復了不少民間表演藝術的演出，我特別喜歡，拉他同往，這才發現傅聰藝術趣味很廣，興致勃勃的看演出，無論梆子、皮影、説書⋯⋯他都看得起勁，眉開眼笑地說：「外國的啞劇差遠啦，怎麼能跟中國的戲曲比？」他欣賞那種原汁原味、大俗大雅的民間鄉土氣息。

鋼琴八首 回信鼓勵後進

1982年，在母校北京舞蹈學院為教學排練舞劇《負、復、縛》，邀請了當時還在中央音樂學院學習的譚盾作曲，結果有一次意外的收到與舞劇毫不相干《鋼琴八首》錄音帶，一種莫名的感動，使我馬上產生了要用這音樂編舞的衝動。不久，我打電話給遠在倫敦的傅聰，並將錄音寄給他，傅聰聽後喜出望外地告訴我：「嗨，你看中國還是有人才的！」譚盾說：「三個月後我居然收到了傅聰先生對一個學生的來信，信封裡還有一盒他演奏我習作的卡式錄音帶⋯⋯。我心裡的傅聰，一個溫暖的好老師，一個偉大的音樂詩人，一個純粹的藝術家和人。」80年代中期傅聰在巡迴演出時彈奏了《鋼琴八首》，這首曲子我編了舞蹈《回》，太熟悉了，但聽他演奏時又感到那麼陌生好像頭一次聽到，他對音樂的詮釋獨到，有重重的弦外之音。

1982年，我被邀請擔任香港舞蹈團第一任藝術總監，在香港需要有個固定住處。父母在香港的房產中，九龍美孚新邨正好有屋閒置，我就乾脆請好友「小北京」（藝名方盈）把三房兩廳改修成一房一廳，房子裝修的就如其人：簡約、低調、樸素、實用、舒適。記得入住後不久，傅聰來訪，感到公寓有份安寧、「老適宜」。他抱怨自己整天在跑碼頭，機場——音樂廳——練琴，苦不堪言；我當然了解他的苦，自己也是機場——劇場——練舞。當時「江青舞蹈團」在紐約，所以與香港政府的合約是四次來回，一年只需要在香港工作六個月，時間由自己安排。於是我給了傅聰一套鑰匙，告訴他只要我不在，任何時間他都可以來使用。傅聰馬上拉著我租了架鋼琴搬來我家客廳。美孚是普通老百姓住宅區，他毫不在乎，說這樣最好，接地氣，自己在香港經常有活動，比起住旅館愜意多了。

關注政治 他為民主奔走

那幾年，我們還一起合謀了一起重要的事。魏京生曾在北京西單民主牆貼出《第五個現代化》大字報，傳聞貼大字報之前，他是做了被槍斃的準備。1979年3月魏京生入獄，罪名是反革命和陰謀顛覆國家，當年10月他在法庭上為自己辯護的陳詞，被劉青偷錄後發表，劉青因此也被捕。對他的陳詞傅聰推崇備至，欽佩他的勇氣、智慧與做人的意志和尊嚴。音樂之外，傅聰最大的興趣是政治，在討論中國民主問題時，傅聰尤其情緒激動剛烈無比，因為他太愛中國了；而中國的政治對他有切膚之痛，纏繞了他一輩子。那種與生俱來悲天憫人的寬厚，使他為這件事心焦如焚，知道魏京生被單獨囚禁，在監獄中始終沒有屈服作自我批判，更加大聲疾呼：「這位年輕人有思想、了不起、中國有希望了！」不只一次的對我說：「如果可能，我願意代他去坐牢！」於是我們想到呼籲魏京生得諾貝爾和平奬，也許可以使他重獲自由。於是我們發起了收集簽名活動，開了郵箱便於收發郵件，在紐約我還介紹了老朋友王浩教授與傅聰見面，他是世界著名的邏輯數理哲學教授有資格提名，總之在我們的能力之內竭盡所能做了許多工作，最不喜交際應酬的傅聰也破了例，企圖說服周圍的人⋯⋯雖然最終事與願違，但我們感到盡了做「人」的責任，出獄後魏京生輾轉知道了這件事，在倫敦時去傅聰的家拜會了他。

