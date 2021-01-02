文科女為愛踏入科技業 陳怡蓁重返藝文的第二人生

陳怡蓁提供小舞台給年輕藝術家演出。(記者陳立凱／攝影)

陽光灑落玻璃帷幕的日光室，綠葉招搖的楓香半掩不遠處的紗帽山，台灣 藍鵲輕掠水池間，停在櫻花花瓣造型的石座上洗個澡。

這時候，女主人陳怡蓁可能正在二樓「茱麗葉小陽台」上，思考著要不要扮成董永，偷走藍鵲仙女的羽衣；又或者正在日光室裡，像網美一樣開著攝影機，與趨勢科技或趨勢教育 基金會的同仁zoom meeting。

這位和先生張明正一起將PC-cillin防毒軟體打進全球電腦用戶的女強人，本來是文科女生，因為愛，走上了理科的第一人生，又在退下前線後重拾文學愛好，成為台灣文化藝術的重要推手。

「你年輕時在對的行業努力做了對的事情，用技術賺到了這樣的錢，我覺得那是上山。接著要幹什麼呢？」陳怡蓁說，「下山」的路更難走，如今夫妻倆各自投入想做的事，這就是完美的第二人生。

鄉紳家的長孫女

陳怡蓁在台大時是文藝少女。(圖：陳怡蓁提供)

陳怡蓁是趨勢科技共同創辦人暨文化長、趨勢教育基金會董事長暨執行長、華人心理治療研究發展基金會董事長，這一長串的頭銜，是當年剛進台大中文系的她也想不到的。

陳怡蓁出生在南投集集鎮的一個大家族，祖父當過省政府委員、父親選過南投縣省議員、母親來自鹿港書香世家，身為長孫女的她被一大家子愛護著。她13歲到台北與祖父母同住，成為金華女中改制國中的第一屆。

因大人們結緣很廣，常有送往迎來，南投鄉親到台北就會住到祖父家，身為大家族中的長孫女，13、14歲的陳怡蓁很早就會跟著大人接待，也訓練出她三教九流都能相處愉快的好個性。

儘管在台北長大，陳怡蓁對自己的定義還是「鄉下小孩」，每年都回集集祭祖，九二一大地震時，除了幫助鄉親外，也回祖屋整理出許多老照片，並在三合院的庭院中舉辦一場小型音樂會。

一心奔向文學的少女

「我從小好像寫文章就很受到肯定，就一直立志要讀中文系。」陳怡蓁國中獲全省作文比賽冠軍，有位老師每天替她特訓，盯著她抄道德經、唐詩、宋詞；高中時就被老師公開點名，是「班上唯一能讀好文學院的人」。

不過陳怡蓁也差點因文賈禍。高中時，一位同學因創刊物批評時政遭退學，陳怡蓁只是受邀寫稿，寫的還是小說、散文，順便「批評一下瓊瑤太糜爛」，也因此而被牽連，每天中午都被廣播叫去訓導處，餓著肚子排排站聽訓。但每當她哭著回教室，導師總是安慰她：「妳就是因為會寫文章才會這樣啦。」

這一類的事，讓陳怡蓁覺得自己一路上受到很多國文老師的鼓勵，更堅定往文學的路走。

不過陳怡蓁考大學時，先進了台大圖書管理系，就是放不下對中國文學的情有獨鍾，大二轉進中文系。一整個中國文學的世界在她面前，陳怡蓁瘋狂補修中文系大一的課，又貪心選了很多大二的課，其中，樂蘅軍的「中國現代散文小說選」對她影響甚深，真正心嚮往之。

中文女生陳怡蓁就是想寫作。

陳怡蓁如今大力扶持藝文演出。(記者陳立凱／攝影)

為愛轉向的第一人生

可是，陳怡蓁轉向了。她大笑：「為了愛情。」

都是愛情惹的禍。陳怡蓁大三認識讀輔仁大學應用數學系的張明正，那個年代，讀這個專業就是要出國、要走上資訊系的，「開始交往後，我就一直有這個壓力，要跟他一起去美國讀書。」

所以中文系女生大四選修了農學院很新的課程「Audio Visual Education」（視聽教育），留學就選了賓州天普大學（Temple University）的視聽教育。

但張明正彼時正在賓州的理海大學（Lehigh University），除了兩人間有火車一個半鐘頭的遠距外，他還擔心女朋友所處學區的治安、以及常常冒出來要護花的男同學。於是，陳怡蓁又為了愛情，轉學到理海，和男友一起讀Computer Science資訊，「我從一個文科的學生，放下我衷心熱愛的中文寫作，開始寫什麼COBOL那種電腦語言。」

