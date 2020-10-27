偏鄉養成美學 張基義：以設計改變台灣

張基義要培養會欣賞美學的消費者。（記者陳立凱／攝影）

半世紀前，台東孩子張基義穿過大片稻田上學去，鐵馬擾動了剛拂過稻浪的風，少年的書包裡有自己DIY的鉛筆盒和乒乓拍，可是他放學後不能任性玩，要回家幫忙割廣告字。

那時候的張基義想讀美術系，以為偶爾去一次的高雄就是「最偉大的城市」了。直到後來，他跨過了中央山脈，到了台北、去了紐約 ，讀了建築，最後變成設計人，主理台灣 設計研究院。

「我來自台東，我是設計人暨建築人、教育工作者、美學志工。」張基義這樣介紹自己，這三段清楚說明快60歲的他，如何從一個擁有天然天成美學的台東孩子，如今要領著國家的設計主管機關，以設計走上世界。

台東的美學養成

張基義，淡江建築學士，美國俄亥俄州 立大學建築碩士、哈佛大學設計學設計碩士，曾任教於交大、淡江、銘傳，曾擔任台東縣副縣長兼兩年文化處長，現任台灣設計研究院院長。

張基義相信設計可以讓世界看到台灣。（記者陳立凱／攝影）

台東是這一切的起始。「在台東的兩個經驗，影響我一輩子。」張基義說：「一個是環境的體驗，台東的自然太美；一個是動手做的能力。」

那時的台東還是偏遠的後山，可是文明來得晚，自然就留得久，張基義說：「現在想想，那就是美學的養成。」畢竟，有多少人讀高中時，教室外就是太平洋呢？

張家最早是開廣告社，張基義因此熟悉木工、金工、壓克力等機器。某次因師傅下班但客人有急件，小小年紀的他接下生意，賺來足夠一學期學費的工資，讓他更喜歡動手做了。

也因此，鉛筆盒、乒乓拍都難不倒他。自己打版、鋸木頭，再到書店買膠片自己黏，在朋友好奇「你的乒乓拍怎麼是透明的？」時，能驕傲宣告：「我自己做的。」

張基義珍惜台東經驗，但他也笑說，在那個台東一天到不了台北的年代，到高雄就覺得到了「最偉大的城市」，大學到台北又發現全新世界，等到同學問他：「爬山要爬幾天才到台北？你家有電話嗎？」他才意識到城鄉差距。

「一直到我到紐約，再次震撼。」張基義如願在美國讀書、在紐約工作，但他說：「繞了一圈，我後來才發覺台東的好。」

張基義在美留學期間。（圖：張基義提供）

建築人的準備

張基義會走上建築這一行，還是和「動手做」有關。從小工藝、美術都好，可是一說要讀美術系，全家都反對，最後他挑了跟美術比較接近、且有動手機會的建築。

張基義回頭看，這是一個正確的決定，「念建築是一個很好的學習，要解決問題，但沒有標準答案。世界上怎麼有這麼好的事情，用別人的錢、實現你的想法，別人幫你蓋出來。」

不過，張基義退伍後，原本並不打算繼續學建築，因為他一直記著大學時聽過的一場演講，那位講者說，人一生要具備「專業、管理、資訊」三種能力。所以有了建築專業能力的張基義，到美國的第一年未申請研究所，先學語言，也到華頓商學院充實管理能力。

但一年後，張基義還是到俄亥俄州州立大學唸建築，他笑說這是個「意外」。

原來他大學時讀到兩位建築大師Frank Gehry和Peter Eisenman的作品，剛好後者在俄亥俄州州立大學有個作品「Wexner Center for the Arts」，張基義以為那就是建築系館，就做了個「在全世界最酷的地方、跟Eisenman學建築」的夢。

後來才發現，Eisenman的確在該校教書，但建築系館是一個很破舊的老倉庫。雖然是美麗的誤會，張基義跟著大師修了三學期設計課，後來又到Eisenman在紐約的事務所工作。

張基義惦記著還要充實資訊能力，所以也拿到哈佛的電腦輔助設計碩士學位。也是在哈佛期間，他善用學術資源，到麻省理工學院的媒體實驗室、到甘迺迪學院和設計學院，上課、聽分享、參加工作坊，吸收全球最重要政要、企業家和專業者的知識和經驗。

