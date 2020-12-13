伴夫同闖好萊塢 銀幕後的華裔女性

瑞典裔音樂家保羅．奧特森(右)與妻子韓華奇(左)展示奧斯卡金像獎。（韓華奇提供）

奧斯卡金像獎（The Oscars）自1929年設立以來，每年都在洛杉磯舉行頒獎典禮，至今已連續舉辦了92屆，這不僅是美國電影 業年度重頭戲，亦是目前全球最受矚目的電影頒獎盛典之一，而榮獲奧斯卡金像獎、美國電影電視金球獎的電影人，也受到億萬觀衆熱烈追捧。好萊塢 明星身上的藝術魅力令人陶醉，而奧斯卡金像獎及金球獎背後華裔女性的故事同樣鮮活有趣。

二胡演奏家韓華奇 與夫奏響東西愛情頌歌

好萊塢有位活躍的瑞典裔音樂家保羅．奧特森（Paul N. J. Ottosson），他的音效設計超人一等，已在金像獎頒獎典禮上抱回三座「小金人」，而在背後默默支持他創作的是他的華裔太太韓華奇（Karen Han）。一個是西方音樂的拓展者，一個是東方音樂的作曲和演奏者；也正因為東西方音樂猛烈碰撞，美國西洋曲遇上中國二胡曲，竟擦出東西融和的美妙音符，兩人也意外奏響一曲愛情頌歌，成就好萊塢一段美麗故事。

奧特森擅長音樂創作，喜歡譜曲。腦際中充滿蹦跳的音符，一進琴房，便自然而然地「嗨」起來，手指在鋼琴鍵盤上彈跳，樂曲時而奔放暢達，時而迂迴旋繞。他在為電影配樂時，經常為樂曲添加各種元素，甚至顛覆傳統，但是卻讓音樂變得更動聽難忘。他與太太韓華奇一起創作《空山鳥語》一曲時，出其不意地添加了雷電、雨聲和鳥聲，具有更强烈的現場感，使樂曲脫穎而出。

好萊塢電影《獵殺賓拉丹》（Zero Dark Thirty），既有紀錄片風格的犀利和真實，同時也有劇情片的劇力萬鈞。這部電影描述美國海豹突擊隊對九一一事件主謀賓拉丹的獵殺行動，片中有賓拉丹與突擊隊員之間的交火；黑鷹直升機在秘密行動中起死回生；突擊隊員果斷勇猛的開槍射殺，畫面驚心動魄，情節緊張，高潮迭起。

奧特森擔任這部片子的音效設計師，他運用特殊音效，烘托岀海豹突擊隊的美式英雄主義，使整部影片從影像到音樂，讓觀衆「聲」臨其境，賦予全片立體感。該片在第85屆奧斯卡金像獎獲最佳影片、最佳原創劇本、最佳女主角、最佳剪輯及最佳音效剪輯等五項大獎提名，並被《時代雜誌》評為年度十佳電影之一，可謂豐收滿滿；而保羅．奧特森則獲最佳音效剪輯金像獎，再次大放異彩。

保羅．奧特森共獲三座金像獎。（韓華奇提供）

在2013年2月舉行的頒奬典禮上，韓華奇身著紅色短袖高領唐裝，梳著盤髻，更顯東方女子的美麗大方。奧特森一身黑西裝黑領帶，英俊瀟灑。當她挽著身材高大的丈夫走上紅地毯，引起現場攝影師一陣騷動，鎂光燈不停閃爍。

當頒奬嘉賓宣讀獲奬名單時，「Paul Ottosson」名字響徹劇院上空，兩夫婦不約而同從座位上跳了起來，激動地擁抱親吻，歡呼雀躍。奧特森小跑步衝上舞台，舉起「小金人」發表獲奬感言時說：「感謝電影攝製團隊和導演，我愛太太Karen，我愛兒子Theo，我愛父母親」。短短幾句肺腑之言，引起全場熱烈掌聲。

奧特森在好萊塢似乎一直星運高照，與「小金人」有緣。在第82屆奧斯卡金像獎頒奬典禮上，電影《拆彈部隊》一口氣奪下最佳影片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳音效剪輯、最佳剪輯、最佳混音六項大奬，戰果輝煌；而奧特森一人就抱走其中兩項金奬：最佳音效剪輯和最佳混音。

