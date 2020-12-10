21歲就創業…林之晨從網路轉戰電信 編織台灣夢

林之晨對以科技改變台灣未來有許多想法。（記者林澔一／攝影）

「我想一開始確實有很多人都在等著，要看這總經理有沒有料吧。」越過辦公桌，林之晨喚醒平板中的智慧助理，音樂聲流瀉而出。一旁落地窗映著櫥櫃上的無敵鐵金剛，那是林之晨眼中的台灣 大哥大 。

林之晨收集自己出席APEC等重要會議的證件。（記者林澔一／攝影）

經驗值零當總經理

去年4月，他以電信業新人之姿接任總經理，從「快速大於完美」的網路業轉入動輒上百億預算的電信業，受命在保守謹慎的企業文化裡，闖出轉型之路，卻又不能撞毀大船基底，讓他自嘲「簡直就像外星人降落地球，所有遊戲規則都得重新適應。」

但這一年來，從5G頻譜競標、基地台建設，到讓台哥大擴展觸角，投資影視產業、扶植新創公司，作風鮮明的林之晨邊走邊調整，在這塊行之有年的電信疆土上，逐漸站穩腳步，也種下了讓人期待的前景。

42歲的林之晨敢言敢衝，話裡行間自信明快，不吝將心中願景說出的個性，讓他在步步為營、小心翼翼的電信業裡，成了格外顯眼的存在。他坦言接任前九個月，都在想著怎麼和員工磨合。「我從不覺得『電信業最年輕總經理』這頭銜是光環，裡面應該有褒有貶。像我剛來時，很多人都會強調我『經驗值零』，可能還有人覺得我像個只會畫大餅的政客。」

但進入電信業前，林之晨早在變幻莫測的網路業裡棲身20多年。從隻身一人，到帶著團隊衝鋒陷陣，快速掌握各界脈動，讓他培養出膽大心細的特質，面對各式黑天鵝、灰犀牛效應，總能迅速提出策略因應。「在網路業我們的文化是，先把產品推到市場，看市場反饋再來修改。就像Facebook那句座右銘『Move fast and break things.』：打破陳規，快比完美更重要。」

進入電信業後，林之晨沒有讓這股特質被保守的環境沖刷殆盡，但文化差異著實讓他費了番工夫適應。「這畢竟是一家台灣市值前15大的公司，它又已經是20幾年的行業，今天這個棒子交到我手上，預設要幫助這個企業轉型，怎麼在既有文化和成就裡做突破，確實是一路以來比較有挑戰的部分。」

兒時的林之晨(左)與母親林靜芸。（圖：林之晨提供） 林之晨(中)與父親林芳郁(右)。（圖：林之晨提供）

報復心態不當醫生

出身醫師世家，父親林芳郁、母親林靜芸皆是醫界響叮噹人物，林之晨卻早早就將醫生一職從人生藍圖裡抹去。「其實是一種報復心態啦，因為我到七歲前，都是被丟在外婆家的。」他笑說，小時候看著「星星知我心」、「媽媽請您也保重」，都會將自身代入，「就覺得自己像被爸媽遺棄的小孩，每天在外婆家都是哭著睡著的。」

這段七歲前的生活，讓當時的林之晨暗暗決定，「以後我如果有小孩，一定要花很多時間陪伴他們。」彼時父母忙碌的身影，讓他失去對醫生工作的憧憬，但與祖父母一塊生活的過程，卻讓他得到日後踏穩創業路的珍貴特質。「我的外公外婆有點像是我的養父母，我很多價值觀和性格，都是承襲自他們。」

林之晨的外公也是醫生，畢業自東京帝大（現東京大學），後任職台大醫院。外公生性好學浪漫，讓林之晨潛移默化成對新事物有著滿腹好奇的孩子。「我外公是那種領了薪水後，在路上看到有人賣全套大英百科全書，會把一整個月的薪水全部拿去買，只因為他想研究世界各地發生了什麼事情。」

