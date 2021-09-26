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社安天地╱65歲 未必自動加入Medicare

梁源

與許多人的想像不同，並非所有美國人都會在65歲時自動加入Medicare，所以在接近65歲生日時，應該注意加入規則，以避免巨額、有時是永久性的處罰。

與Medicare登記相關的規則很多，這裡是一些基本知識：

一般而言，聯邦醫療保險Medicare適用於65歲或以上的人、年輕的殘疾人和患有終末期腎病(需要透析或移植的永久性腎功能衰竭)的人。Medicare有兩部分，A部分(醫院保險)和B部分(Medicare保險)。如果你已年滿65歲，並且你或你的配偶工作並支付醫療保險稅至少10年，你就有資格享受免保費A部分。

如果你(或你的配偶)在工作期間沒有繳納Medicare稅，並且你已年滿65歲並且是美國公民或永久居民，你或許可以購買A部分。

根據Medicare.gov，醫療保險A部分涵蓋醫院保險，對於已工作至少40個季度並已為社安金和醫療保險支付工資稅的人，通常免交保費。大多數人可獲得免保費的A部分，但也有一些人不符合條件，他們必須在2021年每月支付259元或471元的保費，具體取決於他們或他們的配偶工作或支付到系統中的時間長短。

這使得問題變得有些模糊。如果某人不符合Medicare A部分的免保費資格，並且他們在首次獲得該計畫的資格時沒有註冊，則他們的每月保費可能會上漲10%，並且他們將不得為他們沒有註冊的年數，支付兩倍年數的罰款。

例如：在獲得資格後兩年內沒有參加A部分的人，將不得不支付保費並罰款四年。

B部分涵蓋醫生就診、醫療用品和門診或預防服務，其結構不同——但處罰可能更加嚴厲。

雖然大多數人不必為A部分支付額外費用，但每個人都必須為B部分付費，如果他們要加入B部分的話。該月度保費將從社安金、鐵路退休或公務員退休支票中扣除。如果你沒有這些聯邦支付款項的話，Medicare會每三個月向你發送一份B部分保費賬單。

美國人為B部分支付保費的金額，2021年為每月148.5元(或更多，取決於收入)。那些在第一次獲得資格時沒有加入B部分的人，若沒有適當的理由，他們的B部分每12個月的保費會增加10%。換句話說，沒有加入的人在首次獲得資格後的36個月內，在Medicare B部分，除了保費外，還需繳納30%的罰款。

在2021年，30%的罰款就普通參與者而言，每月要額外支付45元——而且是一項永久性費用，這意味著只要退休人員符合B部分保險，除了支付他們的保費之外，每個月還要支付這筆罰款。

有時允許個人延遲醫療保險承保。這些特殊情況包括：仍受雇於提供團體健康計畫的工作，或配偶仍受雇於提供65歲健康保險的工作。A部分和B部分可以延遲，但個人有八個月的特殊註冊期，從他們停止工作或失去團體健康計畫承保範圍(無論他們是否選擇COBRA)開始計算。

聯邦醫療保險 保費 工作

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