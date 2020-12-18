練得一身肌肉！李濤得意：不拖累兒孫 不腰痠背痛

李濤靠練肌力存老本。（記者蘇健忠／攝影）

「用力打沒關係！」對於一身肌肉 ，資深媒體人李濤顯得相當得意，挺著肩膀、小腹，要我們使勁地捶打大手臂肌群、核心肌群，貨真價實的硬肌。重訓加復健的徒手治療，困擾多年腰痠背痛、脊椎側彎也不藥而癒。

「有肌力才有活力！」李濤說重訓理由很簡單，就是不想拖累兒孫，努力把身體搞好。增肌減脂，練好核心肌群，累積健康老本。

李濤表示，接下「2100全民開講」主持人一職後，一坐就是20幾年，加上姿勢不正確，脊椎嚴重側彎。有時現場節目結束後頭暈，一量血壓 ，竟直衝180。

離開電視圈時，他做了高階全身健康檢查，報告結果幾乎滿江紅，醫師提醒，再這樣下去，可能一身病。重訓讓這個預言沒實現。

一次重訓時，他使勁做著「引體向上」，一位年輕人過來跟他打招呼說你是濤哥吧，我們都對你非常尊敬。李濤正高興，年輕人接著又說，您這麼大年紀還每天都來運動，真了不起。李濤說，就這一句，讓他大爆發，現在一口氣可引體向上七八下，面不改色。

李濤建議，上班族一定要抽出時間運動、重訓，工作不見得有回報，但持續健身 就一定有收穫，早些為自身健康存摺做準備，「把身體練好，全力奉獻公益」，創造人生新高峰，健康精采。