趨勢科技CEO 打破穀倉效應 讓駭客現形

趨勢科技執行長陳怡樺表示，在全球連網世界裡，資安已成為國家科技戰力議題。（記者程宜華／攝影）

趨勢科技執行長陳怡樺表示，在全球聯網世界裡，資安 已成為國家科技戰力議題。因為公司各部門有自己資訊系統與管理，資訊不互通，不即時，形成穀倉效應，壞人在大家看不到角落裡躲藏。要打破穀倉效應的第一步，就是要跨層次資安訊息的分享與分析。

創新技術 快速應變

她表示，趨勢科技32年都專注做資安，從30年前訴求使你PC安心；20年訴求是護企業的Internet防護牆；十年前雲端剛開始，協助客戶安全走上雲端則是趨勢的目標；而今，已是聯網世界（connected world），進入5G時代，所有東西，從起重機、到醫學都會用AI 、5G，安全聯網世界需要全世界合作，資安不只是生產力問題，已變成國家戰力問題，成為國與國科技戰一部分。

趨勢投入資安是以《孫子兵法》為師。陳怡樺說，趨勢的對手不是競爭者，而是攻擊者，打仗要「兵無常勢，水無常形。能因敵變化而取勝，謂之神」。快速因應變化而變化，在資安界很重要，相信未來所有產業利用科技來做到快速應變。

她指出，2020年爆發新冠肺炎疫情 ，加速資安威脅升溫。2020年2至3月，疫情尚侷限在亞洲時，與疫情相關的垃圾郵件增加220倍，惡意網址月增260%，由此觀之，有很多人趁疫情發國難財，網路有大量威脅存在，須審慎提防以疫情為餌的攻擊。

資訊共享 先解答3W

更值得注意的是，陳怡樺指出，創新技術帶來聯網世界的轉變，出現有很多好應用，例如，AI在醫藥上可預防95%藥物不良反應事件之發生，應用愈來愈多，但在資安上，壞人可以攻擊的面向愈來愈大，導致更多問題，資安這一年來，變成國家級討論議題。

她進一步指出，趨勢32年來做資安，一直以來都有持續困擾，不論推出多麼得意產品，永遠有三個W無法回答。第一是「Where」，意指威脅從何而來？從那裡進來？誰攻我？

其次是「What」，指受影響範圍為何？偷什麼？偷走多少？第三是「Why」：為何無法及早得知？「這三個W是資安最難回答，也是最嚴重問題，」陳怡樺說。

她表示，最大原因是，公司組織裡，各部門都有各自資訊系統與管理，廠房跟一般辦公房，資訊不互通，不即時，因此看不到全面，這就是「穀倉效應」，壞人很容易在大家看不到角落裡躲藏。

唯一辦法就是，也是重視資安第一步，就是打破組織裡穀倉效應，為對付敵人，最重要的是把所有資訊聯結在一起，而且要看到被攻擊進來的路徑。

舉例來說，有員工收到外部不明的郵件，又有點擊連到外國，過沒多久，不該連到工控的電腦卻連上去了；如果資訊能夠及早分享，就會發現有人來攻擊了。

她強調，如何把許多小小資訊聯結在一起，變成有用資訊，關鍵在於要能跨層次資訊分享，公司從端點、郵件、伺服器、雲端、網路、工控全部資訊要聯結在一起，才能解答三個W，這是做好資安的重中之重。

落實防毒 AI幫大忙

陳怡樺表示，雖有警告，若沒有辦法快速行動，仍無法做資安的，這時，人工智慧（AI）就幫得上忙了。因為每天都有大量資料，運用AI可以把資料變成很容易讀懂，電腦可以看圖、學知識，也可以把資料轉換成人容易看得懂的圖形，AI對所有產業都很重要，在於讓資料可以看得懂，並且可以讓企業採取行動。

她舉例，過去抓病毒是程式碼一個一個抓，若用電腦（AI）去分析畫成圖，一個AI畫的圖，可以抓到很多變種病毒。簡言之，運用AI，把資訊變成電腦讀得懂、人也看得懂的圖，電腦幫企業看圖、作判斷的工具，使企業能迅速行動，資安做得更落實。