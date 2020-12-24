家鄉少一家書店…哲學教授拿退休金圓夢

哲學書棧以人文、哲學等書籍為主，有研究生慕名挖寶，呂健吉也樂於分享藏書。（記者張議晨／攝影）

有一筆退休金 會想怎麼做？宜蘭縣61歲的哲學系退休教授呂健吉，年輕時懷有「書店 夢」，三年前退休後，他將大筆退休金投入「圓夢」，在家鄉開起小書店，為礁溪溫泉區添了些許人文風景，他說，藏書放在書架，不如分享出去，「我每天都很快樂！」

呂健吉曾任華梵大學哲學系主任，58歲從教育 界退休，從小在礁溪長大的他，感慨家鄉缺少一家書店，退休後的他，捨去遊山玩水的悠閒生活，選在礁溪鄉的黃金地段，打造起自己的心中的夢想書店。

許多人好奇，為何投入退休金，開不太可能賺錢的書店？呂健吉說，他熱愛哲學也愛閱讀，開書店是他年輕時就有的夢想，「書放在書架也是放著，不如分享出去」，何樂不為？

只看不買 他也歡迎

書店取名「哲學書棧」，免費參觀，有鄰近佛光大學生，將書店當成圖書館，一坐就是一下午，不買書也沒關係，外縣市研究生有人慕名而來，買書，也與呂健吉談起哲理，找找研究方向。

營業時間裡，呂健吉就坐在店裡中央，不把自己當老闆，反而將自己當成「哲學諮商師」，想找書，或是分享生活，他能以哲學論點解惑。他形容，書棧與其說是書店，倒不如是他與顧客對話的哲學空間。

現在呂健吉的精神，全都放在哲學書棧上，呂健吉說，退休後的他也是在「教書」，面對的是每天不同的客人，可以向他們分享哲學，每天看書、交朋友，退休後的生活，比教書還要快樂。

呂健吉從教職退休後轉開書店「圓夢」，整個退休生活讓他有40多年完整時間規畫，他將退休生活定位為「重啟」人生，即便收入少很多，但工作已經告一段落，至少不用再以收入多寡，來看待未來生活。

退休生活 重啟人生

「沒有規畫的生活，老得很快」，呂健吉說，到了退休年齡，雖然少了經濟上的重擔，但突然失去工作重心，人反而會老得快，畢竟跟過去生活差距太大，這是需要適度的調適，因此，預作退休準備，是他認為許多人都應該認真面對的課題。

呂健吉以自己的例子舉例，書店是從他年輕到退休前就有的計畫，因此他很早就設定目標，為自己的退休生活預做準備，並非退休後才開始規畫，那樣不僅太慢，體力、心力不如前，反而還會擔心跨不出去而卻步。

呂健吉說，他身邊有很多好友，因為對某些事物感興趣，退休前就預做規畫，設定好目標後，離開工作就可以「重啟」人生，他也是如此。

呂健吉說，不管人生哪個階段，經濟仍是首要問題，步入退休年齡，雖然少了家累、房貸，可過理想的退休生活，但若想要退休後圓夢，除了做好規畫，經濟面也要顧好，畢竟最後仍要面對經濟上的現實問題。