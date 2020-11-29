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華盛頓總統的黑奴主廚 是他準備了感恩節晚餐

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波西來到的維農山莊位於維吉尼亞州北部，華盛頓從1754年22歲時開始，就在此地渡過大半人生直到去世。 圖／維基共享
波西來到的維農山莊位於維吉尼亞州北部，華盛頓從1754年22歲時開始，就在此地渡過大半人生直到去世。 圖／維基共享

「這個黑奴...就是美國史上的第一個『特級廚師』！」今年感恩節的氣氛，在疫情肆虐之下顯得有些緊張與疲憊。在美國年度必定出現的感恩節故事中，一則歷史往事再度成為話題：1795年總統喬治華盛頓宣告感恩節為全國節日、全民準備豐盛大餐慶祝，而當時華盛頓一家的豪華餐桌，掌廚者其實是一位被華盛頓蓄養的黑奴波西（Hercules Posey）。第一家庭為何聘用黑奴做主廚？波西的廚藝如何受到華盛頓的敬意與喜愛？享有特權的奴隸主廚，最後選擇了逃亡，這段被人所淡忘的美國非裔秘史，也在近幾年中成為歷史研究的題材。

和許多黑奴一樣，海克力斯．波西（Hercules Posey）的出生年份等資料不詳，但根據相關紀錄推估，約莫是在1754年左右出生。他在歷史上的首度「現身」，是1770年被送到喬治．華盛頓所在的維農山莊（Mount Vernon）之後，波西的名字出現在了莊園的稅收紀錄當中。

當然，也和同時代眾多的黑奴一樣，「海克力斯．波西」應該不是他的母語本名，甚至被取名和希臘神話大力士相同的名號，恐怕也多半來自於奴隸主對強健黑人「好賣錢」的取名習慣。

波西來到的維農山莊位於維吉尼亞州北部，華盛頓從1754年22歲時開始，就在此地渡過大半人生直到去世。早從華盛頓的少年時代，父親去世後就讓他繼承了名下的黑奴資產，1759年華盛頓結婚，妻子瑪莎（Martha Washington）也將黑奴做為財產帶入莊園；相關歷史資料紀錄中可以發現，莊園不僅面積遼闊（約200公頃，以及3200公頃的耕地）、華盛頓夫婦的蓄奴人數更是超過130人以上，在波西進到維農山莊之前，華盛頓已經是頗具規模的奴隸主了。

但這是否意味著被開國元勳所奴役的波西，從此過著暗無天日的奴隸生活？波西的人生軌跡並非如此，相反的他還意外地比同時代的許多黑奴來得更「自由」，甚至有一定程度的特權。起初波西在莊園裡擔任農工，大約在1786年左右，莊園的紀錄可以發現波西已經開始轉去華盛頓的主房負責廚房料理，換句話說波西已經成為維農莊園的廚師，而且值得留意的是，他擔任的職稱是「主廚」。

換句話說，開國元勳一家餐桌上的美味佳餚、那些在感恩節和聖誕節琳瑯滿目的美食，其實是出自一位被奴役的黑人之手。

華盛頓在1789年就任為美國第一任總統，隔年將首都從紐約遷往賓州的費城，華盛頓一家也就跟著轉移到費城生活，據說華盛頓當時曾經抱怨過料理口味不合，這才把擔任莊園主廚的波西，被華盛頓從山莊裡召喚到費城的自家住處，做為第一家庭的私人主廚；在華盛頓家族的口中，波西就成了大家回憶裡一直親密呼喚的「海克力斯叔叔」（Uncle Hercules）。

「他是藝術家...，有著高超專業的廚藝和心思，外觀看起來也相當體面。」波西在華盛頓家族的眼中，不單單只是廚師而已，根據曾與波西一同生活過的華盛頓子孫回憶，對於波西的印象都極為優秀傑出，而且烹飪技藝非常人所及。不過有關波西的相關史料並不完整，做為奴隸身分能留下的記錄本來就相當罕見，僅能靠時人回憶（而且主要都是白人）和莊園紀錄等，拼湊出波西的歷史面貌。

例如波西的料理技藝就有一些令人不解之處，為什麼黑奴出身的他有足以擔任主廚的才能、而且懂得料理各種複雜的食物？可能的解答線索之一，是華盛頓當時除了蓄養黑奴之外，莊園之中也有花錢聘請白人的契約工，而在廚房的實際工作景象裡，也確實是黑人波西在指揮著若干黑人與白人廚工，或許一部分的料理經驗得益於白人。

