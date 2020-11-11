道藝相參驚艷畫壇 台積電董娘張淑芬：我是畫家

張淑芬自學有成，又自創「張式技法」。(攝影／陳立凱)

張淑芬，張忠謀夫人、台積電 董娘，這些身分是她做公益時對外的標籤，但在台南美術館 舉行的「愛無盡」個展中，她是主角，不是「誰誰誰的夫人」，她希望被稱為「畫家張淑芬」。

「畫畫是我的興趣，但外界都以為我只是玩玩的。」張淑芬決定宣告自己的畫家身分，「我利用這次展覽，讓人家看到不是張忠謀夫人的頭銜，不是貴夫人的那種花花草草，而是一個已經埋頭苦幹14年的畫家。」

低調的藝術家

張淑芬平時多以台積電慈善基金會董事長、台積電文教基金會董事、偉儀社會福利慈善基金會董事長等公益形象出現在大眾面前，與先生張忠謀是公益與企業界的意見領袖。

張淑芬也是低調的藝術家，2017年「春晨曙光」在羅芙奧拍出450萬元；2019年，「美人倚」和「普賢菩薩」在蘇富比分別拍出港幣325萬元（約新台幣1276萬元）及港幣125萬元（約新台幣490萬元），成績非凡。但畫家不張揚，直到「愛。無盡─張淑芬個展」開展，才在自己這14年來首度的個展上正式宣布：「我是畫家。」

「過去我只談公益，我覺得為那些沒有聲音的人發聲，是我應該做的事，而畫畫是個人的興趣，不應該占用大家的時間。」張淑芬謙說，原本是對自己沒有信心的一個畫家，但現在有了不同想法：「我要說我是畫家，不然會對不起收藏我的畫的人、對不起拍賣 場拿我畫的人。」

師法大師 不是玩玩而已

貴夫人畫畫，不就玩玩而已？張淑芬聽過這種說法。其實她當初開始畫畫，也只是因為朋友的一個繪畫團體「需要人頭付學費」。

但這麼隨性的開始，遇到張淑芬這種認真的個性，就展開了全新的一條路，毫無油彩經驗的人，在頭一、兩個月後，就找了四、五個老師，「發瘋地開始學」。

張淑芬10年前的著作「畫架上的進行曲」，就記錄了她的自學過程。她回憶，那時到MoMA、到各地的美術館去研究大師之作，「他們的畫對我來講，就是一本書，像剝洋蔥一樣一頁頁翻，不只看表面，要看畫家的起心動念。」

張忠謀曾經形容，妻子可以在一幅畫前站一個鐘頭，動都不動。張淑芬笑說：「那是我在跟我崇拜的畫家上課。我很對不起我先生，我們到美術館，我就叫他坐著，我看完了，他還坐在那邊。」

看完畫，再買畫冊回家研究，先找形、再找色，細部去探究畫的細節、筆觸的融合，張淑芬這樣研究著大師們的層次、顏色的漂流，「我一開始就是看美術館、我一開始就剝洋蔥。」

張忠謀的「成就」

張淑芬2006年開始畫畫，到2014年卻停了下來，三年後才重拾畫筆。這中間的功臣是老公張忠謀。

「畫畫到一個程度時，不能突破，想的跟畫出來的不一樣，唯一的辦法就是停止。」張淑芬那時雖然中斷，但並不是就此放棄，還是繼續在進修，到各地去看，是「心中在畫、在分析」。

「我有一個很有智慧的先生。妳要當他的太太，要是做的很平庸，大概就是會被他欺負吧。」張淑芬笑說：「我再次畫畫完全是他鼓勵我，不然我根本買不起那麼貴的畫室。」

那時張忠謀看到她停筆了，就跟她說：「妳不要停止妳的嗜好，而且妳的嗜好是有點才氣的。」張淑芬趁機說：「我沒畫室啊。」老公大器讓她自己找，所以她就找了離家最近的、剛好也是最貴的，「離家近一點，要照顧我先生。」

一開始，張淑芬還跟設計師說「隨便弄弄就好」，結果專業的畫室完成了，她不好意思不畫了，這一畫下去，就接續了中斷的三年，進入全新的階段，有策展人提出計畫、羅芙奧也來拿畫。

後來的某一天，夫妻倆在刷牙，張忠謀一句話讓張淑芬很感動：「我沒想到妳會回去再畫畫。」

張淑芬說：「你看張忠謀這個人，他看到妳的優點、鼓勵妳，幫妳做了一個畫室，還不確定妳是不是回去畫。他拿這個來賭他老婆回去畫畫。我真的很感恩，我今天要是在畫界有任何的成就，都是屬於他的，沒有他我就不會畫。」

