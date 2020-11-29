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謝家華終身未婚住拖車 好友伊凡卡、貝佐斯哀悼

1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

​紐約華人藝術教父阿龍 台上台下神仙老虎狗

江青
1978年，阿龍（前左）、作者江青（右）與舞團團員們。（柯錫杰攝影）
1978年，阿龍（前左）、作者江青（右）與舞團團員們。（柯錫杰攝影）

阿龍是我最老、最熟、在紐約交往最多的朋友，但也是我最不知該如何下筆寫的「人物」。他在台上台下、門裡門外、鏡前鏡後的「花樣精」實在太多，多得使人眼花繚亂。

他有很多頭銜或渾號：「紐約華人藝術教父」、「紐約文藝道場大佬」、「社交蝴蝶」、「活寶」⋯⋯其實怎麼稱呼他，他都無所謂，他是一個另類，靠自身的努力、靠拉人脈、靠懂人情、靠肯包容、靠會周旋、靠閱人多、靠甘為孺子牛，在紐約這個大蘋果中安身立命。按照鼎公─作家王鼎鈞先生的評論：「得助、自助、助人。」，按照他自己的說法：「我的人生神仙、老虎、狗，樣樣我都做，也都付出過。」

少年相識 紐約重逢

我一直叫他阿龍——貴姓周，大名龍章；或者直呼他英文名Alan，我們認識整58年了，那年我16歲，1962年我由北京到香港後的第二年，進了「邵氏電影公司」辦的「南國演員訓練班」，訓練班負責人顧文宗先生知道我是北京舞蹈學校科班出身，立馬就安排了舞蹈課要我教，在阿龍《紐約燈火說人物》（簡體版書名《戏梦紐約》）書中，他提到我在南國時教過他舞蹈，才提醒了我這段淵源。

嚴格的說，我們70年代在紐約才相識，當年紐約不大的華人藝術圈中，有人跟妳用上海話提到南國和那麼多60年代在港台電影界的朋友，就自然而然地會覺得「阿拉是自家人」。1973年在我在紐約成立了「江青舞蹈團」，那時阿龍熱中於中國傳統戲劇，是標準「票友」，羅大佑的序中消遣阿龍寫：「死皮賴臉的還老喜歡假公濟私的上台表演。」我印象中只要有社區演出活動，他必定粉墨登場，什麼角色他都可以扮演，可男可女可老可少，當然拿手劇目還是齊天大聖美猴王，這些舞台上扮演的不同角色，就像他日後在舞台下扮演的各式「妙人」一樣，十八般武藝樣樣行。

美華藝協 獨當一面

70年代中期，大紐約區有很多華人，却一直没有一個為華人服務的藝術社團，但有頗具規模的「華人策畫會」，在中國城內很活躍。負責人之一王碚對文化藝術有興趣，他瞭解美國政府文化政策，是鼓勵推廣多元文化，所以支持成立「美華藝術協會」，可以直接向政府申請文化補助經費。他詢問過我的想法，當時我在紐約亨特大學任教，自己舞團剛剛成立，根本不可能再接受其他的工作；況且我感到這是個吃力不討好的苦差事，華人社區政治和人事都極複雜，誰也得罪不起，還需要在夾縫中做人，同時需要有顆一心一意為人做嫁衣的善心。後來「華策會」請到原本就在「華策會」文藝部負責的周龍章，希望他獨當一面擔當此任，我們做朋友的也當然鼓動有人可以接受。

1975年，「美華藝術協會」成立，我看著協會的誕生、成長、壯大，如今45年了，這些年中阿龍幾乎單槍匹馬地替全球的華人藝術家做了無數好事。當然也讓他有機會在紐約閱盡了名利場，他始終把自己放在一個邊緣人位置，有時候跑龍套，有時候扮演小丑，為協會忍辱負重、不邀功、不聲張、台上台下鞍前馬後迎來送往，大家對他鞠躬盡瘁為社團和藝術家服務的精神敬佩不已！我們一起回想起來，阿龍會慨嘆：「沒有想到當年這個决定，改變了我整個人生！」

