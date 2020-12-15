在社運者之間成長 唐鳳：關心社會議題 是自然的事

唐鳳面對鏡頭相當自在。（記者陳立凱／攝影）

「我應該沒有遲到吧？」約好下午四點，唐鳳一分不差自書櫃旁的小木門走出，木門隱身在辦公室裡，就像通往斜角巷前的破釜酒吧入口。寬鬆黑長褲與一頭黑長髮，讓她自出場就像魔法小說一般。

這天約在行政院政委辦公室，和平日上班地點「社會創新實驗中心」的活潑氛圍不同，院會裡制式的長廊與紅毯，讓唐鳳宛如意外降落在此的外來物種。「社創中心才是我工作的地方，這裡比較是方便各位採訪收音的棚。」訪問期間，她同步請人架起攝影機全程錄影，「這是我唯一的要求，你們錄影，我也要錄影。」

所有談話透明化、完整逐字稿上傳網路供民眾檢閱，是她接任數位政委以來的堅持。前些日子，日本 樂團因對唐鳳提出的「增幅（Amplify）」一詞深感興趣，將談話片段創作成樂曲，她也樂見其成。「我已經說過不告任何二創的人了，看了那MV也覺得很有意思，有點『駭客任務』的感覺。」總是溫潤而來者不拒，唐鳳始終掛在嘴上的「開放式創新」，確實內化在她對待萬事萬物的態度中。

唐鳳面對鏡頭相當自在。（記者陳立凱／攝影）

樂於回應網友召喚

四年前獲林全邀約入閣至今，唐鳳特殊的背景與開創的數位政績，讓她成了討論度最高的政務官，她聞言卻秒回「不不不，討論度最高的是我們陳時中指揮官，這個是有數據支持的。」8歲自學寫程式、16歲創業，擔任過蘋果等多間公司顧問，33歲退休。外界對唐鳳總有異於常人的想像，她卻淡定回應「其實我十幾歲就開始工作，這樣算也快20年，33歲退休應該是正常的。」

面對日本網友將她捧為「天才IT大臣」，稱號跟著紅回台灣，她再笑說，「我們畢竟不是君主立憲國家，大臣是日本才有的職位，對我來說那就像是跟我同名同姓的動漫角色。在台灣，我還是數位政委，也希望大家用這職位來了解我的工作。」

擔任政委以來，唐鳳每日朝七晚七。清早六點在家醒來，做的第一件事是打開電腦，「看看我睡著時有誰在網路上召喚我。」從臉書、PTT到各網站，都可見到唐鳳親以本人帳號回應提及她的貼文。「我在瀏覽器有個頁籤，就是Google 自訂搜尋最近一小時提到唐鳳的網頁，只要我覺得我有貢獻的，我就會跳出來回個幾句，那是我的嗜好跟興趣。我Email也都是親自回，回完才睡覺。」

但高關注度不可避免仍為她的生活帶來改變。「最大差別應該是，以前我走路上班只要12、13分鐘，現在要多個5、6分鐘，因為中間總是有些朋友會來合照、簽名等等。」來者不拒，在鏡頭前比出「星際爭霸戰」的「瓦肯舉手禮」，可以想見仁愛路邊的合照盛況，「所以現在我都早一點出門，不要遲到就好了。」

若無外務，唐鳳多會待在社創中心進行會議或與眾人互動。（記者陳立凱／攝影）

拆掉官民之間的牆

跟著唐鳳走進社創中心，這裡是前空軍總部。揚棄過往軍事基地那封閉高冷的圍牆，主空間裡是充滿幾何感的裝潢，陽光自孔隙間灑落地面，明亮溫暖。「很謝謝鄭麗君部長在她卸任前，把圍牆全部拆光了，現在從外面看起來，就像一座新的公園，每天都有朋友們在這裡走來走去，聽音樂、看表演，從建國花市也可以直接看到我的辦公室。所以我現在很開心，上下班都用走路的。」

社創中心裡方正的小辦公室，是唐鳳一周耽溺六天的工作基地，她每日在這進行至少七場國內外視訊會議，探討各式議題。其餘時間，也參與外界合作的直播或論壇。每周三，她更開放一般民眾預約，帶著想解決的社會問題和想法，向她「問診」。