另一個背景因素是，首都遷往費城之後，費城的地緣因素也可能影響了波西的工作，當時的費城做為美國主要大港之一，輸入不少來自異國的食材和料理，也被視為美食匯聚之地。波西在費城替華盛頓掌廚時，極有可能受到當地環境的薰陶和味覺體驗，會有這樣的合理推測，是因為波西雖然名義上還不是解放的自由人，但他在華盛頓允許下，可以在工作之外的空餘時間自由出入，也能夠自己掌握規畫食材的買賣，甚至有相關記錄顯示，波西有時候也會靠賣出廚具或食材而賺得一些資金。

也正是因為波西與華盛頓這樣頗為特殊的關係，波西得到不少當時黑奴所沒有的特權，也讓波西的角色顯得相當突出——尚未被解放的黑人廚師，竟然可以指揮白人廚工做事，在當時都是極為罕見的創舉。而華盛頓對於波西，也算是「相對禮遇有加」，除了給予他一定程度的自由之外，波希要求把自己待在維農莊園的孩子接到費城居住，華盛頓也都讓波西照自己的心意完成。

「將軍的廚師」（The General's cook）成為波西當時響亮而令他自負的名號。在曾經為華盛頓所招待的政客與名流之間，不乏對這位黑人特級廚師的深刻印象，「光彩亮眼、忙進忙出，發號施令而且無人可以違逆。」連華盛頓本人，也必須遵守波西的就餐原則，只要是波希認為的開飯時間，就不會為了遷就任何晚到的貴賓而延遲。

但就算波西如何因其才華際遇自負、如何受到總統的愛護，波西仍然是他人名下的財產、世人眼中的黑奴。

最讓波西感到矛盾的是，1780年賓州通過一個法律《漸進廢除奴隸法》，規定只要有黑奴在賓州居留超過6個月，即可免除奴役成為自由人。但這項法律是否適用於聯邦官員，在當時還沒有明確的定見；照理而言波西跟隨華盛頓居住在費城的日子，早已可以讓他得到自由，但華盛頓並沒有遵照賓州的規定，而是反過來主張「自己是維吉尼亞人，不適用賓州此法」，同時他還會在每滿6個月的時候，將一部分的黑奴送回維吉尼亞的維農山莊或賓州鄰近邊界，以此規避法律。

華盛頓對於奴隸的看法，有其時代的侷限性；儘管他的遺囑指示死後要解放自己持有的黑奴、在世時對於黑奴也沒有特別苛刻，甚至於肯定廢除奴隸制。但對於波西這些華盛頓所有的黑奴而言，華盛頓沒有按照賓州州法的規定讓他們得自由，也是事實。

1795年，華盛頓以總統身分宣告，感恩節為全國性節日，家家戶戶準備豐盛大餐慶祝，當然第一家庭也不在例外；華盛頓的感恩節大餐，理所當然也正是出自波西之手。但是兩年後的1797年，波西逃跑了——從華盛頓所在的費城消失，不知所蹤。

有關波西的逃亡日期，史學家的研究有不同的說法，但都肯認是發生於1797年華盛頓總統任期的最後一年。波西後來的去向和逃亡路線也是眾說紛紜，但從相關史料紀錄中可以發現，波西從費城離開後有先回到了維農山莊，那裡還有波西的三個孩子；而後最終的去向，有一說他躲藏華盛頓的追查而徹底消失、又一說波西輾轉去了歐洲，直到2019年美國威斯伯特史學會（Westport Historical Society）的研究認證，波西最後來到紐約曼哈頓，並在此安享天年。

波西的生命故事還是留下不少謎團，例如他與華盛頓的關係、他出逃的原因動機、乃至他身懷的廚藝以及晚年生活。波西的歷史如今在維農山莊遺址的博物館中留存，官方也特地凸顯了波西的存在，以當代戲劇再現的手法，試圖還原紀念這位史上第一位總統的黑人主廚。而波西也成為當代熱心於美國非裔歷史的人，作為啟示與歷史價值的紀念象徵：

「很久很久以前，在美國開國之初....總統的主廚是個黑奴，他是美國史上第一位黑人名廚，他的廚藝非凡、功績卓越。而他最終逃離了奴役、得到了自由。」

華盛頓（左）與他的黑人特廚波西（右）。第一家庭為何聘用黑奴做主廚？波西的廚藝如何...
華盛頓（左）與他的黑人特廚波西（右）。第一家庭為何聘用黑奴做主廚？波西的廚藝如何受到華盛頓的敬意與喜愛？但這幅圖像是否為波西本人仍有爭議。 圖／維基共享

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