人在江湖 八面玲瓏

剛開始我們的來往並不像後來那樣頻繁，他有了協會負責人的身分後，在紐約文藝圈中開始活躍起來，經常與紐約各大文化機構，以及各路人馬牛鬼蛇神打交道，還要與各種藝術界、政界人士周旋。當時我年輕，旁眼看來，阿龍真真假假虛虛實實讓我在霧裡觀花，根本看不清楚阿龍這個學弟的舉止言行究竟是怎麼回事？我說話從來不喜歡轉彎抹角，看不慣他這樣顛三倒四的「古怪」行徑，不屑地問他：「你搞什麼鬼？」，他會大言不慚的自我解嘲：「人在江湖一定要八面玲瓏，我就是孫悟空像人精，在紐約要辦成事就要能屈能伸，運用各種智慧，見人說人話，見鬼說鬼話，該磕頭的時候磕頭，人生半真半假，來來回回就是一齣戲。」

所謂日久見人心吧，多年之後我自己成熟了，明白這個社會生存之道，才慢慢的看懂、理解阿龍口中的「勿容易」。其實你看他裝瘋賣傻，口無遮攔地連「我就是人盡可夫！」這樣的話也肆無忌憚的說出來，其實他心裡絕對有一桿秤、腦中有本帳，誰是虛情假意、誰是真情實意，他心清肚明絕不含糊。

助人為樂 本性演出

在我主演的29部影片中，最偏愛《樂》。1969年，港台影界同仁發動了援助李翰祥「國聯電影公司」度難關義舉，由港台四大導演攜手分拍由四段故事組成的影片《喜怒哀樂》，李翰祥導演《樂》。我在《樂》中扮演村姑一角，製作上雖屬小品性質，但無論在風格和色調上都有其獨到之處。劇情主要是圍繞著助人為樂的主題展開， 是一部富哲理卻又充滿人情，趣味盎然令人玩味的佳作。

1978年，我基本上借用了原電影故事，為「江青舞蹈團」在紐約公演創作了第一個舞劇《樂》，也算是聊作對自己從影期間偏愛作品的緬懷。但舞劇著 眼點不是在故事情節的敘述上，而是採用了比擬和象徵性的手法來表現主題精神。舞劇《樂》在上演時，比電影晚了八年，自己不好再扮村姑，而扮了新寡（電影中李麗華扮演）。男主角漁翁則邀請了阿龍，他在舞台上表現發揮的極好，而且在排練期間跟其他演員們也相處合作得極為融洽 。此劇得到了《紐約時報》的好評，於是我帶著這個作品在美國巡演，還去香港參加了亞洲藝術節。我看了他的書才知道因為《樂》的成功，給阿龍帶來不少其他演出機會，這真的很值得我欣慰。

後來一直在想，當初找阿龍演這個「助人為樂」的漁翁角色真找對了，因為在現實生活中，他一直在扮演「助人為樂」的角色。自1975年協會成立以來，在他手上辦過的大大小小演出不計其數，在百老匯「四五六畫廊」辦過的展覽不計其數，通過「美華藝術協會」辦成美國居留權的藝術家不計其數，用「四五六」場地由他主持的記者招待會不計其數⋯⋯。

1978年《樂》舞劇，水鬼（後）與阿龍扮演的漁翁。（柯錫杰攝影）
1978年《樂》舞劇，水鬼（後）與阿龍扮演的漁翁。（柯錫杰攝影）

結緣傅聰 安排演出

我認識傅聰是60年代初我到香港不久，還沒有進演藝圈，朋友林楓、丹妮夫婦跟我住得很近，林楓是上海人，和傅聰是舊相識。當年傅聰經常在香港演出，離祖國——家，一步之遙但有家歸不得，他對中國有切膚之痛是因為他對中國的文化有切膚之愛，他關心政治也關心中國發生的一切。林楓知道我剛離開大陸不久，就約了傅聰一起在他家聊天。傅聰完全是個性情中人，喜怒哀樂都寫在外面，那天我們談得非常投機，友誼一直延續到現在。

