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傅聰：有文化為基底 音樂才有品味

中央社台北29日電
知名鋼琴家傅聰（左）逝世消息震驚國際樂壇。傅聰認為，「大家都是音樂面前的小學生，我只是開步較早，我是傳教士，我的宗教就是音樂。」圖為2009年10月傅聰在台北教導學生演奏技巧。（中新社）
知名鋼琴家傅聰（左）逝世消息震驚國際樂壇。傅聰認為，「大家都是音樂面前的小學生，我只是開步較早，我是傳教士，我的宗教就是音樂。」圖為2009年10月傅聰在台北教導學生演奏技巧。（中新社）

傅聰逝世消息震驚國際樂壇，他以一介亞洲黃皮膚之軀，卻能在西方樂壇成就一家之言，傅聰曾說受父親傅雷影響極深，「父親勉勵要做有文化、有修養的人，有文化修養，彈琴才會有一定品味。」「先做人，再做藝術家，再做鋼琴家」。

傅聰曾經在訪台記者會上表示，「現在很多年輕人動不動就說：我的風格如何如何，但我一輩子沒說過這樣的話，因為在鋼琴世界裡，沒有傅聰，只有音樂。」

傅聰認為，「大家都是音樂面前的小學生，我只是開步較早，我是傳教士，我的宗教就是音樂。」

晚年傅聰在音樂路上卻始終精進不懈，他每天睡早起早，7點起床，9點半練琴，生活裡不離鋼琴，不過卻飽受肌腱炎之苦，練琴與演奏都帶著黑色手套取暖。他說手指上其實都貼了膏藥，只有儘量保暖，血液才能流通。

傅聰說，技術很重要，「我花那麼多功夫練琴，就是因為手受過傷，手指條件不太好。」但光是手指在琴鍵上跑得飛快，不知所云也沒有意義，「鋼琴還重視音色控制、層次變化，這不是技巧，而是藝術。」

傅聰彈琴有自己堅持的品味，早年他以舒伯特、蕭邦與莫札特行走音樂江湖，70歲之後他偏愛海頓，他認為音樂家裡恐怕沒有人比海頓更懂得幽默，「莫札特的幽默笑中含淚，而海頓則是真正的幽默。」，傅聰說也許是因為他的年紀，「海頓音樂從農民土地中流露的踏實，清新，是我所嚮往的境界。」

過去訪台記者會上有許多精彩片段，傅聰總堅持不現場演奏一小段，這也讓邀請他訪台的老友許博允很尷尬。傅聰堅持「我這行又不是娛樂，我如果要彈，就是彈整個樂章。」傅聰一生精采傳奇，從此畫下句點。

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