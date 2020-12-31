17年還債上億 藝人周思潔：理財先理債

被稱為「理債女王」的周思潔說，無論面對什麼逆境，即使被打擊了，也要學會勇敢站起來。（本報資料照片）

60歲資深藝人周思潔2001年因被詐騙、公司大火與幫人做保負債上億台幣，花17年還光上億負債，自稱「真誠」是她從谷底翻身的關鍵，並且以自身經歷開設心靈成長課程，擁有上百位學員追隨，成為大家口中的「理債女王」與「心靈導師」。

談到理財概念，周思潔強調「想要理財需先理債」，她說：「不理財財不理我，大家都覺得理財很重要，但沒有人教過我們沒有負債是理財的第一步。」且要先評估自己的債務狀況，步步為營。

心態歸零 首先得不要負債

周思潔強調想擁有人生下半場財富自主，不要負債就是理財的第一步。

負債也分大中小三種：

小負債：負債小於一年收入

中負債：負債大於一年收入

大負債：負債金額大於三年的收入

其中最危險的就是「中負債」，「這時候要小心，再辦個卡刷一刷，很容易變成大負債。負債金額是關鍵點，要提醒自己不能繼續借，無論如何都不能用這些透支的負債，一定要量入為出」。

談到藝人澎恰恰負債台幣2.4億（約853萬美元）、宣布破產 ，引起外界譁然，周思潔表示：「事實上他已經在做一件對的事情。他會開記者會承認自己負債破產，只有這樣才能止血，地下錢莊就是看準藝人守信用、要面子，賺你的錢，這時候你要跟他談和解、算便宜，他都不會答應，宣布破產，才有機會談條件。」

她提醒「借錢還錢沒在還，那叫桶債」，置之死地而後生，「犧牲信用是不要害更多人，是為了早日東山再起 」，也讓親友們警惕不能再借他錢了。她說，現在澎恰恰仍是有固定工作與收入，法定收入三分之一用來還債，她也提醒澎恰恰一定要顧好自己的身體，「慢慢還，一定還得完」。

還清億債 計畫斜槓當網紅

2年前還清所有負債的周思潔，並不急著揮霍、犒賞自己，反而選在耳順之年推出新專輯「傻傻的花」，專輯造型加上錄音製作、發行、宣傳等費用，居然燒了一大筆錢，周思潔一語雙關笑說：「真的是傻傻的花（錢）。」

這首歌宛如周思潔的自傳歌曲，配唱時曾淚灑錄音室的她，感性地說：「每個人都應該有重來的機會，無論從事什麼工作，面對什麼樣的逆境，即使被打擊了，也要學會勇敢站起來，因為人生的舞台，只要你夠努力，就有精彩盛開的一天！」

她表示，自己是看遠景而非近利，「原本是希望藉此當成到中國 行走的名片，能幫助開課打知名度，也滿足自己愛唱歌的想望」，只是沒料到疫情打亂所有布局。

因而，她再計畫斜槓當網紅，辦個人頻道「人生就Lucky」，是結合心靈與各地風光景致的療癒型節目，透過網路傳遞正能量。受疫情影響，看到很多企業表示今年營收會減少，周思潔打趣：「我無法到中國授課，台灣也不能群聚，我收入是負300％，所以大家不要絕望，因為最絕望的人都還可以做這些事」。」

多元學習 珍惜健康正能量

儘管外界質疑周思潔僅有高中畢業的學歷，憑什麼當講師？她談到1990年尚未發生變故時，就體悟到學習的重要，插花、古典鋼琴、行銷規畫等都涉獵，投資 自己的學費超過千萬，而這也是她這輩子認為做最對的事情。

「我跟學生分享從不說大道理，而是透過每天紅塵裡發生的事分享想法」。她舉例，有些人欠債10萬元就充滿負能量，這都是因為思想未轉換，她常鼓勵學員，上天在她還爬得起來的時候給她考驗，不能浪費這個苦，活著就有機會，要用不同的態度面對挫折，才能從挫折中再度站起來。

人生經歷過大風大浪，周思潔自認物欲低，除了投資自己，她也發願想在台灣蓋成長學院，打造一個可以安定人心的環境，預計得存10年以上的錢。負債、存錢都為他人，她笑說：「貢獻也是我的快樂，我每天都很富足，內在很安定。」

周思潔談到這輩子做最對的事情就是投資在自己身上，光是過去學費就花了上千萬台幣，五年前曾去中國上行銷策略相關課程，四天花費58萬人民幣（約8.8萬），她說：「那老師講一句話，課程是一個入門票，上課除了有很多觀念，能夠參加這課程的都不會是一般人，大家會資源共享，彼此成為貴人。」

而這也是她所說的「不要看近利，而要看遠景」，此趟結緣也讓她有開拓中國市場的機會，且運用課程中的策略，讓她獲得更多倍回收，「做事不要只看眼前，要看中長期，不然格局會縮小，這錢只要花對了，收入就增加了」，儘管課程對外人而言宛如天價，但她卻直呼：「花對了！」

她也舉例，過去在秀場時，她自認不搞笑、人氣還好、也沒背景，所以必須比其他人更努力、投入更多，同期演出女星葉璦菱每一檔秀賺錢，會拿十分之一的收入去做禮服，而她則是在禮服上下重本，「我沒有她紅，但我很敢投資，希望在我能力範圍盡量做好，一檔節目下來服裝多貴啊。」「我從沒經歷過演藝圈潛規則，老闆也會觀察，發現我每次秀服都很用心，全台繞下來演出反而賺得更多，也賺到好名聲。」