傅聰第一任太太Zamira是世界著名小提琴家梅紐因掌上明珠，結果幾年後他們婚姻破裂。梅紐因是猶太人，對他們的離異西方音樂界眾說紛紜，加上傅聰對以色列和巴勒斯坦的衝突，認為以色列在被納粹屠殺後，現在更是變本加厲的屠殺巴勒斯坦人，他感到太不人道，認為西方世界說的是一套，做的是另一套，一切都是虛偽的雙重標準…。這些言論流出，當然得罪了把持西方世界音樂王國的猶太人，因此傅聰被冷藏和圍堵了多年。我知道他的困境，已經多年沒有在紐約演出了，當然我知道他是個打死他也不會開口的孤傲性格，於是我背著傅聰跟阿龍商量，希望他可以以「美華藝術協會」名義邀請傅聰來紐約演出。阿龍說：「妳的事就是我的事！」，結果90年代他為傅聰在紐約安排了三次演出，林肯中心之外，在卡內基音樂廳也舉辦了一次。結果對西方音樂自稱是門外漢的阿龍，從租借鋼琴到安排傅聰住到他自己公寓，他都服侍安排的服貼又周到。阿龍欣賞傅聰的人品和修養，對音樂的赤子之心，而傅聰喜歡他最大的好處——真。

90年代鋼琴家傅聰（左）在紐約阿龍的家。（圖：作者提供）
90年代鋼琴家傅聰（左）在紐約阿龍的家。（圖：作者提供）

開同志酒吧 生意好

阿龍雖然跟我很熟，但他很多事不見得會跟我講，「西洋鏡」戳穿的話，他會解釋：「這種亂七八糟的事，知道你是不會感興趣的。」1990年，他在大張旗鼓搞同性戀酒吧「盤絲洞」，跟我隻字未提，但世界居然可以這麼小、這麼巧，給他裝修酒吧的公司正好是我小舅舅開的。一天跟舅舅閒談，他說：「怎麼會有東方人掛了自己的全身巨幅裸畫在『盤絲洞』酒吧間中，這個人好像我在你家中見過？」問了地址後，我找了個下午，約了我舞團的女經理Ive Clerke前去尋幽探秘，阿龍裸畫在顯眼的位置瞇瞇笑，但他本人不在，那時因為「助人為樂」，他還結了婚，跟我說家有賢妻…我跟Ive惡作劇，給他留了個條：「祝你新婚愉快！」第二天阿龍打電話來：「我要半夜三更才來上班，你要來玩我可以請你喝酒…」我沒有過夜生活的習慣，再也沒有去過。

我們認識這麼多年了，他從來不承認自己是同性戀，我當然不會去打聽他的私生活；在西方，舞蹈界男演員同性戀司空見慣極為普遍，我一直以為我們心照不宣。打我那天尋幽探秘後，阿龍不需要再「偽裝」，頓時變得輕鬆起來，我們可以聊同性戀給他帶來的痛苦和煩惱。據阿龍說，「盤絲洞」酒吧生意興隆，每天來不及數錢，在紐約同志圈中無人不曉。阿龍很高興可以用「盤絲洞」支撐「美華藝術協會」，省得整天為錢犯愁求爺爺告奶奶。阿龍白天一本正經在蘇荷大本營「美華藝術協會」張羅世界華人的文藝活動，夜晚就搖身一變坐鎮「盤絲洞」，當酒保之外，有時還會客串當go-go-boy（跳性感艷舞）。我沒有看過，也很難想像，不過他是「孫悟空」七十二變，估計章子怡和陳丹青都欣賞過他的儀態萬千吧。