張基義(右)與恩師Peter Eisenman。（圖：張基義提供）

任教的兩個十年

齊備了專業、管理與資訊能力，又在紐約有了實務經驗，張基義回到台灣，「我希望當一個可以改變世界的專業建築師，不過這個夢很快就破滅了。」

張基義說，那時大家講的是「房地產」，是「用計算機做設計」，計較著如何創造更多的面積、更高的坪效，是廣告公司在決定建築師要提供什麼產品，「我覺得滿畸形的。我很想做作品，不過看起來環境不是這樣。」

張基義於是想到老師Peter Eisenman，「他帶給這個專業最大的貢獻，就是他的思想。所以我想，我回到學校應該可以也有點貢獻，幫未來的建築系學生打開一扇窗。」

張基義開始到大學教書，但第一個十年過去，出國讀名校的學生回來了，遇到的環境竟和他當年一模一樣，「我原來以為我把專業教好，能夠趕快改變台灣，結果我錯了。」

怎麼辦？「我覺得訓練專業者，不如訓練會欣賞專業的消費者。」張基義說：「我到第二個十年才終於領悟這個道理。因為一個好的專業，需要消費族群認同他。」也就是說，如果不培養大眾或公部門的美學，台灣的設計根本沒有機會。

意識到一直投入高等教育有盲點，張基義決定跳出同溫層，從外圍著手，逐步減少建築研究所課程，開始在交大開建築概論的通識課程，一個班可多達274名學生。對他來說，這些人就是種子。

張基義舉例，蘋果的賈伯斯就是在大學受一門「字體課」影響而改變了美學，如果他班上這274人中，未來有人創業，也許就會不一樣，「我們應該培養台灣未來的賈伯斯，不該只是培養高科技產業。」

同時，張基義也向公部門提出「減法美學」理念。他指出，台灣自然環境很美，但人造的東西雜亂多餘，到處在做圖騰、地方意象、彩繪卡通，應該先整理乾淨，謹慎地加上必要的東西。

「所以第二個十年，我在教育上的貢獻不是訓練專業者，而是培養欣賞者、消費者，是建築外的培養；另一點就是公部門，到處講減法美學。」張基義笑說，講著講著，竟講回故鄉任公職。

台東「美學總監」

其實在教書的第一個十年裡，張基義也執業做一些作品，其中包括在台東的一些小型公共案，如市公所改建、市場改建、市長官邸或小學改成藝術村等。

其中一個案子，是跟導演林正盛合作電影「月光下，我記得」的場景。電影背景是日據時代，張基義找到都蘭山上一處林務局閒置房舍，正符合劇本裡楊貴媚跟世界的疏離孤寂感，這個「月光小棧」後來變成永久觀光點，電影入圍該年度金馬獎。

這些案子，費用都不高，但張基義覺得，錢少反而更能表達理念，更重要的是，「與其在網路當酸民，不如進場去改變。」

「進場」的機會出現在張基義48歲生日前兩天，接到台東縣長黃健庭邀約，想了兩天，在生日當天決定，試試看吧。張基義辭了交大，從18歲離開台東30年後，回鄉擔任副縣長。

張基義常提到上班首日的震撼。他坐在一場記者會台下，盯著舞台上「小畫家」軟體輸出的背板，少女字體、五顏六色、還有卡通，「我覺得很丟臉，如果這是一個公司形象，應該很重要。」但當時承辦同仁完全不覺得有問題，還回答他：「是廠商免費設計的，美本來就見仁見智。」

忍不下去的張基義主動去跟黃健庭認了一個工作：「讓我來當台東縣的美學設計總監吧，這是我在台東最重要的事，控管品質跟品牌。」

張基義在都蘭山上的作品「月光小棧」。（圖：張基義提供）

「機關要做品牌很困難。」張基義說：「品牌很抽象，沒有很明確的KPI，但是你從機關的一張海報、一個形象、溝通方式、做事方法，都是在維護這個機關的品牌。」

為此，張基義笑說自己像老師一樣提出最白話的SOP。例如做海報，就發公文給所有機關，要求按照以下規則：（1）不超過三種字體、（2）不超過五種顏色、（3）適當留白、（4）如果沒找設計師，字體用黑體或明體、（5）如果沒找設計師，請google誠品、學學文創，看看人家怎麼做。

