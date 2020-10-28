楊志良的狗女兒 長腿九頭身 撒嬌、賣萌樣樣來

六一聰明貼心，偶爾也會鬧點小脾氣。 (記者杜建重／攝影)

許多名人的家中，窩藏著毛小孩。當他們卸下平時工作的樣貌，談起動物家人，就像小孩獻寶一般，既驕傲又純真。曾被譽為全台灣 最有guts的歐吉桑，大砲性格的前衛生署長楊志良言詞鋒利，批判當政者毫不手軟，但硬漢私底下也有一顆溫柔的心，他與養了十幾年的愛犬「六一」相處時，眼神慈祥，百般呵護，就像是疼惜寶貝孫女一樣。

楊志良與愛犬六一的互動非常有趣。 (記者杜建重／攝影)

忘記報備 狗女兒會鬧脾氣

就跟其他「撿屎官」一樣，楊志良說起狗女兒經時總是一臉得意，直誇牠腿長、可愛、聰明，又好養，懂得察言觀色，還跟人一樣會耍脾氣、耍任性。

「六一像是聽得懂人話。」楊志良說，與其他狗狗一樣，當他回到家裡時，六一總會開心地撲向前，圍著他繞圈圈，甚至還會叫上幾聲。但如果出門之前，忘了跟牠說「爸爸會幾點回家」，或是「爸爸這次出門時間較久，可能要好幾天才回家」，情況就不妙。

楊志良說，之前好幾次忘了向狗女兒「報備」行蹤，回家時，牠就靜靜地蹲在門口，冷著臉，看不出表情，不會主動討摸摸。而他蹲下來想摸牠，狗狗還一副愛理不理的模樣，分明就是生氣，總要他哄半個多小時，賠不是，六一才恢復先前開心的樣子。

事實上，六一是愛主人的，楊志良出門時，牠習慣趴在客廳，頭朝向門口，樓梯間一有動靜立即趨向前，嗅嗅門縫，期待主人回家。

一眼看上 「狗界林志玲 」

原本六一的主人是楊志良女兒，十幾年前，楊離開衛生署，遠赴台中亞洲大學任教，從小愛狗的女兒剛好也至台中唸書，離開台北，終於一償宿願可以養小狗，為此，父女開車至台中山區動物收容中心，打算認養一隻浪浪。

楊志良說，「一切都是緣分」，雖然六一是米克斯，但女兒到了收容所後，一眼就看上這個長腿妹妹，牽著牠至外面後走走，才走一兩圈，就說：「就是牠了！」當時六一才六個月大。

至於為何取名為「六一」？楊志良笑著說，因為女兒認為這小狗充滿靈性，氣質出眾，聯想到宋代詩人歐陽修，而歐陽自稱「六一居士」，藏書一萬卷、集錄金石遺文一千卷，琴、棋各一，酒一壺，及自身一老翁，所以狗狗就取為「六一」。

養幾年後，女兒至屏東工作，開設職能治療所，工作忙碌，無暇照顧六一，因此，楊志良開車至南部，將牠載回台北北投住所，一開始楊太太跟楊媽媽不太歡迎六一，但狗女兒可是聰明得很，靠著撒嬌、賣萌，沒多久就收服這兩個女主人的心。

撒嬌賣萌 收服2女主人心

例如，楊志良妻子不准六一進入臥室，只能在客廳走動，牠懂得察言觀色，如果女主人在家，就不會進臥室。但現在六一已經可以堂而皇之進臥室，跟著一起睡覺，冬天還可上床，毛茸茸的身體成了最貼心的暖爐。

六一有自己的小床，但牠更愛在冬天進臥室和主人分享體溫。（圖：楊志良提供）

前幾年，楊志良例假日時，常騎著單車從北投沿著河濱公園，一路騎至關渡，六一則是一路在單車道上跟著跑，大部分時間跑在前面，不時回頭看，好像嫌他騎得太慢。最近一兩年，六一老了，也變胖，體力明顯較差，楊志良則天天牽著牠在附近公園走著。

楊志良常帶著六一出門散步。（圖：楊志良提供）

一晃眼，六一到楊家十幾年，在楊志良眼中，牠仍是「狗界的林志玲」。他認為，如果想養狗，不需花錢購買名犬，因為土狗、米克斯就很聰明、貼心，以認養代替購買，並按時幫毛小孩洗澡、驅蟲，只要狗狗開心，主人也會感到幸福。

楊志良

現職：

病友聯盟理事長

亞洲大學榮譽講座教授

經歷：前衛生署署長

外號：全台最有guts的歐吉桑

六一

品種：米克斯

外號：狗界林志玲

取名由來：

女兒覺得小狗充滿靈性，氣質出眾，聯想到宋代詩人「六一居士」歐陽修。