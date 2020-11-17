人生第二座山 嚴長壽以公益平台為台灣築底

嚴長壽說自己像星探，托起人才。（記者陳立凱／攝影）

請客人進門，主人略為抱歉說：「辦公室很小，但基金會就應該是這樣嘛。」

嚴長壽，前半生以亞都飯店為提升餐旅文明、帶著觀光 界往前衝的基地，是往來政商名流、出入金碧輝煌的總裁；第二人生重點移到公益，調動過去累積的頭腦、精力與人脈，支援優秀人才，擔起花東的教育與部落輔導的工作。辦公室大小、公務車品牌？完全不重要。

73歲仍在意健身，為的是「身體好才能做公益」，嚴長壽說：「我只是想要台灣 好，築底工程要有人做。」

總能在演說中啟發聽眾的嚴長壽，本身就是一部勵志故事：在美國運通從傳達小弟做起，28歲升任台灣區總經理，32歲受邀出任亞都飯店總裁，從而開創「總裁獅子心」的時代，亞都成績斐然，嚴長壽也擔任多個國內外觀光暨旅館 業要職，被尊稱為「觀光教父」。

2009年亞都30周年晚宴，嚴長壽(左二)與董事長周賴秀端共舞。（圖：嚴長壽提供）

2009年，嚴長壽成立「公益平台基金會」，工作重心偏移，他並不認同第一人生、第二人生的切分，以紐約專欄作家David Brooks著作「第二座山」為證，「生命不是像一刀切一樣，現在拚命賺錢，到了一個階段就全力做公益。」

嚴長壽並引述書中所說，並不一定要爬完第一座山才爬第二座山，其實可以同時爬兩座山，「公益」這座山還有更高的成就感，「我認同他的理念，在還有能力的時候去做公益，你的工作價值會更大。」

而嚴長壽，從最開始就在準備著公益這件事。

飯店是跟世界做朋友

「從進亞都飯店的時候，我最大的一個啟發就是，原來飯店不只是在做接待人、提供吃跟住。」嚴長壽以更高的高度看待飯店業價值，「飯店是跟世界做朋友。」

亞都飯店創於1979年，那是中美斷交、台灣最風雨飄搖的時候，老闆周志榮是美國運通大樓的房東，看著嚴長壽從傳達小弟做到總經理，極為信任，所以在聽聞政府獎勵旅館業時，熱情響應，並挖嚴長壽跳槽。

當時剛被美國運通選為「十大傑出經理」的嚴長壽正考慮是否接受調任紐約，幾經斟酌，提出一個條件：「管理分工，你不能插手董事會以外的日常決策、業務與行銷。」對方答應了，嚴長壽展開亞都的輝煌時代。

那時台灣是「亞洲四小龍」，嚴長壽決定：「我要讓這個酒店不一樣。」商務，就是一條不一樣的路，他甚至不只是想到賺錢，而是從在美國運通當傳達小弟替外國客戶跑腿拿郵件時就得到的心得：「在為外國人服務的時候，我不是代表公司，我是代表台灣人，如果我能讓外國人感動地回去的話，我覺得我做了一件好事。」

「我已經很習慣這樣的觀念，從傳達到總經理，我一直抱著這種觀念。」在嚴長壽的管理下，亞都是第一家在商務中心請來新、馬、香港的秘書，協助國外商務客；派賓士車到機場接客人，人未到，飯店人員已在門口等候，一見就能喊出名字。

亞都飯店接待前美國總統福特夫婦。（圖：嚴長壽提供）

由內而外的飯店革命

其他包括打掉制式櫃台，拆除掉客人與員工間的楚河漢界，營造家的感覺，而客房內，為客人印製專屬名片和信紙，註明「My Taipei Residence（台北的家）」。還有為外籍客人辦雞尾酒會，讓這些單槍匹馬跑台灣做生意的外國人交朋友，在在都讓外籍商務客念念不忘。

當然，內裝也極其用心，嚴長壽換了設計師，還出錢讓設計師到美、法去采風吸收art deco風格，設計出法式風情的咖啡廳，其中不少細節至今仍保常新。而當年女廁裡有化妝室、有抽菸室，也是開風氣之先。同時，嚴長壽希望台灣更好、更文明，看到台灣旅遊團出國什麼禮節都不懂，他便想到辦正式的宴會，不只是提升餐飲文明，還同時請來藝術家、音樂家。

又因為餐會每人要捐6000元（台幣，以下同），他決定將錢捐給公益，第一個受捐單位是伊甸基金會，「我一個人捐一筆錢，只是做一件事，我讓100人每人捐6000元，這是100個人看到他們的需求。」