張忠謀曾在張淑芬「引路」一書序文中說：「除了台積電外，最近十幾年我還有別的成就，我啟發了芬的畫畫天才。」他把妻子「戴黑帽的年輕張淑芬」畫作掛在書桌正對面，不在意妻子說他不懂她的畫，因為「喜歡就是懂」，而他喜歡張淑芬所有的畫。

有了愛的支持，雖然之前所有的報導都替她加上「張忠謀夫人」這頭銜，張淑芬不覺得困擾：「張忠謀是我的先生，人家要怎麼說跟我沒有關係，他只是我先生，是我要照顧的人、是我愛的人。」

重拾畫筆 展現張式技法

重拾畫筆的張淑芬，這次沒有困惑了，膽子變大，開始嘗試不同的材料，「這時候不需要書了，你是用腦、眼、手去摸、去嘗試，因為你的眼睛進步了，就看到以前的弱點。」

張淑芬一直覺得自己的油畫「太滿」，所以她到水墨裡去找「空間」，但從油畫的角度看水墨，又覺得「太平」了，所以她以剪貼方式來創造水墨的立體感。

為此，張淑芬要準備很多材料做剪貼，但剪貼以後，似乎仍不完美，她又捨去一些、再上油彩，有些捨、有些留，形成「層層疊疊的創新」，有些在舊作上重新處理，把原作變成底色，「張式技法」順勢而出。

「因為我沒有老師、我沒有框框，我沒有受過藝術教育，所以我畫的會不一樣。」張淑芬也說不出自己是哪個畫派，「自由派吧，就是一天到晚在追求自由的人畫出來的畫。」

「我自己這樣學習出來的。」張淑芬說：「我拼貼，找我畫中的平、遠跟近，加墨、加壓克力、再加紙，完全是本能，也要捨得把我的油畫弄掉，學會如何捨得。」張淑芬在拍賣場拍出好成績的作品，都是用堆疊的方式，「因為我的長處是我對顏色的敏感，這是天生的。」

這些演變、這些自習自成的進步，當朋友們到畫室，告訴她說：「妳可以了，已經定型了，這些畫拿出來，人家就知道是妳的畫。」

從油畫入門，師法大師，輟筆、重拾畫筆，發展出自己的風格，張淑芬說：「我是經過了曲曲折折，我東西雖然有變化，可是都是有腳印、有痕跡的。」

台南美術館館長潘襎評張淑芬是「道藝相參的實踐」，繪畫是參悟大自然、世間眾生的生命歷程，她的作品追求更為高度的自我解放，走向抽象世界；策展人莊東橋認為，張淑芬的藝術創作是表現內心在實踐「善」之後所感受到的「真」與「美」，且她近年創作路徑轉向抽象與複合媒材，作品形式成熟，而且是以內在情感在推動形式。

張淑芬畫家好友薛保瑕援引西洋畫史中的「藝術即過程」理論，指出張淑芬畫作中也能看到過程中留下的痕跡。前蘇富比總經理、藝評人衣淑凡則認為，張淑芬反而因「張忠謀夫人」的角色，被模糊了她畫家的身分。

畫畫與公益之道

張淑芬的畫裡有宗教、有愛，也因此和公益相通，「我只懂畫畫，我的畫裡有很多是對人的關懷跟對人的愛。」

早在12年前，張淑芬就曾在佛光山為佛陀紀念館展出、義賣。如果不是為了公益、慈善，她不太出畫：「我跟朋友說，你們要做慈善才能收藏我的畫，因為我不太需要。多送出去一幅畫，就少了一個孩子。」張忠謀也說過，賣畫不是賺錢的行業，「要賣許多畫才抵得上她畫室的折舊」。

今年3月，張淑芬拿出一幅「希望之源」給蘇富比公益拍賣，最後以231萬2500港元落槌，約29.8萬美元，全數捐給新冠肺炎防疫前線的醫護人員。這張作品裡有宗教，是「心中有菩薩」而畫成的；最近英國Unicorn出版社要替她出書，封面選的也是她畫的「十輪金剛」。

張淑芬說自己最開始是密宗，以前常到尼泊爾、不丹，現在也不排斥任何宗教。她說：「宗教最終就是一個『愛』。我不用宗教來框住自己，要做對得起良心的事。」事實上，她笑說，老公常要她別自稱是佛教徒，因為她吃肉。