「很快，一個禮拜、一個月之後，台東出來的東西完全改變。」張基義用這個方法讓公務員快速改變審美。

宅男交大變潮男交大

打造台東新品牌後，一任屆滿的張基義回到交大，這一次，他要rebranding交大。

「大家對交大的美怎麼會有期待？交大宅的要死，怎麼可能美？我就要做給你看。」張基義接任總務長，最初任務只有「管好流浪狗、廁所保持乾淨」兩件事，但他覺得，還可以做不一樣的事，他給自己的任務是「美感校園」。

張基義從小東西改起。例如校慶時的充氣式拱門，他形容：「把我嚇壞了，這不是國立交通大學，是交通幼稚園。」他換成簡簡單單的「I ♡ NCTU 」，一樣成為打卡點。

張基義連文具也改，解決彎彎繞繞的公務關卡，讓無印良品進入交大，換掉廉價質感的文具，「在合法制度裡，怎麼樣達到美的目的、而且讓大家有感。」

張基義改了餐廳、圖書館、工廠、宿舍，一路改，「我如果能夠把交大的宅男文化變成潮男文化，目的很清楚，就是從製造思維變成創新品牌思維。」

創新引擎：台灣設計院

對張基義來說，透過設計，可以好好講出一個故事，「以前我們都很會做事、很會製造，但是怎麼樣透過設計、透過溝通，形成共識，這就是一個品牌塑造的過程。」台灣設計研究院就是張基義實踐這個理念的所在。

「我們希望設計在公部門裡變成基本的DNA。」張基義說，以全國施政滿意度調查為例，名列前茅的首長都很注重設計，「設計不只是推廣、展覽，設計能夠帶動社會的創新，能夠帶動公共服務。」

台灣設計研究院跟各部會展開合作，北花線的工藝美學改造了，還要改國小、衛生所、消防栓外箱。

張基義還打算拉高位階，將設計從最低位階的處理造型美學，拉高到解決問題、創造價值、改變流程，最高階是整個生態系統或一套戰略。

不只是圖書館

設計雖是日常，一樣要讓民眾有感，位於松山文創園區的「不只是圖書館」，就是台灣設計研究院跟民眾接軌的一個窗口。

「不只是圖書館」讓民眾更容易接觸到設計。（記者陳立凱／攝影）

這裡前身是菸廠女工的澡堂，早已被當倉庫使用，80年未開放的庭院是雜草和蛇的天下，但經過設計師邱柏文改造，以和緩的通道象徵進入殿堂的儀式，書架間有下挖的閱覽區，再通往另一處澡堂空間，形成一個「泡書、泡創意、泡概念、泡文化」的場域；庭院改造則是請到景觀建築師吳書原打造「而且有花園」。

「不只是圖書館」有大量設計書籍。（記者陳立凱／攝影）

「不只是圖書館」從空間到書籍，都和設計有關。（記者陳立凱／攝影）

在這裡，民眾坐在台階上、窗台邊，隨著打在書頁上的光影看著各種設計書籍與雜誌，在最復古的環境裡，吸收當代最潮的知識。而一旁，正有人在無處不美的空間裡拍照打卡。

讓設計帶著台灣走出去

一如老澡堂可以變身文化培養池，設計的效果大有可為。

張基義很有信心，因為台灣有足夠的設計人才，所以必須在企業和公部門創造設計的需求，讓設計專業者有機會投入，從而創造台灣未來的典範，「這個典範就能帶著台灣到世界去交流。」

台東來的孩子，當年幫忙割廣告字賺到學費，在好山好水裡得到天然的美學，全世界走一遭，張基義很清楚自己的願景：「就是設計改變台灣、讓世界看到台灣。」而同時，身為教育人的使命還在，張基義繼續將為年輕人打造平台和機會，當作畢生職志，讓有才華的年輕人一起「進場」，改變台灣。