相較外公的熱情，外婆相對內斂細心。「我外婆念的是日本昭和女子大學，其實就是家政大學，所以她總是把家裡處理地有條不紊。」從家中整潔、祭祀到診所財務，林之晨自小就跟著外婆幫忙，讓他的性格多了謹慎。即便步入青春期，行徑上也有所分寸，「當然曾經很叛逆啦，但因為外婆的教養，真的太超過的事我也不會去做。」勇往直前卻懂得慢下腳步，兩方特質，終形塑出眼前的林之晨。

早在大學畢業前，21歲的林之晨就和同學開始創業，但會走上這條路，他認為完全是時勢使然。「我大三升大四那年是個很特殊的時代，第一次的.com盛世出現，我們算是運氣好。」當時的他和學長、好友一塊創了「哈酷網」賣電腦，直至遇上.com股災，一群人快速因應，轉型為軟體公司「碩網資訊」，投入知識管理跟人工智慧，「那公司到現在還在營運，算是滿成功的。」

只是，在1999年的社會氛圍中，創業始終不被視為是份工作。「對我爸媽來講，創業就是失業，他們會覺得你是不是找不到工作？好像三餐都沒個著落。尤其我媽，一直非常擔心我。」怕兒子畢業就失業，林靜芸當時甚至曾為了就讀台大化工的林之晨，投資鄰居開設的工廠，「他們可能想說我這樣畢業後，至少有個工廠可以去上班，沒想到我還沒有畢業那工廠就倒了。」

林之晨(右二)大學時期與同學參加網路程式競賽並獲獎。（圖：林之晨提供）

創業絕不代表失業

憶起父母當年的緊張模樣，林之晨忍不住笑了出來，「一直到去年4月，我媽媽才覺得她兒子有了點成就，終於有一家公司願意付我薪水。在那之前，她總覺得她兒子就是個社會邊緣人，老是在做一些大家聽不懂的事。」但當上爸爸後，林之晨也開始能體會父母的心，「尤其是在美國 創業時，有了小孩，就發現要兼顧工作和家庭有多不容易，也比較能理解以前的他們了。」

在紐約的那幾年，林之晨捨去投身華爾街的機會，選擇和同窗憑己力開創新事業。那是2006年，林之晨再次躬逢其盛Web2.0浪潮，見證YouTube以16.5億美元身價被Google併購；Facebook剛崛起，成為校園社群龍頭，所有科技人都在想著要創辦什麼樣的社群網站。「剛好我那兩個MBA畢業的朋友喜歡旅遊，就說要創一個分享旅遊經驗的社群網站。」

儘管募到200萬美元資金，但忽略用戶的年旅遊次數，導致網站內容供需失衡，讓他直言此次創業「超級失敗」。所幸一行人不因此收手，反而繼續找活路，從旅遊記錄到3D旅遊體驗，不斷改良內容，最終找到亮點，轉型成遊戲公司，存活至今。

不斷從困境中轉向，找尋生存方式，讓林之晨磨練出靈活且不怕失敗的思維，也用自身能力，向擔憂的上一輩證明：「創業絕對不代表失業。」

林之晨出席AppWorks新創聯合大尾牙。（圖：林之晨提供）

讓台灣成數位強國

然而正如每幾年，總會有個潮流橫空出世，十年前，網路文化再次被iPhone與Android改寫。「那時社群媒體崛起，網路跟軟體的力量愈來愈大，我開始擔心台灣在這個新的科技世代裡，力量會愈來愈弱，就在想要怎麼幫助台灣，進一步升級成數位強國。」在紐約新創圈累積了豐沛能量的林之晨，決定在此時回台，貢獻己力。

他認為，要讓台灣不被潮流淘汰，有兩種選擇：一個是讓傳統企業轉型成新的科技數位企業；另一個是去幫助新的科技新創公司崛起，讓這些新創有機會成為下一個成功的科技公司。憑著此般思維，林之晨催生出扶植新創的平台AppWorks，十年過去，因AppWorks發光的370多間台灣與東南亞新創企業，年營收已超過1000億台幣。

