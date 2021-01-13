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集作家、收藏發明家、農民於一身 蔣敏全投入文史追夢想

記者劉明岩／綜合報導
彰化縣花壇鄉文史工作者蔣敏全蒐藏超過8萬個火柴盒，希望成立火柴盒博物館。（圖：蔣敏全提供）
彰化縣花壇鄉文史工作者蔣敏全蒐藏超過8萬個火柴盒，希望成立火柴盒博物館。（圖：蔣敏全提供）

彰化縣花壇鄉63歲文史工作者蔣敏全，集作家、收藏家、農民及發明家於一身，每一身分的篇章都引人入勝，隨著年齡增長，「沒事找事」，忙得更充實而快樂，生命也多采多姿。

蔣敏全從台北工專畢業，短暫在公賣局工作，再轉到一家五金工廠擔任廠長，不愛受羈絆的他，這是人生唯一在民間公司上班。1986年辭職，回家創業，從事五金加工專銷日本，隨後再做工業用紙包裝買賣。他說，幾乎每隔12年，他的生命歷程就要轉換一次。

蔣敏全10年前將外型就像蠟燭或熱狗的香蒲花加工，做成各種顏色的乾燥花、野花變成另類農業文創，在申請專利後，又回到農田，以「金滿燭」品牌推廣，每年供應全台20萬株切花使用，榮獲花壇鄉傑出農民。

蔣的父親是台灣火柴公司業務員，蒐集500、600個火柴盒散放在家裡，他投入文史工作後，認知到火柴盒的歷史，才真正迷上蒐集，迄今收藏的火柴盒超過8萬個，目前在台中南屯區公所成立台灣火柴故事館，供人觀賞。

不過文史才是蔣敏全的最愛，他特別喜歡做田野調查，已編纂了3個鄉鎮誌及村史，目前還在編纂新修彰化縣誌；他至今已發表了18篇學術論文，獨作或合寫著作15本，還3度獲得彰化縣磺溪文學獎。

蔣敏全沒有退休念頭，反而不斷在自我挑戰，打算明年爭取全國十大傑出農民獎、攻讀博士，一圓成立火柴盒博物館的夢想。

很多人退休後，總會認為卸下生活擔子後，應該像閒雲野鶴般，悠閒地過下半輩子。但蔣敏全認為應該培養興趣，持續追夢，人生才會過得優雅、踏實而精采。

蔣敏全說，過了耳順之年，很多人汲汲營營為退休後的生活規畫，夢想著無事一身輕，雲遊世界的自在。但實際上退休後，才知道生活依然是受塵俗凡事的糾葛，難得輕鬆。

他以自己為例，30幾年前走入了地方史的研究領域後，書寫許多名人仕紳的故事，發現餘生優雅沒幾人，盡看人世間生老病死的悲哀。為此，他給自己許下不退休的願望，要如許多老農民的一生寫照，奉獻給家庭與土地。

那麼如何不退休而優雅呢？他說，興趣的培養，是關鍵之所在，過了耳順之年，才知道過去的興趣，竟然是他不擔心老人生活的憑藉，過去走田野勤書寫，讓他的資料庫裡有不盡的寶藏，從來不知孤獨的滋味，也未曾有過心靈空虛的滄桑感。

「實踐是檢驗真理，最好的途徑。」蔣敏全說，從健康養生的哲理、人際關係的梳理、學問經濟的處理、人倫親情的理解、休閒旅遊的調劑到佛心相印的信仰，一切都秉持「參與就是一種成就」的信念，不斷的去實踐它，人生盡管是短暫的，卻是充實而精采。

退休 台灣 博物館

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