「我做公益的時候，我感恩自己擁有的東西，看到人世間的不平。」張淑芬去到和自己圈子是兩個極端的地方，藉由遠端教育等方式幫助在地年輕人。她認為自己的工作是「拉線」，將供應者和需求者拉到一起，一步步擴大。

「這也跟我畫畫一樣，做一樣、擴大一樣。」張淑芬對於公益，永遠沒有「下一步」，「我做公益時，看到不足，就去找有愛心的人添上去，就像我畫畫一樣，看到不足，我就添上去。」

認真畫下去

「董娘畫畫」總給人「附庸風雅」印象，為什麼只有張淑芬卓然有成？她想想：「因為個性吧，我做事情很認真，如果要隨便畫畫，就不用畫了嘛。」

至今，張淑芬每周有兩到三天，朝九晚六，就是在畫室裡。

身為「張忠謀夫人」，張淑芬也忙，但她說：「再忙，我也要為自己過日子吧，畫畫是我自己的娛樂。」而生活單純，晚上十點半前躺上床，早上六點半起來，不菸、不茶，偶爾喝可樂，應酬嘗點小酒，簡單的一周兩、三次面膜保養，讓自己從內而外都漂亮。

「我有一天問我先生，你如何把台積電變成世界級？他回答我，布局時就是用世界級的方式在布局。」張淑芬想到自己畫畫的初始，也是一開始就從莫內這些大師處學起，「跟我做志工一樣，是一個點一個點地擴大，可是都有腳步、痕跡在裡面。」

當張淑芬終於願意以「畫家」身分站在大眾面前，繼亞洲大學現代美術館「藝識流淌」聯展、在台南美術館的首度個展，12月在南韓還有一個約百幅作品的個展，證明她14年用心學畫，絕對不是「貴夫人的玩玩而已」。

紙上賞畫

萬化初悟 油彩、畫布，2016。（圖：偉儀藝術、亞洲大學現代美術館提供）

萬化初悟 油彩、畫布，2016

這是張淑芬輟筆3年後重拾畫筆的創作，以濃厚的豔紅油彩滴於畫幅上，也透露出深層黝黑的底層，心手聯合下，紅色慢慢變化出層次，是追尋抽象系列的第一張作品。

嵐光拂嶺 油彩，畫布，2016。（圖：偉儀藝術、亞洲大學現代美術館提供）

嵐光拂嶺 油彩，畫布，2016

張淑芬視之為「傳家寶」，作品反映她的宗教意識，過去造訪印度、尼泊爾、西藏等聖境，於山高天闊的自然中，啟發內心的體證與空間綿延無盡的震撼。

幽谷山嵐 油彩、畫布，2017。（圖：偉儀藝術、亞洲大學現代美術館提供）

幽谷山嵐 油彩、畫布，2017

以油性顏料作出水墨之美，彷彿雲霧光影自然流動，展現「張式技法」的迸裂痕跡。

迴流萬境 油彩、畫布，2019。（圖：偉儀藝術、亞洲大學現代美術館提供）

迴流萬境 油彩、畫布，2019

在亞洲大學「藝識流淌」聯展中的三聯畫，展現張淑芬天生的色感敏度，多彩色韻堆疊衝撞，讓作品在抽象的色彩揮灑之間，仍有部分寫真的概念。

光華 壓克力，金箔、畫布，2020。（圖：偉儀藝術、亞洲大學現代美術館提供）

光華 壓克力，金箔、畫布，2020

張淑芬以層層堆疊的方式，再磨、打亮，未撕盡處反而形成另一種美感，還透出底層的紅。張淑芬讓這幅畫有故事，彷彿觀世音菩薩慈悲看望眾生。

夢海之源 壓克力，彩墨、紙本拼貼，畫布，2020。（圖：偉儀藝術、亞洲大學現代美術館提供）

夢海之源 壓克力，彩墨、紙本拼貼，畫布，2020

張淑芬認為，玩拼貼是滿「帥」的事，不拘束，可是要靠感覺、底子、材料。這幅畫底部有別的畫作，創作當日，張淑芬打坐完，決定以拼貼進行，還故意留下不平整的皺紋、痕跡，拼貼後再油畫上去。

張淑芬以畫作下方來形容自己已經「鞏固的人生」，往回倒，還有不同階段，一層層上去，「人生如何走到最後是鞏固的、是健康的，這就是一個人生的不同方式。」