怎麼都跟著走？陳怡蓁大笑：「倒也不完全說聽他的啦，因為我從小就很好奇、很想探險很想學各種不一樣的東西嘛。」意外的是，半路出家學電腦的Jenny Chen，居然抽象數學、抽象代數什麼都考第一，她也反省：「原來我可以讀理科。我們常會認定自己就是怎樣的人，我就是會寫作、我數學很爛，結果就忘了發展左腦，這實在是很可惜的事。」

與一直創業的先生同行

不只為愛文轉理，陳怡蓁也在張明正的創業路上一路同行。

畢業後，心懷創業夢想的張明正到紐約一家創業型的公司去當工程師，陳怡蓁原本在家帶兒子，後來也為先生公司接案寫database；兩年後，張明正應徵上台灣惠普的業務工程師，準備回台補足自己創業所需的業務經驗，一家三口從紐約搬回台灣。

陳怡蓁(右起)與母親和先生合影。(圖：陳怡蓁提供)

張明正在外面賣惠普的電腦，面對南部傳統產業的客戶，英文手冊就是不對勁，回家拜託老婆幫忙編譯一下。陳怡蓁二話不說，翻譯、重寫、編排完成，這讓惠普高層很驚艷，請她以接案形式替惠普採訪、編輯給客戶的刊物。

「我就從那時開始，有用到我的文字能力，又因為我讀過電腦，可以結合兩邊。」陳怡蓁說：「我開始覺得，我好像可以往這種採訪、寫作的路線去做，不一定要純文學。」也因為這個經驗，之後當先生自立門戶創業後，陳怡蓁除了幫忙行銷宣傳外，也在「家裡總要有一個人出去賺一點穩定錢」的想法下，進入天下雜誌。

陳怡蓁於是短暫地回到文字的世界，成為天下雜誌當時第一位非政大新聞系出身、還是已婚育子的女性，主要在高希均轄下編輯叢書，並負責發行季刊。直到3年後辭職，跟著張明正回到紐約工作。那時候，好不容易存下的錢，因為張明正花30萬從自創但被購併的華夏科技買回軟體鎖權利，陳怡蓁存款只剩5000美元。

1988年，張明正與陳怡蓁合創趨勢科技，初時萬分艱辛。她記得，常常半夜哄小孩睡了，先生才從公司回來，搖醒她大嚷：「妳怎麼睡得著，我們這筆生意做不成，公司要垮了。」但夫妻共患難也就這麼過來了。趨勢後來做出第一套PC-cillin，1992年全家搬到日本 開拓市場，而陳怡蓁一邊學日文一邊幫著事業，終於在創業10年後，趨勢於1998年在日本上市。

談及先生一路地創業，陳怡蓁始終支持：「有時候他是火車頭在前面衝，我必須踩煞車，可是基本上，我真的都是跟他同心奮鬥。」

她回憶，當年不乏台大男生追求，和張明正在一起，常被形容是「小姐與流氓」，他個性狂放，而她是一直被家人寵愛長大的好學生，交往的對象也是好學生，於是陳怡蓁會想：「我的前途就是這樣嗎？我都可以看到未來的人生了。那些台大男生就是會去當教授，我就是在家裡寫作，我要一直這樣子嗎？」

「碰到Steve（張明正），就是打亂所有的規矩。他根本不顧這種社會觀感，敢於嘗試、敢於突破。」陳怡蓁如今講來還是甜蜜蜜：「我跟他在一起就是想要冒險，就是想要嘗試不一樣的人生，不要再走那個很安全的、一直被保護的、什麼都可以預想到的人生。」

退下第一線 回歸本心

陳怡蓁前半生在科技業打拚，退下第一線後，現在正享受最愛的藝文生活。(記者陳立凱／攝影)

1998年趨勢在日本上市後，夫妻倆就想交棒了，從零創業，做到日本第一，在全球建立分公司，「覺得我們已經把創業的過程都走完了。」

但一直在台協助研發的陳怡蓁妹妹陳怡樺，2005年才決心接下執行長。張明正專任董事長，陳怡蓁先兼管兩年的人事，同時轉任文化長，是全台企業首見職務，主要在定調公司的企業文化，並把文化帶進公司，替這些一直走在理性思維邏輯上的科技人開一扇文化藝術的窗。

至此，「我終於可以享受享受自己的人生了，我真的很想回到我的文學去。」陳怡蓁終於可以專心回到她熱愛的文學與藝術了。

趨勢教育基金會辦了很多藝文活動，陳怡蓁本來就與蔣勳結緣很久，也幫忙林懷民把雲門舞集帶到日本演出，與白先勇的「牡丹幫」更是在崑曲復興路上幫了大忙。

陳怡蓁回憶，某次和白先勇聊起來，聽到「青春版牡丹亭」要到南京演出，她當下決定要率南京3、400名工程師去聽，「白老師說，我好像是天降甘霖。我根本不知道那時候他們經濟很困難，包場300多張票，就等於救了場。」

