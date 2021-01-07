防疫戰將張上淳 壓力處理靠「排序」 紓壓靠「他們」

張上淳說，事情再多，一旦做了適當安排並一一處理，就容易冷靜下來。（記者杜建重／攝影）

每周在新冠肺炎疫情 記者會中，專家小組召集人張上淳面對記者四面八方的問題，從個案狀況、新病毒變異、出院標準，總是慢條斯理地、仔細回覆。而3、月疫情最嚴峻時，指揮中心更開設周六的「張教授時間」，固定向民眾說明個案狀況和疫情趨勢。

問題千奇百怪 做足功課才答

談到面對各方發問的壓力，張上淳表示，不是怕講不出東西，而是千奇百怪的問題都有，很多記者看到國外媒體的報導就會問，如果沒有背景資訊，就會有點為難。而且有些國外發表的學術論文，光靠外媒的報導資訊不足，還必須去將原本的期刊論文找出來研究，才有辦法回答突如其來的問題。

花這麼多時間準備資料，還要與指揮中心開會，張上淳還是台灣 大學的副校長，這麼多業務在身上，哪有時間休息？張上淳說，多數時候晚上10點回家，但回到家仍有很多訊息、聯絡事項不斷湧入。隔天會議也是很早開，通常7點半就得進辦公室處理事情。

疾管署署長周志浩透露，就算半夜12點打電話給張上淳請教防疫建議，張也都很有耐心地一一解惑。周志浩說：「張教授是來幫忙的，其實不用做到這樣，真的很感動。」

排定先後順序 就能冷靜下來

不管再忙，張上淳都非常重視家庭生活，這也是他的紓壓方式之一。他說，會盡量每周留一天給家人，一起吃飯、聊天、看電視，甚至出門走走。

記者會上，張上淳講話溫溫、慢慢的，周邊的學生、助理也幾乎沒看過他發脾氣。面對排山倒海的壓力，他都如何面對？張上淳自認個性不急躁，因此壓力處理還不錯，另一方面是歷經SARS、H1N1，再到現在新冠肺炎，已經累積許多經驗，所以一遇到狀況，能立刻調整步伐。加上當醫師時，解決病人的病症、向病人解釋，都需要耐心；臨床教學時，學生一批批來，必須一再重複指導，也造就張上淳不易發脾氣的性格。

張上淳認為，很多事情一起來的時候，排定優先順序非常重要，釐清哪些會議必須先召集、哪些可以慢一點，當然情況緊急的時候就要多線同時作業，一旦做了適當安排並一一處理掉，就容易冷靜下來。

身為中央流行疫情指揮中心的後盾，專家諮詢小組召集人張上淳回顧這一年，有辛酸也有壓力，但擔子雖重，他還是說：「若下次不幸再遇到疫情，國家還需要我，我一定願意再出來。」只是他笑說，「希望不要再參加記者會了。」

不管多忙，張上淳都會撥出時間給家人。右為他太太、台大醫學院眼科教授胡芳蓉。（圖：張上淳提供）

心疼兒遭圍剿 起因都是「他」

張上淳個性溫文，幾乎不動怒，但提到去年兒子因赴美被圍剿的事件，卻難得提高音量，為兒子抱屈。

中央流行疫情指揮中心去年2月底宣布限制醫事人員出國，但張上淳的醫師兒子因3月4日赴美旅遊，引起軒然大波。當時張上淳神隱，連續五天未出席記者會，指揮官陳時中聲援：「張教授的兒子出國並沒有違反相關規定。」

張上淳表示，3月初時赴美並未被禁，甚至連旅遊警示一級都不是。當時的規定是第三級旅遊警示地區禁止前往，若有特例需經過衛福部同意才可；第一、二級旅遊警示地區，暫緩前往，除非所屬醫院同意；若出國地點不屬於這些警示地區，則依各醫院人事規定。

依據台大醫院統計，3月初到中旬，出國的醫護人員超過40人。張上淳表示，這些人都不會被指責，「兒子被指責就是因為我的關係啊！」當時張上淳除了無奈，也覺得沮喪，「許多傳言也參雜許多假訊息。有人說我兒子爽去滑雪，但他提早回來，根本沒有去。」

家人顯然是因為自己的緣故才受到傷害和攻擊，張上淳覺得過意不去。面對不合理的攻擊，他說習慣自己忍受，調適的方式是讓自己沉靜，暫時離開這個環境（記者會），慢慢把心情平靜下來。「我不要當召集人就好了。」張上淳也曾萌生退意，在指揮中心和行政院慰留下、徵詢許多長輩意見後，他才再度「復出」，繼續專業地為民眾解說。