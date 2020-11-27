搬進夢想退休宅 張金鶚：舒服到捨不得睡覺

張金鶚秉持「活在當下」的態度，積極展開退休生活。（記者黃義書／攝影）

台灣房地產 專家張金鶚去年從政治大學（政大）退休 了，搬進了夢想的退休宅。房產專家為自己購置的退休宅，一定極具市場指標，這是我們拜訪前的想像。

張金鶚的新家位於木柵半山腰，離塵不離群，鄰近任教30幾年的政大，是熟悉的生活圈；離94歲父親的住屋走路只要10分鐘，方便照顧。

張金鶚的退休宅採光好、通風佳，窩在家裡做什麼都覺得享受。（記者黃義書／攝影）

賣兩戶+抵押1戶 終圓換屋夢想

張金鶚的人生至此住過21間房子，包括年幼時隨父母四處住，求學時期及工作初期租屋，直到政大教書時才購入人生第一屋。現居的退休宅是人生第四屋，是將第一屋及第二屋賣掉，並將父親還在住的第三屋抵押貸款，才完成的換屋夢想。

因為退休後待在家的時間多，「房子要讓我更放鬆」，通風、採光、空間他都很喜歡，也考慮到將在此安老，選定公設多、飯店式管理的住宅。

進到張金鶚的退休宅，明亮寬敞、充滿綠意，客廳、書房、餐廳是沒有牆的開放式空間，音響環繞，沒有外出行程時，張金鶚就聽著古典樂，坐在書牆前的書桌閱讀，晚上打開Netflix看喜歡的影片。全室是無障礙空間，方便老後仍能在屋內自由行動。

去年張金鶚一退休，就和另兩對夫妻出遊，將遊記記錄下來並印成書。（記者黃義書／攝影）

夫妻各有獨立臥室 既相依又獨立

值得一提的是，張金鶚和太太王麗芬將原屋的四房改成兩房，有各自的臥室、衛浴，夫妻既相依又獨立。張金鶚笑說，退休前兩年他就開始尋覓適合的退休宅，但是太太一直捨不得原屋，不想搬，直到張金鶚提出退休宅可以有各自獨立的臥室，她才欣然同意。

採訪時，王麗芬剛從社區游泳池回來，對新宅的喜愛溢於言表：「你們有看到陽台嗎？下雨時最棒，我會去陽台吃早餐，坐著靜靜聽雨聲，我是住進這裡才知道原來聽雨聲這麼享受。」張金鶚也得意加碼：「本來想說退休後要早一點睡的，結果房子太舒服了，都捨不得睡覺啊。」

張金鶚買屋的原則是「七成消費、三成投資」，以自住為主，喜歡比時機重要。（記者黃義書／攝影）

房子雖然買貴了 但喜歡更重要

此房買在房價 高點，花了4000多萬台幣（約140萬美元），「那時一個車位330萬，現在280萬，我們還買兩個車位。」一眨眼，光車位就「損失」100萬，張金鶚被朋友調侃：「房地產專家反而買貴了！」他不以為意，對他來說，房子真正的價值在心中，「你喜歡，比市場價值更重要。」

客廳桌上，放著張金鶚和太太結婚當天的合照。（記者黃義書／攝影）

走進張金鶚的家，他會帶你參觀「新房子」，卻透過每個細節說「舊故事」。像是客廳邊桌上擺著他和太太結婚時的合照，便說起了當晚趣事；陽台放著他們用前一屋裝潢剩下的瓷磚拼貼出的馬賽克鴨子，「我第一屋要搬到第二屋時，歷屆學生出動了21台車幫我搬，我笑他們是全台最高學歷搬家公司。」他呵呵呵笑著，他教過的150多位學生們組成的「鴨子家族」和他們夫妻一直維持緊密關係，讓這對頂客夫妻反而有更多「孩子」。

張金鶚家中到處是親友、學生從世界各地帶給他的鴨子擺飾。（記者黃義書／攝影）

張金鶚一生授課、寫書、任公職，都在追求居住正義——政策上落實合理的房價制度，讓每個人都能擁有居住自主權；而他也用自己的人生換屋選擇，在實踐這個追求。

房地產專家想透過他的退休宅說的是，退休宅不一定要具市場指標，但一定要回應你對退休生活的想望。

因為「鶚」容易被誤讀成「鴨」，張金鶚綽號「鴨子」，他指導過的150多名學生也組成「鴨子家族」。（記者黃義書／攝影）

張金鶚小檔案

從事房地產教學及研究30多年，曾任政大地政系教授、政大房地產研究中心主任、台北市副市長，現任清大管理學院榮譽講座教授。2019年正式從政大退休。