汪浩策畫退休25年…「一篇文章」讓他意外變名嘴

作家汪浩5年前退休和妻子蔡珠兒來台定居，實踐活到老學到老精神，研究歷史、出書、上政論節目樣樣來。（記者李欣澄／攝影）

退休 五年、著有兩本剖析台美中關係的歷史書籍，還是知名政論節目固定班底，擁有一群死忠「汪粉」。在大眾眼裡，汪浩的老後生活很是燦爛。

這一切並非隨遇而安，汪浩老早就開始策畫。他說，退休和存款多寡沒有正比關係，重點是心態，保持對世界的好奇心，找到新的生活重心和價值。這樣的心靈修行遠比物質滿足還重要。

找到生活價值 更勝物質滿足

退休這事，汪浩動念了25年，他開玩笑說：「還沒上班就想退休了。」可見他的殷切期盼。生於中國大陸上海，長年在英國 倫敦和中國香港從事金融業，汪浩是專業的股票經紀人（stock broker），負責推銷股票給歐美機構。

但他其實對歷史研究更有興趣，五年前退休，看中台灣 交通便利、醫療資源豐沛、可就近照顧家人等特性，決定和妻子蔡珠兒來台定居。

來台前一年，汪浩找來資深翻譯家林添貴協力，改寫20多年前在英國牛津大學撰寫的博士論文，出版《冷戰中的兩面派》，從英國角度闡述當時的對台政策。來台後，他延續對國際關係的好奇，頻繁上國史館找檔案，五年內推出《意外的國父》、《借殼上市》兩本書，為台灣梳理了近50年來的美中台關係。

汪浩上政論節目，倒是偶然。尚未出書前，他嘗試撰寫歷史文章投書網路媒體，結果被「年代向錢看」製作人陳凝觀一眼相中，找他上節目、分析國際局勢，從此成為固定班底。汪浩其實不喜歡台灣的政論節目，但這邀約讓他有機會練習，透過電視節目淺顯表達對議題的看法，讓觀眾理解國際關係的重要。兩年多來，除了偶爾因為安排旅遊向節目告假，他幾乎天天到攝影棚報到。

汪浩（左）與妻子蔡珠兒。（圖：汪浩提供）

為退休準備 建議年輕人買房

在汪浩眼中，老後的生活規畫遠比追求財富還重要，但他也不否認，健全的財務是基石。他說，以前銀行存款有18％，如今只有0.1％，現代人養活自己和父母更加困難，年輕人若要存錢為退休著想，他建議買房。

這項建議並非無稽之談。汪浩1999年剛出社會在英國工作時就選擇買房，當時只出了5％頭期款，剩下95％向銀行貸款，到香港工作也是買房自住。他說，買房對年輕人來說雖然困難，卻是最好的投資，因為風險小，有實用價值，自住可提升生活品質，長遠來看是筆財富。

汪浩指出，現在銀行大多可借到八成貸款，如果用25年攤還，一對小夫妻每月繳房貸的利息不超過薪水5成，應還不至於影響生活；從他經驗來看，買房會讓人更有紀律地儲蓄，為退休做準備。

汪浩小檔案

● 年齡：55

● 退休年齡：50

● 退休後最高興(期待)的事：和妻子到世界各地旅行

● 退休後最擔心和遺憾的事：身體健康，閱讀專注力下降

● 給準備退休的人一句話：活在當下