他數十年家國情懷和獨立知識分子良知，同樣表現在八九年六四天安門事件上。那年春天4、5月份時的學運給了他最大的希望，他牽腸掛肚無心練琴，心掛在北京天安門廣場上，那一段時間我們幾乎每天不止通一次電話，他繼承了父親的剛烈感性，但又能從歷史的客觀角度看中國問題，電話中他不厭其煩的分析各種可能性和可行性，憂心忡忡地擔心中國知識份子沒有政治智慧、太天真不懂手段⋯⋯六四可以說給了他一個徹底性的幻滅。這之後，掛社會主義羊頭賣資本主義狗肉的實用主義，讓他愈來愈不能接受，對這個世界越來越不滿意，常表示：如今的社會物欲橫流沒有精神價值，為這個世界上齷齪、不公平、已經沒有良心和是非而痛心。最不能讓他理解的是很多音樂家居然能把「我」字當頭，放在音樂之上。

2013年，傅聰（左）、傅敏於父母親骨灰入土儀式。（上海海港陵園福壽園提供）

1979年傅聰、傅敏兄弟分離21年後重逢，因為父親打成右派，傅聰出走，使傅敏受盡煎熬和打壓。傅聰對弟弟的遭遇萬般不捨，也怪罪自己，感到虧欠太多，希望能盡力彌補。傅敏是位好英文老師，於是傅聰邀請弟弟到英國住一段時間進修。在傅聰家裡，傅敏看到了哥哥珍藏的父親來信，於是開始細心、耐心地一封封整理，沒有傅敏不懈的努力，相信我們不可能看到影響了中國好幾代人的《傅雷家書》，樓適夷先生在序中說的最精準：「我們不是看到傅雷為兒子嘔心瀝血所留下的斑斑血痕嗎？」《傅雷家書》從1981年第一次出版開始到現在已經印了幾千萬冊，傅聰曾經跟我說：「這完全是傅敏的苦勞和功勞，這方面自己太不像話，只曉得練琴，版稅所得應當一概全歸傅敏⋯⋯」。

傅雷家書 功勞全歸傅敏

記得1980年我隨丈夫比雷爾去倫敦開會，兩兄弟到旅館來看我們，才知道傅敏在倫敦已經住了相當長一段時間，而哥哥練鋼琴永遠是首要任務，所以倫敦的名勝古蹟弟弟一個都沒有去過，比雷爾一聽我在埋怨傅聰「不近人情」，馬上不假思索地對傅敏說：「你就跟我們一起玩罷。」 傅聰直誇比雷爾是濫好人，就這樣傅敏跟我們一起當了幾天倫敦遊客。一起玩時傅敏聊到了整理信件時的複雜心情，看了信才知道父親對傅聰如此偏愛，他說沒想到哥哥出國這麼多年，現在比起爸爸來更極端、更固執、脾氣更暴躁，父子兩人的個性太像了，而那種強烈的民族自尊心傅聰是有過之而無不及。

2013年，傅雷墓碑文。（上海海港陵園福壽園提供）

懷念父母 巨大陰影糾結

2013年10月27日，在上海浦東海港陵園福壽園，傅聰、傅敏兄弟兩人合寫悼文送父母骨灰入土，青白色的墓碑上鐫刻著傅雷當年寫給傅聰的信中的一句話：「赤子孤獨了，會創造一個世界」。悼文由傅敏念：「爸爸媽媽，今天你們回來了。47年前，你們無可奈何地、悲壯地、痛苦地、無限悲憤地離開這個世界，離開我們，離開了你們無限熱愛的這塊土地，離開了由這塊土地呈現的你們無限眷戀的文化。但是，你們的心一直活在我們的心裡，我們永遠懷念你們。你們一生的所作所為，你們那顆純淨的赤子之心，永遠在激勵著我們，一定要努力，要把產生這個悲劇的根源鏟除掉！」傅聰對採訪者說：「我說不出話，只想控訴！」