這「牡丹情緣」結下了，之後又回台公演，又推廣到美國、倫敦去。陳怡蓁說：「白老師常說，我們是有革命感情的。」這一群復興崑曲的藝文界人士，後來自封「牡丹幫」，常常聚會。

「我跟著白老師走了這麼多以後，回頭想想，我是不是也該幫助台灣的藝術人才，讓台灣戲曲也能夠走到全世界？」陳怡蓁付諸行動：「我們趨勢科技能為藝文界做什麼？我們跟人家不一樣的第一個就是科技，我可以用比較先進的技術去推廣文化藝術活動，我也希望把文化藝術推廣到高科技界。」

例如，今年年初，陳怡蓁帶著國光劇團的京劇武生與國樂樂手，出席趨勢科技在橫濱舉行的年度全球業務員大會，在來自60餘國的2000多人面前上演「三岔口」。這場演出大受歡迎，後來又至東京去，英國、加拿大等地也提出要求，可惜因新冠肺炎疫情發生，全部取消。

陳怡蓁為文學劇場粉墨登場。(圖：趨勢教育基金會提供)

受疫情影響的活動，還包括基金會慶祝20周年將舉行的20場演出，本為了推薦台灣優秀的年輕音樂家與戲曲演員。陳怡蓁當機立斷，將活動規模縮小，就在明怡大樓的攝影棚，連續10周的周五晚上以三機直播，打開live侷限，連海外觀眾都等著上網看。

「我現在可以把過去所經歷過的、學過的都整合在一起。」中文的、視聽教育的、在美日生活練就的語文能力，創業以來累積的人脈、又因為身處在資訊業，更早能抓住趨勢和技術。陳怡蓁也與陳義芝合作「趨勢經典文學」，文學結合戲曲，讓文學立體化，從2012年推出「東坡在路上」，兩人粉墨登台講解蘇東坡的生平與詩詞，同時搭配舞蹈、音樂等不同藝術形態，加上後來陸續推出杜甫、李白、陶淵明、屈原共五位詩人，以及以朝代介紹的「大風起兮」漢代文學劇場。

陳怡蓁開創趨勢影音平台，不只有上述內部各種文學與藝術的講座、演出影片，還有她在中廣已經做了十年的「藝文有影fun輕鬆」，許多藝術團體也來洽談上架。甚至，為了做公益，陳怡蓁與張明正買下羅斯福路上一棟大樓，取名「明怡大樓」，整合原本散在兩處的旗下公益單位，供張明正「若水」社會企業、趨勢教育基金會與華人心理公益使用，有攝影棚、錄音間、有舞台、有心理諮商室，有體貼身障的空間設計。

陳怡蓁與蔣勳感情深厚。(圖：陳怡蓁提供)

被藝術與山居包圍的生活

陳怡蓁現在被所愛的事物包圍著。家裡掛著中島千波的櫻花畫，解不能去日本賞櫻的渴；還有黃春明畫的野薑花、蔣勳的池上風景油畫、奚淞為一室帶來靜謐的禪畫與白描觀音，還有董陽孜的「正心」，作家李渝感謝她安排台大講座所贈予的淡水素描，以及在羅東聖母醫院募款義賣上買來的陳澄波畫作、文訊拍賣時入手的臺靜農墨寶。

陳怡蓁家裡掛著作家黃春明的畫作。(記者陳立凱／攝影)

陳怡蓁所有的藝術收藏，都不是為價值而收藏，都是因友情或機緣。而書架上，滿滿的是文學書，還有與親人朋友的合照，以及各種小玩意，窗台上一列音樂盒，則是童心未泯的她出國時的戰利品。

在這請來日本設計師打造的陽明山山居中，看著書房山景、樹影的季節更迭，偶爾彩虹像是直接落到書桌上來。2005年搬來時，陳怡蓁正陷在父喪的悲傷中，是山居治癒了她。

回顧經歷，陳怡蓁說：「充滿了驚奇，不可預料，是我從來沒有想像到。」她原先給自己規畫的人生，就是當作家，沒想到一腳跨入高科技業，至今32年，回過頭來，又用在科技業得到的資源，幫助她真正熱愛的文學藝術。

「我後來覺得，可能上天賦予我的使命，不是自己去從事藝術文化的工作，因為我也沒有那麼高的才華。」陳怡蓁笑說，自己也出過幾本書，文學心願已了，「人要用自己所長去做更大的事，我現在有這樣子的資源，我可以去幫助年輕的藝術家們，讓他們被看見。對我來說，這是更滿足的事。」