一場餐會，三個作用：培養了這些人的飲食文明、讓弱勢被看見、讓藝術家有舞台。「這個過程大概貫穿了我在亞都飯店幾十年的經驗。」嚴長壽說：「假設我只是在做飯店的管理，可能10年就累了，但是當我發覺有更深一層的意義，我其實就是在爬第二座山。」

嚴長壽在亞都飯店舉辦多次舉辦大型慈善晚宴，推廣正式餐飲禮節。（圖：嚴長壽提供）

藉公益平台托起人才

「公益平台基金會」於2009年12月成立，但嚴長壽笑說，其實早就超前部署，他2007年就帶著龍應台、殷允芃、楊澤等人走花東，笑稱是「黃埔一期」。

「一個是隱性的公益，一個是顯性的公益而已。」嚴長壽說：「亞都飯店就是隱性的公益平台，我是搞了三、四十年了，然後再轉去做顯性的公益平台，只是露出馬腳而已。」

為什麼叫公益平台呢？嚴長壽在十幾年前畫了一個圖，像是手在下方托起有天賦的人，而他自己隱身幕後，「我就是星探，看誰厲害，我就把誰捧起來。平台就是集合夥伴，大家結盟。」小提琴家胡乃元、畫家江賢二、教育者方新舟和張輝誠都是，還有花東，都是結盟的夥伴。

嚴長壽的公益平台是結合夥伴的聯盟。（記者陳立凱／攝影）

赴花東輔導民宿餐廳

嚴長壽這幾年，有一半時間在花東。一方面源於他當兵時在花蓮七星潭旁防砲部隊的情懷，一方面是當初他力排眾議反對蘇花高，曾被質疑不能理解當地人只是要一條公路的要求，他說：「我就告訴自己，有一天我會好好地住在那邊，跟你們一起生活。我一直有這樣的承諾。」

最早，嚴長壽針對觀光局「光點計畫」提出建議，不要只是給地方政府去蓋風景區廁所這類資本門工作，而是用在更扎根的事情上，所以後來如台灣好基金會就是這麼被拉進來，池上與鐵花村逐漸發展。

嚴長壽近期則聚焦長濱、豐濱，這是花蓮最南、台東最北、相對未發展但潛力十足的地方。公益平台輔導了不少民宿，同時訓練在地部落青年，未來他們都能再出去，嚴長壽笑說，為這一區建立的line群組有147人，涵蓋民宿、潛水、部落、看山看海、美食、各種體驗。

有對夫妻到長濱開旅館，半年就想收掉，嚴長壽開車去和他們聊了五小時，再派人前去協助，最後夫妻倆堅持下來，並至法國馬賽請來一位在米其林三星餐廳任職的廚師，如今「Sinasera24」餐廳熱門到要提前三個月預約。

另一對夫妻開了私廚，同樣也經公益平台輔導，到台北亞都的廚房訓練，如今開在長濱海岸公路上的餐廳，座無虛席。

到台東開辦實驗學校

嚴長壽還在乎基礎教育，機緣巧合下得知星雲法師花了大資源在台東市蓋了學校，萬事皆偏，卻因私校在偏鄉招生不易，雙方理念相合，公益平台接手後轉為「均一實驗學校」，他興奮說：「我有這麼大的舞台，就可以讓山上、海邊、島嶼的孩子，有個安頓的地方。」

願景愈做愈大，嚴長壽再引入華德福系統，做師資培育，又將教育延伸到國中、高中；雖是私校，但仍保留原住民學生名額，甚至可以免費，還有三分之一名額給西部學生，希望保持東西流動，學校更已送了10名學生出國，看世界、開眼界。

嚴長壽的公益平台在台東辦的均一實驗學校。（記者陳立凱／攝影）

這裡的學生，自己搭樹屋、畫課本，發現洗手台欠雨遮，就自己提企畫案、列預算、發包、施工；教室外有長筒鞋，因為他們有小片稻田和菜園，還要自己養雞鴨；有廚藝教室，不是要他們變名廚，而是懂得美食的魅力。一檔音樂劇演出，從演員、服裝、道具、布景，到導演、音控、燈光，全都是學生自己來。

從江賢二而起的大願

嚴長壽沒有停過，人生沒有「退休」二字嗎？「我現在要開始收網啦，就是交接。」嚴長壽說：「我自己認為，如果能做到75、76歲就不得了了。我現在73足歲，所以大概就那麼幾年了。」