「所謂社會創新，就是眾人之事，眾人助之。當民間有一個更好的主意時，政府不能有面子問題，應該要盡全力幫忙。」她以前陣子聲名大噪的口罩地圖為例，「那是吳展瑋做出來的，我只是擔任媒合協助的角色，說服政府支持，而不是去阻擋想法。」工程師吳展瑋因為開發地圖欠了Google台幣60萬，「我們就想辦法跟Google談判，最後Google免了他的債，如同他也免了我們的債。」

她直言自己對社會議題並沒有「非完成不可」的使命感，這也讓她在看待工作時，沒有壓力，反而總覺得有趣。「我並沒有自己想改變什麼，我想做的就是把那堵牆拆掉，讓任何人有新想法，都可以透過視訊或面對面和我討論，大家一起來解決問題。」

唐鳳(中)與芝加哥僑胞座談。（本報資料照片）

睡眠是工作的開始

天天面對不同提案和諮詢，唐鳳腦中的CPU照理應是時刻高速運轉，她卻透露，工作其實是她的休閒時間，睡眠才是她工作的開始。「我通常會在睡前看需要看的文件，醒來後想出一個新的主意，如果問題特別複雜，那我就要睡滿九小時。所以我如果說加班，那意思就是我那天睡得比較久。」

夢裡的唐鳳做些什麼呢？「在夢裡全身都是放鬆的，事實上那就是一個不斷懸浮的狀況，雖然對我來說是想出解方的過程，但壓力也可以同步釋放，所以我從來沒有失眠問題。」多年來的冥想訓練，也是助力之一。「像現在我很認真聽你講話，但我一面也專心注意自己的呼吸，有點類似神遊，這其實就已經是一種冥想。」

儘管睡眠對唐鳳至關重要，但自4歲起得知自己罹患先天性心臟病後，她便已有了「每天都不一定醒得來」的覺悟。「所以我每一天就是過好那天的生活，沒有覺得說明天一定會怎麼樣，或昨天怎麼樣，因為我昨天已經把Email回完了。」

淡淡笑了笑，儘管如今心室中膈缺損已經手術治癒，但兒時對「生命終有時」的體悟，讓她的人生觀早早較同齡人來得超脫，並深植心中。

在唐鳳最愛的電影「異星入境」中，外星人降落地球，試著讓人類理解時間其實是非線性進行，所有事情都可能只是一個循環，因此我們能預見自己的一生，看見那些已經歷過、又將再次經歷的苦難與快樂。「但就算能先看見這些，我也不會做出什麼改變，就像明天如果是世界末日，我今天還是會坐在這接受訪問。」

唐鳳(中)經常參與各種論壇與議題。（本報資料照片）

從民怨出發做開發

對唐鳳提問，就像將問題輸入沒有頻寬限制的網站，讀取的那一刻便能得到回應。面對龐大的專業與非專業問題，她總是不假思索。「其實所有東西只要有符號化，而我在接收時腦裡不預下判斷，只留下視覺印象，加上那天有睡夠，確實是能達到過目不忘的程度。」

她謙稱這並不是神力，而是自己對符號特別敏感，加上社創中心裡有來自各部會的專家進駐，「我有任何領域的問題，打開門就能找到人問，這些都是我的養分。」

或許是唐鳳坐鎮，也或許是開創了有別於傳統組織的工作方式，從內政、教育 、文化到法務，社創中心成了政府各部會人才爭相借調進入的單位。「只要是跟人民有關的社創相關部會，都會各派一位朋友來我的辦公室，也因為他們都是自願來的，所以每個人都非常有衝勁，也很願意去做跨部會溝通。」

在社創中心，唐鳳不設KPI、考績交由同仁自己打、想做什麼題目就自己「挖坑」，再自行說服部會合縱連橫，最終把做法端出來。「好比我們每年會請30個見習生來這邊，將他們所有看不順眼的現況提出來，再試著解決。從故宮電子票券入場到一站式登山服務，甚至是難用到爆炸的報稅軟體，簡單說，就是從民怨出發的一種開發。」