奧特森把兩座「小金人」抱回家時，兒子天真地說「這兩個獎，一個是給爸爸的，一個是給媽媽的」。其實，早在第77屆奧斯卡金像獎頒奬典禮上，奧特森在美國超級英雄電影《蜘蛛人2》擔任音效剪輯，一舉入圍最佳音效剪輯，引起好萊塢同行的極大關注。20多年來，奧特森在好萊塢參與製作電影已超過150部，在美國電影音效剪輯界舉足輕重。

說起奧特森與他漂亮的華裔太太韓華奇，正是由音樂而交往，因音樂而攜手，為音樂而結緣。他倆的愛情故事，充滿了機緣巧合。韓華奇是知名二胡演奏家，她曾與洛杉磯交響樂團合作在好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）演岀，一把小小的二胡，與洛杉磯大樂團合奏，表演淋漓盡致。

二胡演奏家韓華奇。（韓華奇提供）

韓華奇還為電影《耶穌受難記》（The Passion of the Christ）錄製電影音樂，讓二胡在電影中有了嶄新張力。由於韓華奇的不懈努力，讓美國觀衆從音樂舞台和銀幕上漸漸認識中國樂器二胡，Karen Han的名字也開始走入美國觀衆的視線。來自安徽的韓華奇從小跟父親學二胡，後考入北京中央音樂學院附中，又順利進入中央音樂學院民樂系，師從聶靖宇、王國潼教授學習二胡、鋼琴、作曲及聲樂，並成為二胡演奏碩士。

1985年，韓華奇隨「中國青年藝術家代表團」訪問美國紐約﹑華盛頓﹑芝加哥等15個城市演出，並獲邀在白宮作二胡獨奏表演。她還參與電影《末代皇帝》錄製主題曲中的二胡音色，為全片添加傳統音樂的中國元素。

1989年，韓華奇赴美發展。經朋友推薦，她為好萊塢電影《喜福會》用二胡演奏主題音樂，接著又為華納公司攝製的電視連續劇《功夫》配樂演奏，還創作二胡新曲作品，贏得製作人的肯定與喜愛。就這樣，韓華奇一把二胡走天下，在好萊塢站住了腳跟。

2004年，在好萊塢一個電影音樂研討會上，主講人正是知名電影音效師保羅．奧特森，他身高一米八七，蓄著金色長髮，下巴還留著一撮小鬍子，一派藝術家風範。而長相甜美的韓華奇則在會上演奏二胡，她美妙的樂聲深深吸引了奧特森，使他對二胡産生了濃厚興趣。

就是這樣的機遇，奧特森與韓華奇相遇了，各自的印象都不錯。之後，韓華奇與著名大提琴家馬友友、小提琴家伊扎克．帕爾曼（Itzhak Perlman）一起為電影《藝妓回憶錄》錄製主旋三重奏，他們的錄音室正好鄰近奧特森工作室，奧特森便常常去探班，音樂成了共同話題，兩人越走越近了。不到一年相處，兩人便形影不離，並於2005年春敲定終身大事，在瑞典一個城堡步入婚姻殿堂。如今，他倆甜蜜生活了15年，奧特森持家立業，韓華奇相夫教子，小日子過得幸福滿滿。

奧特森今年54歲，比太太小六個月，一個屬蛇，一個屬馬。談及家庭生活，韓華奇樂陶陶地說自己是「旺夫運」，與丈夫一起做音樂，而音樂也是兩人交流的語言，這樣的生活有節拍感，很快樂。兒子Theo今年13歲，念八年級，比媽媽高岀一個頭。他從小具有音樂天賦，五歲開始彈鋼琴，現在卻喜歡踢足球，還參加法國足球夏令營。韓華奇說，孩子成長要憑他自己興趣愛好，順其自然就好。

奧特森曾受邀參加上海國際電影節，擔任頒奬嘉賓。兩夫婦趁這個機會帶著兒子一起回中國觀光尋根，留下美好記憶。疫情之下，兩夫婦雖宅在家，仍創作不輟，奧特森還動手在家裡搭建一個錄音棚。韓華奇為環球影城「功夫熊猫秀」用二胡配樂，奧特森負責全程錄音，兩人合作無間。