也就在這時，台哥大找上林之晨，這讓他找到新的突破點：「我想示範給全台灣看，一個成熟的公司怎麼和新創公司合作。」看中台哥大長年耕耘網路基礎建設，林之晨再將AppWorks輔導的新創公司能量注入，同步加強網路應用服務，期望讓台哥大轉型成區域型的科技公司。「有朝一日，當這樣的商業模式能跨出台灣，那台灣就不再只是個代工王國，也能帶動其他產業成長，對台灣會是另一種貢獻。」

除了結合新創力量，讓傳統電信業不再只聚焦通訊，而能升級成服務內容產業，林之晨也將一部分資源投入支持台灣影視。前陣子於Netflix引起話題的影集《誰是被害者》，片頭便可見到「林之晨出品」幾個大字，他謙稱這是董事長蔡明忠給自己的表現機會。但影視，確實是林之晨點頭進入台哥大的「條件」之一。

「我去美國時就一直在研究，美國為什麼能夠長期強盛？後來發現有三個關鍵點：第一個是華爾街，它是全世界的金融中心；第二個是能吸引世界人才去讀的高等教育；第三個就是好萊塢，美國用好萊塢將他們的生活型態傳播給全世界，讓全世界優秀的人才都被洗腦成有美國夢。」

這番領悟，讓林之晨立下另個十年宏願，那就是扶植台灣影視和教育，讓美國經驗有機會在台灣實現。「只要是住過其他地方的人，都會知道台灣生活真的是全世界數一數二的。怎麼讓更多一流人才知道，他可以考慮來台灣加入這個美好的生活形態？我覺得那答案就是影視產業。」

他認為，若能不斷透過影視作品講述台灣的故事和價值觀，去感動嚮往這類生活型態的人才加入，那麼台灣各產業就有機會進入生生不息的循環。聽起來像遙不可及的宏願，但林之晨一如往常不在原地空想，而是直接跨出腳步，實際投入資源，讓那個在心底醞釀已久的台灣夢，有機會在未來的某一天成真。

林之晨給自己的生日禮物是幫台灣種樹。（記者林澔一／攝影）

痛苦的事睡醒就忘

和林之晨談話，常是笑聲滿室，反應迅速的他，懂得溝通理念，也知道如何鬆解氛圍。就如他面對創業附隨而來的高壓，也多是樂觀以對。21歲就創業，林之晨笑說自己像鴨子出生，睜眼看到的第一個生物就以為是父母。創業裡的不確定性對他來說就像是工作的本質。

「創業是這樣，為了想新東西，你要想辦法無中生有，不懂的就查資料，自己把它學會；公司需要業務，就穿上西裝打上領帶，硬著頭皮去做。今天有點小成功，明天可能又有點小失敗，每天都是不確定。從21歲出社會，我就覺得社會應該是這樣子。」

面對隨時可能崩塌的下一刻，林之晨上緊發條，卻不讓負面情緒停在心裡太久。「我從來沒有那種『要怎麼去面對明天』的恐懼，因為那對創業的人來說就是一種常態，一早醒來，太陽還是從東邊出來，你還是得繼續處理這些問題。」他笑說，也可能是自己天生健忘，再痛苦的事，睡個覺起來便忘了。

「就像塞翁失馬焉知非福，我看到的大多是焉知非福那一面：當這件事情失敗了，它教了我什麼，又給了我什麼機會去做另外一件事？」20年打造出的銅牆鐵壁精神，滲入林之晨的腳步和眼神。曾經年少的傲氣，如今被更多欲達成的理想給磨得溫潤，只因他理解，凡事「沒有奇蹟，只有累積」，所有事情，終得集思廣益、集眾人之力，才可能完成。

「年輕時想要全世界因為你的成功，看得起你，但現在這年紀，已經沒有那個自我。現在只想盡力為台灣做點什麼，如果台灣更好，那我的孩子會享受到，他們的子子孫孫會享受到，至於大家記不記得這件事是林之晨做的，沒有那麼重要了。」

走入人群間，林之晨若有所思地望著，關於他腦中編織的台灣夢，雖還有些遙遠，但已在每個步伐間，悄然成形。