從個人創業到進入政府機關，唐鳳沒有猶豫，反而試著將創業思維帶入。「我都說這叫『組織內創業』。當時我跟林全老師雙向面試時，就有先說我雖然當政務委員，但我講的每句話還是建議而已，如果部長覺得不OK，就不要參採，我不督導任何部會或去下命令。他說沒問題，我才加入。」在唐鳳帶領下，社創中心成了議題解方孕育地，也讓民間人才有了發揮實力的空間。

唐鳳(左)和弟弟唐宗浩皆透過體制外自主學習。（本報資料照片）

科技不會摧毀人類

從電腦程式入門，唐鳳的人生算是以科技敞開，甚至發跡。如今她和眾多人才合作，繼續以科技解決社會問題。入閣前曾跟著追過影集「黑鏡」的唐鳳，面對劇中將科技描繪成摧毀人類的工具，她有不同想法。

「大家都知道我把AI叫Assistive Intelligence，就是輔助式智能。如果你有一個助理，那這個助理的價值觀必須跟你一致；當他做的判斷跟你的利益有衝突，他就必須對你給出交代。」她認為只要遵照這兩個原則，「黑鏡」或AI摧毀人類的好萊塢式結局就不會出現。「我都說『宅』心仁厚，多數開發者都是立意良善的，不會說一定要去害這個社會。」所謂的黑客精神，便是如此。

儘管對科技抱持樂觀態度，也相當倚賴，唐鳳私下仍有復古一面。「我現在主要用的手機其實是一台Nokia 8110啊，裡面還有貪食蛇。」平日裡，她也偏好閱讀文字勝過觀看影片，「對我來說閱讀的速度遠高於視聽速度，因為閱讀時我們腦裡不會發出聲音。另一方面是我入閣後變很忙，也沒空直播玩『還願』或『黑鏡：潘達斯奈基』，只能把網友寫的劇情梗概看完。」逗趣回應之間，仍可見到她對網路熱潮的掌握。

夕陽西下，唐鳳步出辦公室，走進社創中心附近的全素餐廳，她總在這裡吃完晚餐再散步回家。一周工作六天，唯獨周日，是她固定留給父母親的家庭日。「我每個禮拜天固定會回淡水，去陪我爸媽跟老人家。」當然，還有養了多年的貓狗。

唐鳳母親李雅卿在體制外努力教育改革多年。（本報資料照片）

當下就是最好世界

父親唐光華、母親李雅卿，是唐鳳生命裡極為重要的角色。在唐鳳小小年紀被同學霸凌的時光裡，是母親抱著她閱讀、排除眾議讓唐鳳在家自學，甚至嘗試體制外教育。11歲和父親居住德國的時光，則讓唐鳳接觸到許多六四流亡人士。「可能是從小在這些社運者中間成長，看到他們著重的都是公共利益，而不是個人利益，關心社會議題對我也變成自然的事。」

談及8歲時在學校遭受的霸凌往事，唐鳳說自己早已釋懷，沒留下太多陰影。「我8歲時主要是不了解為什麼小孩會那樣，所以看了一些發展心理學的書。書裡就解釋，那是因為硬式教育造成的成就壓力，加上他們的父母有成就焦慮等等，一旦了解這些狀態，就比較能同理他們，所以我9歲、10歲時心裡就沒什麼芥蒂了。」

如今的唐鳳也鮮少發脾氣，面對各種發問總是耐心以對。「我當然還是會有情緒起伏的時候，尤其當別人很憤慨地跟我抱怨或是分享難過的事，我也會覺得心跳變快，甚至會有想哭的感覺。」但她將自己當成一只容器，盛載別人的情緒，卻不因此翻覆。「我不會覺得那個情緒就是我的情緒，我會透過傾聽慢慢讓自己平衡回來。」

走過屬於自己的黑暗，若有機會遇見當年躲在房裡發呆哭泣的自己，39歲的唐鳳說，「我想告訴她『萬事萬物都有缺口，缺口就是光的入口。』」就如灑落在社創地面的點點陽光，終能穿越那些試圖阻擋的障礙，透進自己想給予的溫度。如她面對心中的理想國，看見的也是光，「我很相信當下這個世界，就是目前有可能的，最好的世界。」站在缺口透入的光暈前，她瞇起雙眼，溫柔而篤定。