離開都市擁抱大自然 朱平、陳郁敏的雙城生活

朱平父親(左二)與朱平(右)早年合影。(圖:朱平提供)

全然通透的屋內,沒有牆壁、沒有空調。日正當中,遠方都蘭山卻吹來陣陣涼風,穿過朱平與陳郁敏的家,流入另一端的太平洋。兩人在這,過起與自然相生相伴的日子。倚著陽台欄杆,朱平啜了口茶,「台東對我來講是個Magic Place,我總覺得不是要有很多電燈,才叫文明進步,在這裡我們可以看到天空,回到自然的身邊,這就是文明。」

創辦肯夢AVEDA 25年,朱平在商場裡見盡百態,卻也在其中挖掘出嚮往的純粹。那便是與自然共存。和伴侶陳郁敏共同創辦漣漪人基金會、推廣「Nonzero」非零餐廳等,實驗「非零和」的思考模式和態度。幾年前,兩人在都蘭開啟了雙城生活,不是為了享受退休人生,而是要在自然之間,重拾那些被世人遺忘的幸福和永續。

雙城生活的開始

朱平(右)和陳郁敏相知相守近20年。(記者陳立凱/攝影)

「我會來台東其實是因為Ming(陳郁敏)的關係。」一身輕便的朱平,和同樣隨性的陳郁敏並肩坐著,身後映著蒼翠都蘭山,兩人總是在這片山景裡共進早餐、聽聆鳥聲。太陽落下前,再轉往另一端的太平洋邊,賞著晚霞、喝喝小酒。時間,對兩人而言只是個名詞,在這裡,實際的日出而作、日落而息,才是真正體現時間流動的方式。

陳郁敏相當享受天天早起的田園生活。(記者陳立凱/攝影)

陳郁敏是馬來西亞人,在香港跑馬地住了20多年,之所以會與台東結下緣分,始於幾年前的偶然相遇。「我一直在找一個比較自然的地方,做我們的Weekend Home,第一次來都蘭,就決定是這裡了。我沒想過可以同時間有山、有海,離機場還只要一小時車程,可以讓我雙城行動。」

在自闢的花圃裡拔著草,和朱平一前一後巡著田間的農作物。陳郁敏在都市裡是個幹練的企業教練,來到鄉間,換上工作服,卻能立刻轉換成田野模式,「當人從工作抽離回到生活裡,你兩者都會珍惜。從都市短暫離開,反而能豐富我的人生體驗,讓我再帶回到工作上。」

隨著陳郁敏的腳步,朱平在台東安身立命下來,這段期間,他重新定義了財富二字。「過去對財富的標準是有能力買個小房子,有機會再換個大點的房子,但現在強調的是心靈上的富裕,能自由選擇自己要的生活,才是真正的富裕。人生非常短,不要等到累積了很多財富,才要一次來做這些事情。」

擁抱中斷的人生

會有如此感觸,朱平坦言來自早年為了打拚事業,總是過著「為了別人努力」的生活。「我38歲才創業,在那之前我在美國受雇工作,每天做的都不是自己的事情,也沒有什麼快樂可言。」當時的朱平,過得就像一般中產階級,「買車、買房、生小孩,上班、下班、上班。從不覺得還可以去做別的事。」

朱平(左)38歲創業,在其中找到新的生命價值。(圖:朱平提供)

直到38歲那年,父親胰臟癌末,朱平毅然中斷牙醫學業,回到台灣 照顧,人生停頓下來,反而長出了新的樣貌。「我常說爸爸用他的生命,換回我後半輩子的生命。」這段期間,朱平因緣際會投入創業,在1988年成立肯邦(代理Paul Mitchell)、1995年成立肯夢(代理AVEDA)。「那個中斷,讓我有機會去想我的人生要做什麼,甚至從創業過程中發現原來我喜歡教育、喜歡分享,更喜歡看到別人成功。」

於是拓展事業之餘,11年前,朱平開始倡議台灣在2050年成為雙語國家。他成立Red Room,讓大家從讀英文詩開始,發現英文的美,也營造更多說英文的環境。為鼓勵更多人改變產業和文化,他實際支持活水創投、AAMA搖籃計畫等。

過程中,又因發現台灣對外國人看似友善,法律上卻處處掣肘,再發起「Forward Taiwan」推動鬆綁移民 法規,終在去年成功通過「就業 金卡」。

「過去國外藝術家來不了台灣,因為需要雇主和最低薪資的限制。我希望未來只要有專才,就能申請就業金卡來台灣定居,讓文化達到真正的多元。」環境上,他則和陳郁敏攜手,共同推動Nonzero非零文化,從台北的餐廳到如今台東的土地上,「Nonzero想做的是提升人們的意識,從吃的東西、吃的方法,到跟誰一起吃飯,慢慢改變消費模式,和土地產生更友善的連結。」

朱平(左)與陳郁敏(左三)先在台北東區開設Nonzero餐廳,推廣非零文化。(圖:朱平提供)

Nonzero 不靠土地賺錢

帶著眾人從都蘭住家邁向大片田野,陳郁敏和朱平熟練地抄起腰間小刀,將沿途看到的雜草俐落斬除。定居的這幾年,陳郁敏全心投入大自然,對土地使用也有了不同想法,決定在此延伸Nonzero概念,打造理想中的「非零農場」,除了最基本的不使用除草劑、殺蟲劑外,透過復耕土地,讓生態自環境裡重新長出,更是她的終極目標。

「人對土地是有責任的,我們當初之所以開始種稻子,就是為了讓休耕的梯田重生。當稻穗長出來的時候,會看到很多麻雀和小鳥回來,青蛙的叫聲也出現了。」她將種出的稻子稱為「三分之一米」,即三分之一給鳥蟲吃、三分之一分給親友和鄰居,最後的三分之一才留給自己。