短短幾年，嚴長壽還有大願。剛支援完畫家江賢二的展覽，兩人一起回到台東，嚴長壽要做的，正是以江賢二藝術園區為核心，串聯起花東的藝術鏈。

嚴長壽說，江賢二以前是封窗作畫，到了花東受美景吸引才開窗畫畫，兩人前後腳到花東，友情深厚，看著畫家好友以畫買地，不藏私地發宏願做成藝術園區，未來會有陳列室、畫室，還會邀請駐村藝術家。公益平台要一起做大。

「我最大的夢想是什麼？」嚴長壽翻出地圖，從池上、江賢二在金樽的藝術館，再加上一路下來的藝術家、音樂家，連結綠島的人權紀念園區，「如果把將江賢二藝術館想成瀨戶內海的藝術節，這是可以變成國際地標的。」

「所以你要問我說還有什麼大目標？」嚴長壽說：「這就是一個偉大的工程。」

嚴長壽與畫家江賢二私交甚篤，支援舉辦江賢二回顧展。（圖：嚴長壽提供）

大總裁樂於俗事雜事

曾經，法鼓山聖嚴法師請嚴長壽幫忙做農禪寺，嚴長壽建議分工：「你每天做兩件事，一件是俗事、一件是佛事，佛事可以渡化人，為了讓你渡化更多人，我就幫你做俗事。」

一如江賢二的展覽，嚴長壽的公益平台支援的也是俗事。這些繁瑣的俗事，正是社會文明的築底工程，而築底工程是寂寞的，他說：「沒關係，都是對台灣重要的事。」

不管是觀光、社區發展、教育，嚴長壽看到問題就想辦法提方案。「發覺問題不難，有點見識的人都看得到、也可能想到解決方案，可惜最終缺乏執行。」嚴長壽說：「所以，我現在的心情就是，捲起袖子來，在自己的能力上，可以做的就做吧。」

73歲的總裁，在台北小小的辦公室裡、在花東長長的海岸公路上，還在努力著可以創造改變的「俗事」。

疫後拚觀光觀念要改

已三年未受訪的嚴長壽，願意再次站到媒體前，是因為他看到這一波報復性國旅，很憂心，很想提出一些警示與建議。

嚴長壽絕對有提出建言的資格。他在亞都飯店內接待如帕華洛帝、比爾蓋茲等巨星，舉辦宴會推廣國際餐飲禮儀；又以並不算大的商務旅館為槓桿支點，在觀光協會會長任內，向國際輸出台灣，帶著同業前進柏林世界旅展，帶著廚師、藝術家出國表演，努力把國際觀光會議帶到台灣，同時也推動政府的免簽政策。

嚴長壽與亞都飯店巴賽麗廳主廚Herchembert，接待世界名高音帕華洛帝（中）。（圖：嚴長壽提供）

看得多，嚴長壽早預見開放大陸觀光團來台的後遺症，「蓋了太多的旅館，突然政策又喊卡了，傷害很重，有100多家旅館想賣。」現在因疫情影響，國旅商機迸發，他還是憂心：「如果大家的旅遊觀念不改，國旅也無法救。」

就像當初他反對蘇花高，「如果走馬看花太魯閣，到台東看個『水往上流』，花蓮、台東各一天，他怎麼會感動？如果是來欣賞生活和文化，這個時候讓在地的原住民的藝術起來，不是更好？」

嚴長壽的公益平台最近在輔導長濱、豐濱，有些民宿已經有慢遊的概念，房間可能不多、不大，但完全可以讓人獨處、慢活。不少國外遊客來了一次，直接訂下一次。

嚴長壽也建議，花東不必再一直宣傳夏日、海岸，其實冬天就有歐美和日本衝浪客最愛的浪，轉換思維，就能找出不同的觀光亮點。

「如果只是想賺台灣人的錢、只想解決今天的問題，其實都沒有考慮到明天的問題。」嚴長壽說，既然確定只靠單一市場行不通，但他認為政府現在開放給泰國、印尼免簽證，或者花大錢去紐約時報廣場登廣告，都未對症下藥，應該努力向對的對象招手，例如衝浪客、例如亞洲各地的外僑商會。

嚴長壽指出，又因為大家集中在周末出遊，景點周休五日賺兩日，也難怪假日收費高，如果能效法歐美國家，預先排定輪休長假，避免擠在一起休，才能解決這個問題，「如果只是想賺台灣人的錢、如果還是在做夜市文化，那只是創造出更多的墾丁。」