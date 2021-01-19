退休換跑道 前台大EMBA執行長 為教育找新路

台大教授李吉仁卸下教職退休後，轉身投入偏鄉教育。（記者季相儒／攝影）

去年剛從台大國企系退休 、前台大EMBA執行長李吉仁，現在有個新的職稱——誠致教育 基金會副董事長，從第一學府教授轉身投入偏鄉國中小的學校營運。曾協助許多企業轉型發展的策略大師，到了國民教育現場會擦出什麼火花？

接受新挑戰 要「助跑」準備

誠致教育基金會的創辦人是方新舟，過去10年，方新舟因為進台大EMBA念書，成為李吉仁的學生，開啟了李吉仁「關注教育不平等議題」的窗。

2013年，關心偏鄉教育的方新舟辦了「偏鄉課輔領導人成長營」，這是李吉仁偏鄉教育的啟蒙，他因此認識了很多非教育系統卻投入補教育破網的教會牧師、社區工作者，深受感動。「我那時對教育的脈絡不那麼理解，只是認為社經的弱勢造成孩子的學習無法銜接，卻沒有察覺最大的問題在教育現場；如果教育現場把孩子照顧好了，就不會有這麼多孩子需要課輔。」李吉仁回想。

後來誠致教育基金會引入美國KIPP（Knowledge Is Power Program）學校系統，並依據台灣 教育情境調整成KIST（KIPP Inspired School in Taiwan）實驗教育，目前全台有六所KIST學校，是台灣公辦民營學校的最大系統。

2019年，方新舟又找李吉仁，希望他能接下誠致基金會。在那之前，李吉仁已在規畫退休生活，投入偏鄉教育並不在規畫內。

面對生命裡的機會和選擇，李吉仁從來不是個要算清楚才願意投入的人，但他也不憑直覺做決定，他會問三個問題：這件事是該做的嗎？是我能做的嗎？我做會比其他人做好嗎？

李吉仁這幾年都是誠致教育基金會董事，第一個問題的答案是肯定的；第二、第三個問題，李吉仁對中小學教育是陌生的，但若是辦學校要做學校管理與領導，那就是專業可及。所以李吉仁答應了，但他告訴方新舟，「給我一點助跑空間」，去年2月先任副董事長投入基金會工作，2022年才正式「接棒」當董事長。

策略助力 「老師不再是孤鳥」

李吉仁過去常以顧問形式陪伴企業變革成長，這一年接下基金會，策略大師將畢生專業用來發展誠致的組織策略。

李吉仁和同事討論：「我們要產生什麼改變？用什麼方法讓改變發生？」他將原本誠致就在做的事化為更容易溝通的架構、畫出清楚的戰略布局，提出三年計畫。

戰略布局確立後，接著是組織管理與人才發展。他將KIST的老師、校長的樣貌勾勒出來，每個老師、主任、校長都要根據這樣的樣貌寫「個人發展計畫」——在組織的期待下，未來工作要改善什麼？增能什麼？「讓老師不再是孤鳥。」李吉仁說明，主任協助教師專業成長、校長協助主任、基金會協助校長，組織內人才的專業提升是有方法路徑的。

透過實驗教育 翻轉不平等

雖然誠致教育基金會已是台灣最大的公辦民營實驗學校系統，但是全台百人以下小學就超過1000所，六所學校實在是杯水車薪，想要促成的改變有限，而且辦學校的資金龐大，一校六年要6000萬，即便募到財源，和縣市政府交涉也不是容易的事。

但是李吉仁堅信，教育不平等需要用系統性的方法解決，既然無法辦太多公辦民營學校，基金會就改變策略，和目前83所公辦公營學校談合作，當學校認同其理念，誠致就會輸出教育模組，包含教學方法和師訓，「就是KIST學校從『直營』到『加盟』的概念」，李吉仁提出的三年計畫內，未來三年透過公辦公營學校的加盟，誠致教育基金會的KIST學校將會成為15至20間學校的體系。

李吉仁的退休人生，為2013年初入偏鄉教育現場的困惑與感動找到施力點，他在國民教育現場展開了新的學習，也為國中小教育老店，注入新的工作方法。

誠致教育基金會

創立於2010年，於2012年推出「均一教育平台」，為國內最多人使用的中小學免費線上教學平台，有超過200萬的註冊使用者。2018年，誠致教育基金會開始將幾所偏鄉小校轉型為公辦民營學校，到2020年共有6間公辦民營學校，是國內開辦公辦民營學校的最大系統。