最後一次看見傅聰是2016年，我為了寫《說愛蓮》赴倫敦收集材料兩次，他跟戴愛蓮先生在倫敦是打橋牌牌友，1953年參加東歐「世界青年聯歡節」時就相識，激賞戴先生依心而行、率真的性格。我住在他家，才意識到傅聰練琴的時間更長了，至少每天練12個小時，早上7點聽到琴聲就知道他已經開始了，早餐後他帶罐優酪乳加一個水果上樓當午飯，要到開晚飯了，才會下樓來，有時還要叫幾次他才會停止練習。他解釋，年紀大了手指越來越不聽使喚，越彈越覺得音樂中的學問無止境。他家裡三層樓共有大小六架鋼琴，彈累了就換架鋼琴彈，這樣就不會感到枯燥。太太卓一龍是位非常出色的鋼琴演奏、教育家，在英國皇家音樂學院任教，很心疼傅聰每天這樣勤學苦練，感到完全沒有必要，因為開始學琴晚沒有童子功，而如此折磨「懲罰」自己，傅聰我行我素當耳邊風。卓一龍私下要我去勸解，我當然可以用舞者的經驗跟他談過度練習對身體的傷害和勞損，傅聰一聽就猜到一定是卓一龍的主意，就會大發雷霆，我說：「你就是一枚砲仗，怎麼一點就炸。」

那段時間晚飯之後傅聰都在客廳一角，批閱胡明媛研究傅雷的英文博士論文《Fou Lei：An Insistence on Truth》（傅雷：堅持真理）。他說胡明媛注入了心血，研究細緻入微，在核定的過程中，自己對父親的了解有了新的高度和深度。這篇論文傅聰花了相當多的時間和精力認真與作者研討磋商，成書後他很慶幸，以為這篇對傅雷的研究論文，為讀者開闢了一個全面性和全新的視野。我想這就是兒子傅聰的擔待，他早已經不是《傅雷家書》中的男「孩」了，如父母天上有知，定會無比的驕傲和欣慰吧。

疫情期間想到有陣時間沒有跟傅聰聊天了，10月30日晚間打電話去問候一下，太太卓一龍接聽，說傅聰已經早早休息了，我十分納悶，因為晚飯之後一般他看網球，是令自己放鬆的時刻。卓一龍告訴了我傅聰近況，耳朵失聰、由於背部兩次開刀後無法練琴很沮喪，最糟糕的是他開始對一切採取自暴自棄的態度，反應也開始遲鈍起來，唯一使他開心的是二兒子凌雲和媳婦朱慧敏，給了他第一個孫子傅凌波，是傅聰給起的名字，那天孫子周歲生日，來祖父母家一起慶祝，傅聰心花怒放。那天卓一龍又自責她的中文不行，跟傅聰交流有欠缺，希望我作為老朋友多勸解勸解他，不要如此悲觀和抑鬱。臨掛電話前她加了一句：「明天傅聰跟你打視頻電話時，你要做好精神準備。」聽後我心裡一沉。

華裔鋼琴家傅聰。（圖：新象文教基金會提供）

不能彈琴 他就不能思想

第二天中午傅聰與我在視頻中通話，他的頭髮依然如故梳理得紋絲不亂，但人顯憔悴，目光已經失去了往日的炯炯有神，互相用上海話問候後，我問：

「你每天忙些什麼？如何打發疫情期間的時間？」

「我不能彈琴就不能思想，如同行屍走肉！」傅聰苦笑著說。

「不要胡說八道，你才86歲年紀不大，我媽媽99了，腦子還很清楚，生活還能夠自理⋯⋯」

他打斷我：「妳怎麼那麼清楚我的年紀？」

「對我最容易啦，還記得你慶祝50歲生日時在倫敦的演奏會請了我嗎？那年我懷孕，我兒子漢寧的歲數加50，不就是你的年齡了？」

「哎呀——老了老了，我現在跟你通電話要用助聽器，對音樂家來說，兩個耳朵都聽不見了，真可怕！」

「記得你70時，還說：『我怎麼覺得自己像17呢？心理上真的不覺得自己老。』你應當永遠保持這樣的心態。我也老了，現在就是得設法自得其樂。你現在不需要練琴了，有的是時間可以找些以前想玩、想做，而沒有時間去做的事做，活得輕鬆些嘛。」

