印花樂3女孩 翻轉布料 織出台灣魅力

印花樂由邱瓊玉（左起）、蔡玟卉、沈奕妤共同創立。（記者陳立凱／攝影）

綠色交織橘紅，台灣 小吃與花卉，帶點舊時光氣味的圖樣被繪入布料，成了眼前的餐墊、包巾布和筆電包。大稻埕路牆邊，從拖拉著三輪車到文創商店錯落在車陣之間，時光荏苒，成就了「印花樂」12年來的創作基底。三個女孩，從嘉義高中美術班相識，攜手北上，帶著炙熱眼神來到大稻埕，拾起布料，用細膩的思維和雙手，織出新舊時代的風華。

印有台灣小吃的餐墊受到許多外國觀光客喜愛。（記者陳立凱／攝影）

追尋台灣形象

「印花樂的起心動念，來自我們對世界舉手了兩個問題。」席地坐在榻榻米上，印花樂創辦人邱瓊玉、沈奕妤、蔡玟卉，倚著自家出品的懶人靠墊，宛如回到學生時期，時而笑談各自想法，時而嚴肅回想創業維艱。邱瓊玉口中的問題，出現在被金融海嘯襲擊的2008年，也是三個女孩畢業的那一年。

彼時的台灣，文創、新創概念都尚在萌芽中。「當時不要說設計創業，光是年輕人創業的風氣，就跟現在完全不一樣，但那也是一個起始點。我們一直覺得台灣下一階段應該要有自己的品牌，也想創造出屬於台灣的圖案。」

就這樣，三個美術班畢業的女孩，結合了彼此的版畫、設計、紡織專長，用圖案和織物，試著找出台灣精神。「但尋找到後來，我們發現沒有標準答案，因為所謂的台灣特色，就是多元跟尚未被定義，包含台灣人自己也是。」隨著時間，三人逐漸摸索出印花樂「多元」且「彈性」的風格，也成了布料文創的先行者。

三人和永樂市場的布商們培養出好情誼。（記者陳立凱／攝影）

自學成領導者

「我們當時分工其實是猜拳決定的，我猜最輸，只好負責財務了。」戴著圓框眼鏡的蔡玟卉笑了笑。掌管印花樂關鍵的財務策略，她卻不避諱談及大學指考時，數學只拿到12分的過往。「那時候考美術系嘛，不用看數學成績，就直接放掉了，但我現在只要有機會跟學生演講，都會提醒他們，不要放棄任何一個科目，不然它以後就會逆襲你。」

玩笑話背後，學美術的三人耗費多年自學財務與經營，只為撐起組織因日益龐大所伴隨而來的專業挑戰。除了投入設計，她們花大把心力上課、進修。幹練的邱瓊玉挑起營運銷售重責；靈活的沈奕妤從設計第一線到主導品牌形象與行銷策略，結合善於分析財務數據的蔡玟卉，三人去年順利以完整提案，說服設計電商平台Pinkoi入主投資。

在各自耕耘的領域分進合擊，從第一線的設計者，成了統御企業的領導者，三個女孩用己力，終將當年的小小店鋪，擴展成如今的大型文創品牌。

愛大稻埕南部味

談起印花樂，多數人總能直覺連結到大稻埕。繽紛的文青小店，坐落在老舊街區裡，夾在南北貨、中藥店間，搶眼卻不違和。「我們一直覺得大稻埕很像台北的南部，有濃濃的人情味，也保留這個城市以前的軌跡，加上這裡是核心的布料集散地，有很多很厲害的商人，他們經歷過紡織業最輝煌的時期，有太多能量是我們可以吸取的。」

然而，十年前初來乍到，名氣尚不響亮的印花樂，午後店內總是空蕩蕩，讓周邊的叔伯阿姨們關心起三個小女孩的生計。「他們都已經做生意做很久了，看我們就覺得很可愛，好像還在扮家家酒這樣子，常常擔心我們活不下去。」甚至曾有熱心的街坊婆媽拿食物來援助，「她們會直接探頭進來說：『恁安內可以嗎？』」憶起初創業的人情記憶，三人忍不住笑了起來。

隨著大稻埕重拾觀光 人潮，加以持續開發出不同類型的布織產品，三人穩紮穩打，用細膩多彩的風格，為生活裡的食衣住行等用品賦予獨特質感，受到各地文青追捧，也吸引眾多國外粉絲。

2014年，她們決定前進高雄展店，後更在東京開設實體店面，儘管最終因日本 主事業體的問題而被裁撤，卻因此得到機會，轉入日本大型設計店鋪LOFT販售，在日本開展出忠實顧客群。

印花樂曾於日本東京開設實體店鋪，吸引諸多粉絲朝聖。（圖：印花樂提供）

推廣生活的味道

「我們一開始只是單純想從擅長的布料創業，但隨著台灣老的價值、舊事物的價值慢慢被重視，加上大稻埕這裡很多合作很久的老布商，陪著我們從量很少開始做，一路一起精進創新。能走到現在，真的是很多幸運累積而成。」

也就在走到第十年時，三人認為，印花樂的精神不應只停留在織品店鋪，因此去年初，以「共創」為理念的「印花作夥」應運而生。「我們一直很想把店開在迪化街主街上，在一個很有味道的歷史建物裡頭。去年很幸運，剛好看到一棟街屋在出租，就決定頂下來開旗艦店，不只有印花樂的商品，而是把我們的生活態度，轉化成讓大家實際體驗的生活空間。」

在這裡，有商店、有手作教室，也有專注研發台灣茶飲、甜點的COFE實體店。天井裡，有光，有布料與咖啡交織而成的溫度。「我們希望客人進來後，可以在裡面花上至少半天的時間，去體驗或享受整個空間帶來的氛圍。也希望能彼此帶動，讓不同的文化交流、共生。」

當年踏出校門口，還有些懵懂的女孩們，走過12年光陰，不僅長成品牌推手，更讓「台灣的印花樂」走入國際，成為「世界的印花樂」。可貴的是，女孩們眼底仍閃著當年對設計和生活的熱愛。下個十年，她們期望能走入更多世界角落，採集在地材質、織法，繼續傳遞生活的味道。