賣掉裸畫 補貼藝協

後來我知道那幅裸畫是陳丹青的傑作，是寫生畫，花了二、三周的時間才得以完成。2013年「盤絲洞」關閉後，我問阿龍裸畫的去處？他說十年之後，丹青先給他穿三角褲，後來再給他套背心，已經賣掉了，可以用來貼補「美華藝術協會」的開支。近年來，美國政府在文化經費上，因為幾次經濟蕭條，大幅度砍預算，「華策會」早就不再負擔「美華藝術協會」的房租，所以一切就靠阿龍的長袖善舞來解決困難；陳丹青出力最多，但仍然經營的很辛苦。

2008年秋天比雷爾去世後，我在紐約的時間比以前長了，當然主要原因是年邁的母親在紐約，我們可以相互陪伴；另外，夏天過後瑞典的寒冷我倒不在乎，但仍然不能適應幾乎有半年黑夜比白天長的漫漫長夜；更因為我愛紐約，跟阿龍一樣覺得搞藝術的人在紐約生活，如魚得水。

互相關照 互為貴人  

那年冬天，我由原來蘇荷區搬去了離華爾街一街之隔的公寓中，雖然比以前離「美華藝術協會」遠了一點，但在20分鐘的步行距離內，搭地鐵也就是三站路。我依然故我喜歡看戲、看電影、參觀博物館、上館子，紐約好看、好玩、好吃的太多了，我是「紐約客」，對這個大蘋果熟門熟路，也很習慣一個人做獨行俠；但阿龍恰恰相反，他一定要有人作伴才肯出去逸樂，所以我們兩個單身有時會結伴同行。「美華藝術協會」主辦好的演出和特殊的展覽他會提前通知我；知道阿龍不會燒飯，長年累月在外面吃飯其實很辛苦，他不挑食跟我一樣最喜歡湯，這對我是名副其實的舉手之勞，他下班後就可以逛過來隨便吃吃聊聊。他老說：「我怎麼命這麼好？！」其實是我的福氣，即使我不在紐約，有好的傳統劇目他知道我媽媽喜歡，也會預先留好票請她，還會打電話去提醒，生怕老人家記性差，會忘了而錯過一場好戲。對他這樣長年以來的周到和熱心，伯母長伯母短的噓寒問暖，媽媽「窩」心、我心存感激！

《紐約燈火說人物》估摸我是最早的讀者，這是他第一本自傳體書，心理沒有把握，所以初稿完成後，打印出來想聽聽我的意見。帶著好奇心我幾乎是一口氣看完，很多事也都是第一次知道。

自傳剖白 毫無保留

阿龍總是自謙才疏學淺，在自信、自尊心極強的同時，自卑感也很強，最怕別人「瞧不起」，是個相當敏感又複雜的人。看了他的自傳，我似乎比較理解他，祖父是上海灘鼎鼎大名「明星花露水」的創辦人，自己早年喪母，複雜的家庭背景和他同性戀的心路歷程帶給他的心結、煎熬和傷痛，都形成了他與眾不同的人格特點。他自己也說自己是個異數、是個怪小孩，但自己樂在其中，求仁得仁。因為是朋友，我還是開誠布公地向他提出了對這本書的顧慮：「每個人有私生活，如果願意寫出來可以與人分享，但私密性部分我想每個人都會有，私密應當只屬於自己，而不適合公諸於世。」當然，至於阿龍怎麼決定，那都是他個人的選擇，最後他選擇了毫無保留，我想這是他的天性使然。

