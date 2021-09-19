社安天地╱社安福利基金 提前用完

社會安全、醫療保險 (Medicare)和醫療補助(Medicaid)是聯邦預算中的巨大支出，預計從10月1日開始的2022財年，支出將超過2.5兆(萬億)元。根據估算，到2034年，社安金支出將超過它的收入，屆時「信託基金」將會枯竭。

社會福利 專家指出，所謂基金枯竭，並不是屆時退休者一分錢都領不到，而是政府發放的社安金會打折。根據目前估算，屆時退休者應得的每一塊錢，只能收到78分。以今日的標準來看，平均每月1543元的社安福利，將縮水為 1203元。換句話說，社安金可能會削減22%。

在剩下的十餘年時間，政府會設法增加社安基金，以延遲枯竭的時限。以下是專家推論政府最有可能採取的方法：

•提高退休年齡。1943年至1954年出生的完全退休年齡(Full Retirement Age, FRA)為66歲；1955年至1960年出生的人，FRA逐漸增加，直至達到67歲。1960年或以後出生的人，在67歲時領取全額退休金 。若是通過提高每年一個月的方式，FRA將在十幾年後達到68歲。這將減輕系統的壓力，但會造成數以百萬計的退休者延後領得全額退休金。

•提高工資稅。目前工資收入的6.2%要課工資稅，雇主也支付6.2%(個體經營者支付全部12.4%)。確保退休者得到他們「應得」社安金的方法之一是，對仍在工作的年輕人加稅；但想要連任的政客不會對一般美國人徵稅，向富人課稅或為變通之道。

•提高或取消應稅工資稅上限。目前，6.2%的工資稅的上限是14萬2800元以下，每年都會增加一點上限；雖然取消工資稅上限，會向信託基金注入大量現金；但這個想法已經存在了幾十年，政客們顧慮很多，不會輕易採取行動。

Medicare的情況更糟，醫院保險基金——包括住院病人護理、專業護理設施護理、家庭醫療保健和臨終關懷——將在2026年用完。由於美國人正在加速退休，每天約有 1萬名嬰兒潮一代退休，醫保支出正在加速失衡，年輕工作者支付的費用不足以支持制度運轉，出生率下降和反移民偏見，更加深這種不平衡。

與此同時，民主黨還希望為醫療保險增加視力、聽力和牙科福利；此外，拜登總統希望將醫療保險的資格降低整整五年，至60歲。這些顯然是必要的福利，但誰來埋單呢？

Medicaid負擔同樣沉重，聯邦和州為大約7900萬低收入和殘疾美國人提供健康保險，試圖擴大該計畫的聯邦政府承擔了90%的成本，剩下的10%留給各州。新冠疫情大流行使醫療保健的需求更加緊迫，但在數以百萬計美國人最需要它的時候，卻有人呼籲削減醫療補助支出。

社安福利是納稅人的權利，但財政遇到了麻煩，無論政府決定增加稅收或減少福利；甚或兩者兼而有之，只會讓納稅人承受更多痛苦。