作為華人女婿，奧特森非常喜歡中國，但至今卻仍吃不慣中餐。平時，他喜歡做菜，當他端出拿手菜炸牛排，韓華奇就順手蒸饅頭和包餃子作為主食，家裡餐桌上也中西合璧，他倆計畫疫情之後赴歐洲旅行，回奧特森老家瑞典走親訪友。

名導理查．安德森 妻子張曼君為他客串

美國總統大選 成了全球最受矚目的熱門話題，好萊塢編劇尤金．曼德康（Eugene Mandelcorn）受華裔楊安澤參選美國總統的啓迪，創作了喜劇《Lee’d the Way》，由知名導演理查．安德森（Richard L. Anderson）執導製作。該片描述一位亞裔男子胸懷大志，決定競選美國總統的故事。而導演理查德．安德森的太太張曼君（Marina Tse）在該片客串一角色，這也是她首次在老公執導製作的電影裡亮相。目前，這部好萊塢電影正進行後期製作，並將於年底與觀衆見面。

安德森、張曼君夫婦出席奧斯卡頒奬典禮。（張曼君提供）

安德森在好萊塢電影圈十分活躍，他曾與中國導演沈好放一起執導紀錄影片《在刺刀和藩籬下》（Behind Bayonets and Barbed Wire）。該片講述70多年前瀋陽「奉天盟軍戰俘營」二戰盟軍戰俘鮮為人知的故事，採訪親歷者，再現他們的經歷。安德森導演手法懸疑刺激，常能帶給觀衆啓迪。

作為華人女婿，安德森說，能拍攝華人背景的紀錄片，是件有意義的事，不僅記錄歷史，更能喚起人們珍惜和平、追求和平的願望。

安德森是好萊塢老資格的電影人，他的電影音效設計常常出其不意，以無可比擬的奇特效果，俘獲觀衆的心。1982年3月，他為電影《法櫃奇兵》設計音效，獲得奧斯卡評委青睞，在第54屆奧斯卡頒奬典禮上，他榮獲特別成就金像奬。爾後，他又在電影《鬼哭神號》（Poltergeist）、《十萬火急》（Daylight）分別獲得奧斯卡金像獎最佳音效設計等提名。安德森從音效設計到導演、製片人，成為一個全方位電影人。

安德森(左)、張曼君(右)夫婦介紹紀錄片《在刺刀和藩籬下》。（盧威攝）

說起安德森、張曼君這對老夫老妻，他倆的戀愛故事卻洋溢著青春浪漫。張曼君在澳門聖心女校度過難忘的童年生活。11歲那年，她隨父母赴台灣定居，22歲來美國留學，進入南加州大學（University of Southern California）特殊教育系，後進入洛杉磯加州州立大學，取得教育學士和碩士學位。留學期間，她在校外打工，意外碰見白馬王子，一見鍾情，撞岀愛情火花。

張曼君課餘在南加大校附近一家煎餅店端盤子，有天晚上，煎餅店臨近打烊，一個白人青年仍坐著不走。張曼君走上去打招呼，告訴他煎餅店要關門了。那人凝視著看她，好不容易才吐岀一個字：好；但依然不起身。張曼君再問「有什麽可以幫你嗎？」對方反問「我可以送你回學校嗎？」這人就是青春年華的安德森，是南加大電影系學生，與張曼君是同學。兩人從「搭便車」開始，在校園裡、餐廳、圖書館都能見到他們的身影。校園戀情，終結出愛情之果。張曼君總積極支持安德森全身投入電影拍攝，有時還充當他的助理。40多年的家庭生活，幸福滿滿。

張曼君在美國公立學校擔任特殊教育教師長達20多年，長年與殘障學生打交道，從中也體驗到弱勢群體生活的艱辛和困境，她便用心、用母愛投身到這一特殊教學工作中去。她在教學生涯中還發現一些新移民及少數族裔在特殊教育上比率失衡的問題，並積極提出解决方法，得到加州教育部門重視與肯定。她還在洛杉磯創立南加州華裔教師家長協會，協助新移民子女、家長克服求學困難，為華裔學生爭取應有權益。