他的自傳體書2015年出版，由王鼎鈞、陳丹青、羅大佑三位為他作序，除了記下來他的人生成長歷程和經驗，也記錄下他在紐約藝文界輝煌的工作成績。好友陳丹青寫：「你可說是演藝圈内的深度八卦，也可說是精彩紛呈的藝壇傳奇！市面上類似的演藝大腕花名簿兼八卦圖，實在太多了，我確信，没有一位作者的故事與見識，交遊與資格，比得過周龍章，比得過這本書。」的的確確如此，我不需要重複書的內容，希望大家自己去看這本書，只是一個內容在書中沒有的，想在這裡補充並與大家分享。

大提琴家馬友友（右）與阿龍。（圖：作者提供）
大提琴家馬友友（右）與阿龍。（圖：作者提供）

操刀彭麗媛告別作

2005年9月18日中國「準第一夫人」彭麗媛在紐約林肯中心Alice Tully Hall作告別舞台演出《木蘭詩篇》，節目製作人就是阿龍，管弦樂團和合唱團演出團隊就超過了250人，同時頒發第二十四屆『亞洲最傑出藝人獎』給她。彭麗媛在紐約排練一周的時間，並不是由中國大使館或總領事館派車接送，而是由阿龍的小兄弟開著阿龍的賓士車帶著她和幾個保鑣到處跑，這是阿龍最感到風光得意的一件事。

以上這段故事繁體版書中有，這裡我要講的是書中沒有的情節：已成為「中國第一夫人」的彭麗媛在2015年9月，隨夫國事訪問又來到紐約，指名要跟阿龍見面，好當面感謝他在十年前為她成功的告別演出付出的辛勞和做的努力。那天阿龍給我打電話，我有些意外，因為這段時間他應當和「好友會」的朋友們在日本旅行，結果因為與中國第一夫人有約，只好臨時放棄了旅行計畫。他告訴我，備了當年的演出場刊鑲在鏡框中送給彭麗媛作紀念，我也覺得這樣不亢不卑的做法恰到好處。阿龍是個懂得感恩的人，在電話中一直跟我說：「真不容易，我是個小人物，她在那個位置上還記掛著十年前那點事，真是有情有義！」

彭麗媛在紐約演出《木蘭詩篇》。（圖：作者提供）
彭麗媛在紐約演出《木蘭詩篇》。（圖：作者提供）
2005年彭麗媛（左）與阿龍。（圖：作者提供）
2005年彭麗媛（左）與阿龍。（圖：作者提供）

心繫藝協 喊退不退

近幾年來在我們的交談中，感到他一直為「美華藝術協會」的前途焦慮，一方面自己年事已高，有力不從心之感，更難的是巧婦難為無米之炊，再找接班人談何容易？所以年復一年他喊退休卻退不下來。我瞭解他完成每個項目的艱難和心酸，以及外人難以想像的委屈求全的滋味。阿龍愛藝術、愛自己所做的事、相信他還會義無反顧的一直愛下去、做下去。阿龍說，「美華藝術協會」今年45歲了，「再做五年等它50歲時我一定退！」「你會捨得嗎？」我笑著問。

新冠肺炎疫情以來，紐約的朋友們有的躲了出去，有的是回不去，就是人在紐約基本上大家也都宅在家。阿龍跟我隔三差五通話，他辦事能力極強但生活能力極差，紐約疫情加暴動，他仍然住在時報廣場附近，治安問題尤其嚴重。他不習慣孤家寡人的生活苦不堪言，盼我早點由瑞典回紐約，但哪有可能？9月初紐約情況剛剛才開始穩定，他就已經開始到「美華藝術協會」辦公室上班了，告訴我：「我明明知道目前沒有什麼事可以做，但坐在辦公室總比坐在家裡好，幾十年來我已經習慣了，否則我能幹嘛？⋯⋯」

借《紅樓夢》其中的詩一絕改編在此：

滿嘴荒唐言

一把心酸淚

都云阿龍痴

誰解其中味？

舞蹈家林懷民（中）、作者江青（左）與阿龍。（圖：作者提供）
舞蹈家林懷民（中）、作者江青（左）與阿龍。（圖：作者提供）

紐約時報 中國 華人

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