爸一句話 與健身結緣…她放棄外商主管職 轉職當教練

專業教練珍珍擁有纖細身材及精瘦腹肌。（記者陳軍杉／攝影）

穿著瑜伽服，邁著穩健腳步，用自信妝點的臉上帶著滿滿的笑容，她是珍珍（施怡如）教練。一身陽光膚色以及結實的腹肌，一般人若不知情，會以為她天生就是個運動員，殊不知她卻說「我們全家之前都不運動的！」由於父親理財達人施昇輝三年前無心的一句話，讓她開始運動減肥，與健身 結緣，成為人生職志。

求學求職路順遂 內心卻焦慮

珍珍是典型標籤下的「高材生」，求學期間背負眾人期待，北一女、台大工商管理學系畢業，到跨國企業服務，一路晉升部門主管，成為公司明日之星，別人認為她人生順遂，但她內心卻感到焦慮。

援引耶魯大學教授德雷西維茲的名言：「高材生像一群優秀的綿羊，乖巧、聰明又勤奮，卻茫然、缺乏主見，甚至和社會脫節。」珍珍分析：「因為太習慣透過別人的標籤獲得肯定，很少停下腳步去思考自己想要什麼、究竟自己的價值是什麼，所以才會焦慮。」

她逐漸明白，一個人的「優秀」並非僅由「成績A+」、「讀名校」、「在大企業工作」、「擔任管理職」等標籤堆疊，為了不讓社會的「高材生」標籤框架自己，決定鋪陳第二人生。

暴增8公斤 因父親的話健身

珍珍回憶外商工作緊湊、忙碌，下班常靠「吃美食」宣洩壓力，半年內不知不覺就暴增了8公斤。

父親施昇輝當時為了幫家人買保險，問到她的身高體重，下意識脫口而出「妹妹，有點太誇張了」。儘管說者無心，卻讓珍珍聽者有意，開始認真上健身房運動。先前沒太多運動細胞的她，非但沒叫苦，反而愈練愈起勁。

她說大學時就覺得「健身滿酷的」，所以接觸健身並不排斥。只是沒想到，健身原本是周末前與男友約會、有一搭沒一搭的行程，漸漸變成下班後盡情臥推、汗水淋漓的身心舒暢。

為了讓自己舉得更重、練得更好，她彷彿回到大學時代，趁工作之餘到咖啡 廳閱讀《運動生理學》、《解剖動力學》等運動科學的專業書籍，嘗試將知識應用於重訓經驗裡。醉心興趣不作他想，冥冥之中「健身」在內心埋下種子，等待時機開花結果。

面對轉職 理性與感性並用

講求「工作與生活平衡」的珍珍在工作兩年之際，爬升為部門經理，沉重的工作步調，讓她不禁想自己未來的模樣，發現自己並非全心嚮往個人仕途，內心便萌生轉職的念頭。

但轉職真的意味新氣象嗎？當時還是上班族的她明白，自己不能被轉職的「美好憧憬」一時迷惑，倉促提出辭呈。珍珍應用起她擅長的商管專長，理性地分析職涯走向，先找出人生目標，再布局下一步行動。

珍珍一邊說「我可不希望自己後悔」，一邊打開電腦螢幕，展開的是一張寫得工整的職涯計畫表，讓人驚呼的是，上頭列出了好幾項不同的產業別與公司，以及每項產業代表的外在價值與吸引她的原因。珍珍極度有條理地記錄當時可諮詢的對象、可期望的待遇與不利的缺點。

經過通盤評估，她選擇以健身教練為職，「因為比起其他領域，健身教學較貼近自己的認知，所傳遞的價值鏈很明確，也是自己有感覺的工作。」於是她為自己的「感性」找到出口，開始探索當全職教練的可能性。

珍珍「以終為始」，鍛鍊自己的運動學能。（圖：珍珍提供）

勇敢邁步 假日兼職助轉職

為了探究業界狀況，她透露曾經在上班午休時偷偷搜尋「健身教練職業證照」關鍵字，還私訊健身界KOL請教轉職當教練的疑難雜症。

她說：「跨出這第一步，有點感覺背叛先前的背景」，但每一個最大的行動，都是從很小的點開始，她決定勇敢跨出去，試圖接近、看清事情的原貌，才有機會到達下一站。

確認職涯方向後，缺乏運動背景的她採取「腳尖點水」策略，一方面進修教練必備的證照，一方面嘗試運動教學、實際去跟課；平時，她依然是坐辦公室的員工，假日搖身變成知名健身房的教練指導學員，這段兼職經驗肯定她的決心，減少了轉職期的掙扎，為她增添從容與自信。

如今擔任全職教練三年了，她坦言：「工時比以前還長」，手機行事曆一打開，充斥五顏六色的色塊，每種色塊都代表不同工作項目，這才明白她比我們想像要忙，除了教學本業，還得兼顧內容分享、進修、身心平衡、生態圈經營等「五顆大石頭（5 Rocks）」目標。

利人利己 養出家人健康習慣

她解釋，安排「5 Rocks」目標是源自外商的訓練，意即人應該先將重要的五顆石頭（目標）放入桶子內，再置入剩下的沙子（瑣事），才不至於本末倒置。

現在的珍珍很享受經營個人品牌，作自己的老闆，雖然工作比以前更繁雜，從寫書、經營社群 、拍影片、準備訪綱都一手包辦，但因為熱情使然，從她臉上卻看不出疲憊，更多的是發自內在的愉悅。

無形中，家人因為她的感染而投入運動。她分享：「原本不運動的家人，現在都會來上課」，一份「助人為樂」的轉職初衷，以為只溫暖他人，最終卻能利人利己，不但養出家人的健康習慣，也引導自己活出更自在自信的路。