隨著非零概念的落實,兩人也開始思考,台灣的土地除了休耕外,是否有其他可能。「在這裡,農人老年化是很大的問題,我們就在想,能不能提供一些不同的選擇。」打破契作文化,便是其一。「大部分的契作模式裡,農民得跟地主分他的產量,但農業一搞到產量就麻煩了,什麼都要最大化,最後當然就要使用殺蟲劑、化學肥料了。」

於是兩人捨棄契作,邀來當地的專業農人,直接給予固定薪水,讓他們免於擔心產量問題。「我告訴他們,颱風來不要擔心、鳥來吃蟲來咬也不要擔心,我們不在乎產量,也不靠賣米賺錢,只希望你們能用心照顧這塊地。」就這樣,一場土地實驗,從兩人的腦中躍入農林,引領出全新的農業型態。

成就裡找回快樂

從抽離都市生活的初始,到投入大自然的改革,朱平和陳郁敏逐步從中領略幸福真諦。本就鑽研正向心理學的陳郁敏,更因此在台東開設了長達十年的「Happier Retreat」。「一年辦一到兩次,把大家帶到台東,讓他們探索自己和大自然的關係,也進而思考自己的人生。」

朱平(右)參與AAMA搖籃計畫,支持許多有想法的新創者。(圖:朱平提供)

在這裡,陳郁敏像個策展人,只是策的不是展覽,而是體驗。「通常都市人剛來時會對大自然無感,因為他還活在自己的世界。所以要通過一些練習,讓他意識到除了自我,大自然裡還有其他生命和聲音。」用知識引導眾人打開感官後,陳郁敏會再以正向心理學概念,建立起能深入思考生命的架構。

「很多人不是不願意去思考他的人生,而是他找不到一個方法。當你開始探討與自己的關係,就會去想幸福感可以來自什麼,而你又可以做些什麼。」陳郁敏口中的正向心理學,奠基的正是成就感和意義感。「人要先找到自己的天賦和舞台,去挖掘會讓自己持續感到有意義的領域,才有機會變得更快樂。我也算是在這裡實踐了這些練習吧。」

Nonzero餐廳推廣非零飲食文化外,也探討器物等Life style背後價值。(圖:朱平提供)

為朱平斟滿杯中的茶,陳郁敏的善於觀察,總是體現在生活裡各個細節,這些細節,堆疊出她的快樂。面對大家都在談的「追求幸福」,她認為重點在實現人生的過程中,是否用快樂的方式走完全途。「如果你很清楚自己喜歡什麼,那你很幸運。但如果你不知道呢?那就要Love what you do. 去愛那些你現階段可能不喜歡的事,才能從過程裡找到真正喜歡的事情。」

感知造就改變

相守近二十年,在朱平眼中,陳郁敏對人性與自然的敏銳感知,總能帶著人們去到不同的地方。兩人性格和想法上的互補,也成就出眾多獨特的社會實驗。「我很喜歡一句話,叫作『Feeling of making a difference is very important to your happiness.』你一定要找到一個Problem去燒,然後Try to solve it. 不是靠自己一個人,而是找到一群人,可能花個十年,把它弄起來。」

相較創立大型基金會,朱平更樂於當個理想背後的支持者。「就像嚴長壽,在台東弄了個學校(均一實驗高級中學),我很尊敬他,所以我參與他、支持他,但我不一定要再去蓋一間學校。我們台灣需要一件事情,就是不要太破碎化,你做得好,那麼我就去號召更多人來參加這個市場,讓它變得更大。」

在台東移動的途中,確實能聽到不少在地藝術家提及朱平。對各領域都懷有求知欲的他,看到認真細緻的職人手工藝品,常是二話不說投入支持,這是朱平的哲學:「你一塊錢可以做一塊錢的事,不是非得要等到有一百塊才去做。你每個月兩千塊領養一個小孩,也是一件有影響力的事。」

扭轉鄉村生態

除了實質的環境永續和幸福傳遞,朱平和陳郁敏還期待未來能提升台東鄉村的多樣性,「所謂地方創生不是單單發展地方上的品牌或伴手禮,而是人口有沒有住進來、人口的年齡層廣不廣,如果都是像我這種老頭子,不好玩,得要有你們這些年輕人一起進來。」

但要吸引年輕人,朱平主張得先建立起鄉村美感。如同改變農村老化問題,不只是找更多青農入內,而是創造出新型態的農夫形象。「你要找喜歡戶外運動和自然的人,而不是找喜歡農業的人,我們應該把Farmer變成一個很酷的Profession。或是吸引移民進駐,提供三年Visa讓他安心做事,三年後給他一個永久居留證,一個多元的農民社會和循環就建立起來了。」

從推動「Taitung - Your Second Home in Taiwan」到「Taiwan- Your Home in Asia」,朱平想讓全世界知道,想在亞洲有個家,台灣就是首選。

走過大半輩子,朱平和陳郁敏落腳台東,坐看山起雲落,卻也不忘探進更多社會肌理,找出可能改變的面向,親身投入。「我們做的事肯定不是最偉大,但我們可以把資源帶進來,種下種子,讓一些長遠的東西慢慢發酵。很多事不是要你真的捲起袖子做,用自己現有能力去支持那些Change Maker,也是一種方式。」

話語落下,朱平望向天邊緩慢行進的雲,瞇起眼來:「你看那雲多漂亮,我們很幸運還有這片Big Sky。」一旁的陳郁敏笑笑看向朱平,徐風吹拂,海水正藍,在悠然的步調裡,兩人享受當下,輕擁著共同的理想,時間再次失去聲響,取代的,是彼此心照不宣的相知和默契。