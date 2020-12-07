郎祖筠逆齡生長 自我提升訂做幸福老後

自律甚嚴的郎祖筠，除不斷提升表演層次，更注重養生護嗓。(記者陳軍杉／攝影)

在台灣演藝圈活躍30年的千面女郎郎祖筠，跨足演員、主持人、導演 和製作人等多種角色，從大家熟知的郎姑到郎姐，她是春河劇團的創辦人、新生代演員的專業老師，如今更成為許多企業邀訪的Fun演生活學導師。

當我們約訪見到郎祖筠本人，只見她穿著仙氣十足的白紗洋裝，窈窕的腰線，繫上香檳色腰帶，一整個「逆齡生長」，郎姐是如何辦到的？

從小愛運動 重訓養生兼顧

「進健身房前，我先降脂3kg，重訓之後又減了3kg，不但身形改變很大，肌耐力和柔軟度也變好，身體年紀也往前推10年。」郎祖筠開心分享重訓成果，兩年前認識一位專業私人教練，開始學習重訓，從那之後，不論工作再怎麼忙，都維持一周三次重量訓練，如果行程太滿，也會在家與飯店做壺鈴、TRX懸吊式阻抗等訓練。

53歲開始做重訓是自律，更滿足身體愛動的癮。郎祖筠一一細數輝煌的運動往事，小學是田徑隊，中學是女子壘球隊投手，從小好動的她還很愛玩「夾麵包」，就是兩人用手抓單槓，用雙腳設法夾住對手，看誰先把對方夾下單槓，她眼神閃亮回憶：「很少有女生會玩這個，只有我會玩，而且還常常贏。」

她也不藏私分享來自母親的教誨：「40歲以後，身體就是自己的。」如今已經長達十幾年不吃冰、不喝咖啡，保養身體與聲音，努力延長演員生涯與身體的保用期限。飲食方面，每天只有一餐吃澱粉，每餐依序從蔬菜、肉、澱粉進食，攝取均衡營養。另外，每天多喝水，不含飲料，一天要喝滿2000c.c.，即使是緊鑼密鼓的台上演出，舞台兩邊也都放著水瓶，方便轉場時隨時補水。

人生不設限 不斷自我挑戰

朋友與同業眼中的郎祖筠，自律甚嚴，不管台上台下，就像自備spotlight、電力用不完的勁量電池。一路走來，她從沒停止過表演相關的自我提升，從挑戰不同的舞台角色，到自己編寫劇本、擔任製作人、導演，表演老師，更從2007年開始，與摩阿文創合作創立「FUN演生活學」品牌，經常受邀演講，演講超過1000場次，成為超人氣的企業講師。

「演員的功課，從了解角色開始，人生的功課，就從了解自己出發。」2020年郎祖筠將30年來的演員心得，與1000場的講座精華，出版《郎祖筠的FUN演生活學》，鼓勵每個人從認識自己出發，成為自己生命舞台的好演員。

為未來準備 定期定額儲蓄

那麼該如何為自己撰寫老後劇本呢？曾經照顧父親長達七年的大齡女兒郎祖筠，首先提醒及早規畫退休金 ，從人生的第一份工作開始就可以著手規畫：先將固定的支出，像是房屋租金、餐費、交通費、通訊費計算出來，剩下的錢就要有儲蓄計畫，隨著年齡增長、薪資調整，逐年做調整，定期定額，趁早做退休後的財務準備，為自己的未來負責。

郎祖筠建議，「保險是很好的方法，當作是幫自己存錢，隨著不同的年齡、身心狀況來做調整。我自己除了有意外險，也買長照保險，這兩個險種，甚至比壽險來得重要。」

談及年老時的理想劇本，她與先生已經開始討論退休居住地，除了考量生活的舒適便利，更重要的是，要能夠不無聊。「我是工作狂，極端討厭懶散，即使去旅行，也會準備一堆平時沒空看的書本和影片，就算如此，度假太久，就覺得好無聊！」

下定決心要活到老演到老的郎祖筠說：「順其自然，只要我還能動，只要還有工作邀請，就算70、80歲，也要繼續演下去。」