「不能彈琴我真的不知道該幹嘛？一早起來晃晃悠悠，腦子裡一片空白過一天。很奇怪，一不彈琴連音樂都怕聽⋯⋯」

我倒抽一口冷氣：「這怎麼可能？！我看你氣色不好，每天再做氣功，可以幫助你恢復⋯⋯」

打斷我講話：「哎呀，我記不得練氣功的程序了，真的，什麼都不記得了。」

「你練了氣功近20年，程序又不複雜，怎麼可能忘了？那打太極呢 ？」

「忘了，什麼都不記得了，哎——」

聽到他唉聲嘆氣的聲音，想到傅聰最關心中國知識分子的狀態，我就轉了個平日他最感興趣的話題。

「哎，你注意到了沒有？中國老百姓這一次對美國的大選怎麼會那麼關注？一些人言論之極端、荒謬得不可思議，邏輯思維也太不可理喻了。怎麼會如此離譜的沸沸揚揚，你怎麼看？」

「什麼，你在說什麼？我聽不懂！」

「我在說特朗普（川普），美國總統特朗普。」

「誰是特朗普？我現在什麼都不關心，也什麼都不想知道。」

「嗯——？！」

我意識到這個題目無法繼續討論下去，就又轉了個話題。

「你有這麼多豐富的人生經驗，那麼多故事，一定要寫下來，至少錄音錄下來，沒有人可以寫你，太複雜了也說不清楚。這不是一個有意義的項目你可以慢慢做嗎？」

「哎呀——百年之後人家愛怎麼說我，反正我也管不了了。相信百年以後，說我的事情一定有很多：莫名其妙的、亂七八糟的、毀譽不同的說法。反正這些都是身不由己、身後名利的事，哪能顧上這些？都無所謂了！」

我不知道該說什麼，想到了《傅雷家書》英文翻譯出版的事，他一直很上心，問他情況，不料他回答：「哎——結果困難重重沒有能夠出版，但現在我認為已經過時了，哎——應當就算了吧。」

2018年聖誕節全家福，右起傅聰、張小青、卓一龍、傅凌霄、傅凌雲、朱慧敏。（圖為作者提供）

12月12日接到卓一龍電話，說自己三天前和傅聰同時因新冠肺炎入院，當天出院了，但傅聰大概要等到23日聖誕節前出院。我問了詳細情況後告訴了兒子漢寧，他在一線急診室當醫生有經驗，說聽情況應當出院沒有問題，要我不要急，我如實轉吿卓一龍要她心寬。

追求完美 今生故土難離

出院的時間一天天延後，我的心也一天比一天揪緊，28日上午與卓一龍通了兩次電話，她說下課後下午就去看傅聰，然後會給我電話，結果當晚接到的是卓一龍證實傅聰去世的消息⋯⋯悲痛震驚之餘，我們認為：能想像傅聰願意繼續活在一個沒有音樂的世界裡嗎？

這幾天經常跟卓一龍聯繫，使我感到釋然的是她有音樂作伴療傷：堅持仍然教鋼琴課可以忘悲；撿起多年以來，因為照顧傅聰而擱置下來的彈琴可排除孤寂；聽傅聰的錄音可以領略到以往從未體會到的音外之意，在樂聲中無盡的緬懷。這正印證了傅聰多年前跟我談心時說：「無論我感情生活有多豐富，最後還是會選擇音樂第一，跟可以在音樂上當我老師的卓一龍一起，相持走在一條路上。」

卓一龍告訴我，將於1月20日進行火化，只通知近親，選傅聰此生最喜愛的三首樂曲播放，伴送他駕鶴「東」去！45年前1975年1月20日是他們相識之日，選這個日子是永遠的懷念。

傅聰熱愛中國古詩詞，那天我會默悼一首詩——送傅聰。

李白《送友人》

青山橫北郭，白水繞東城。

此地一為別，孤蓬萬里征。

浮雲遊子意，落日故人情。

揮手自茲去，蕭蕭班馬鳴。

傅聰一生都在追求完美，但他堅信世界上沒有完美，沒有完美的人生、沒有完美的理想、沒有完美的境界、沒有完美的藝術、沒有完美的音樂，沒有⋯⋯完成完美唯有死亡。那麼現在他完成了完美，可以安心長眠了。卓一龍和傅敏都認定唯有中國才是傅聰理想的長眠之地，他深厚的中國情懷，他血脈中流淌著跟他分不開的中國文化，故土難離，唯有回到他夢寢難忘的父母身旁才能長眠安息！

（2021年1月9日於瑞典）