她還經常參加華人社區活動，為華裔新老移民排憂解難，為華人發聲。她曾擔任美國加州教育委員、聯邦教育部助理副部長、聯邦勞工部美西代表。由於工作關係，需在華府辦公，張曼君周末才回洛杉磯老家。有一段時間，她與丈夫分多聚少，安德森不但理解，並支持太太的工作。張曼君現為美國共和黨全國委員會亞裔媒體事務主任，在今年總統大選中忙得不可開交。

獅子王導演拍功夫 華裔孔令華成副導演

著名動畫電影猶太裔導演羅伯．明科夫（Robert Minkoff）與羅傑．艾爾斯（Roger Allers）聯手執導動畫片《獅子王》（The Lion King）一炮而紅，全球票房超過7.5億美元。這部動畫片動物造型可愛，畫風精緻細膩，色彩自然亮麗，並以精彩的動畫效果、原創音樂和故事情節贏得觀衆讚美。

1995年1月，在第52屆美國電影電視金球獎頒奬典禮上，動畫片《獅子王》勇奪音樂及喜劇類最佳影片獎，這不僅是對明科夫創作動畫電影的肯定，也是好萊塢動畫片邁出新的起點。1999年，明科夫執導CG電影《精靈鼠小弟》（Stuart Little），全球票房衝過3億美元大關。爾後，他又執導CG電影《精靈鼠小弟2》，該片入圍第55屆英國電影和電視藝術學院獎的兒童類最佳劇情片獎。

猶太裔導演羅伯．明科夫(左)與太太孔令華(右)。（盧威攝）

明科夫的電影事業如日中天之際，幸運碰到生命中的另一半－－孔令華（Crystal Kung）。她是來自台灣移民家庭的女孩，在洛杉磯土生土長，小時候學過中文，父母也教她中文，母親還送她去北京學了十個月中文。目前，她可以用中文交流。

孔令華高中畢業後，進入爾灣加大攻讀生物專業。她19歲那年，參加朋友的生日派對，與明科夫不期而遇。兩人都喜歡音樂，都有共同愛好，講話十分投機。從熟識到交友，經過六年長跑，終於抵達愛情的彼岸。

明科夫喜愛中國功夫，特別仰慕李小龍、成龍、李連杰的硬功夫。2007年7月，他著手拍一部融合中國古典題材的武打片《功夫之王》，由成龍、李連杰、劉亦菲、李冰冰等聯袂主演。在拍片檔期，明科夫與孔令華的婚期也已敲定，不謀而合，兩人決定先赴浙江橫店，一邊拍片，一邊度蜜月，拍完片再回洛杉磯舉行婚禮。於是，孔令華成了電影《功夫之王》副導演，協助明科夫拍片。

《功夫之王》劇組和演員為導演夫婦準備精美禮物，祝福這對銀幕新人。後來，《功夫之王》在中國大陸與北美先後上映，成為首部同時在中美兩地均獲得周末票房冠軍的電影，票房總計1.28億美元。《功夫之王》是明科夫執導的首部中國武打片，圓了他想拍武打片的夢想，也是他送給太太的一份結婚禮物。

勇奪金球獎的動畫片《獅子王》導演明科夫。（盧威攝）

2007年10月，明科夫、孔令華的婚禮在風景如畫的馬鞍岩牧場舉行，這場別緻婚禮將好萊塢聲光影像與上世紀30年代上海風情揉合在一起。按中國禮俗，洋女婿向丈人、丈母娘鞠躬、敬茶，在親朋好友見證下，這對新人幸福地攜手走向白色玫瑰與蘭花點綴的花門。

明科夫、孔令華育有兩個孩子，兒子Max已八歲，女兒Zoe五歲。平時，明科夫喜歡打高爾夫，孔令華則酷愛打網球，兩人都是運動高手，且都愛好音樂，擅長自彈自唱，兒女耳濡目染，也受薰陶。最近，適逢他們結婚13周年，夫婦倆開心地在社交平台Instagram上秀出當年浪漫的婚紗照。

最近，孔令華入選參加美國電視《第11季比佛利山莊家庭主婦》真人秀節目，成為這檔節目的首位亞裔家庭主婦代表。